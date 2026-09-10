Лише третина американців довіряє офіційним результатам виборів, недовіра до уряду США зростає – опитування

Американці дедалі менше довіряють інформації федерального уряду, а напередодні проміжних виборів лише 34% дорослих упевнені в офіційному засвідченні їхніх результатів. Про це свідчить нове опитування Центру досліджень громадських справ AP-NORC та USAFacts, повідомляє AP, пише УНН.

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Частка американців, які "дуже" або "досить" довіряють офіційному підтвердженню результатів виборів, знизилася з 40% у 2024 році до 34% зараз. AP зазначає, що процедура засвідчення результатів, яка раніше була переважно рутинною, стала політизованою після президентських виборів 2020 року.

Опитування також показало загальне падіння довіри до інформації федеральної влади порівняно з попередніми роками, зокрема з періодом першого президентського терміну Дональда Трампа.

Близько 60% американців не довіряють урядовій інформації

Приблизно 6 із 10 дорослих американців заявили, що "мало" або "взагалі не" довіряють інформації федерального уряду щодо довкілля, зовнішньої політики, виборів і політики, абортів та імміграції.

Недовіра зросла за всіма темами, які відстежувалися в аналогічних опитуваннях із 2019 року. Наприклад, частка американців із низькою довірою до урядової інформації про освіту збільшилася з 37% у 2019 році до 53% зараз, причому лише за останній рік показник зріс на 9 відсоткових пунктів.

Дослідження також виявило посилення партійного розколу в оцінці урядової інформації. AP пов'язує нинішню динаміку, зокрема, зі змінами у федеральній бюрократії після повернення Трампа до Білого дому.

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