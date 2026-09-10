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Лишь треть американцев доверяет официальным результатам выборов, недоверие к правительству США растёт — опрос

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Доверие американцев к официальным результатам выборов упало до 34% против 40% в 2024 году. Около 60% не доверяют информации правительства США.

Лишь треть американцев доверяет официальным результатам выборов, недоверие к правительству США растёт — опрос

Американцы все меньше доверяют информации федерального правительства, а накануне промежуточных выборов лишь 34% взрослых уверены в официальном подтверждении их результатов. Об этом свидетельствует новый опрос Центра исследований общественных дел AP-NORC и USAFacts, сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Доля американцев, которые «очень» или «в достаточной степени» доверяют официальному подтверждению результатов выборов, снизилась с 40% в 2024 году до 34% сейчас. AP отмечает, что процедура подтверждения результатов, которая ранее была преимущественно рутинной, стала политизированной после президентских выборов 2020 года.

Опрос также показал общее снижение доверия к информации федеральных властей по сравнению с предыдущими годами, в частности с периодом первого президентского срока Дональда Трампа.

Около 60% американцев не доверяют правительственной информации

Примерно 6 из 10 взрослых американцев заявили, что «мало» или «вовсе не» доверяют информации федерального правительства об окружающей среде, внешней политике, выборах и политике, абортах и иммиграции.

Недоверие выросло по всем темам, которые отслеживались в аналогичных опросах с 2019 года. Например, доля американцев с низким доверием к правительственной информации об образовании увеличилась с 37% в 2019 году до 53% сейчас, причем только за последний год показатель вырос на 9 процентных пунктов.

Исследование также выявило усиление партийного раскола в оценке правительственной информации. AP связывает нынешнюю динамику, в частности, с изменениями в федеральной бюрократии после возвращения Трампа в Белый дом.

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Степан Гафтко

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