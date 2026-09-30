Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
Киев • УНН
В результате атаки на Киев 30 сентября пострадали два человека, одну женщину госпитализировали. Пожары возникли в трех районах столицы.
В результате атаки на Киев в ночь на среду, 30 сентября, ранения получили как минимум два человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
"В настоящее время двое пострадавших в результате атаки врага. Одну раненую женщину медики госпитализировали", — констатировал Кличко.
Он также уточнил подробности последствий вражеских ударов по районам столицы.
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Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе реактивного БПЛА, который пролетает мимо Дымера в направлении Вышгорода/Киева.
Напомним
Ночью 30 сентября баллистические ракеты атаковали Киев. Сообщают о пожарах, ударах по энергообъектам и перебоях с водой и светом.
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