З початку 2025 року українці придбали майже 9000 вживаних автомобілів з США, 42% з яких – електромобілі. Найпопулярніші моделі:
TESLA Model Y, TESLA Model 3 та FORD Escape.
У березні 2025 року українці придбали 4 680 електромобілів, що на 6% більше, ніж торік. Найбільш популярними стали BYD Song Plus
та TESLA Model Y.
Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії на запуск роботаксі. Компанія зможе контролювати парк авто та перевозити
співробітників за заздалегідь запланованими поїздками.
Toyota RAV4 випередила Corolla у світовому рейтингу продажів авто у 2025 році, a Ford F-Series піднявся на третє місце. Tesla
Model Y – єдиний електрокар у десятці лідерів.
Tesla планує виробництво бюджетної версії Model Y в Шанхаї, яка буде на 20% дешевшою. Масове виробництво стартує у 2026 році для
захисту частки ринку в Китаї та інших регіонах.