Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у листопаді: що купували українці

Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 1354 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 14314 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 26496 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 25314 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 30660 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 29857 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32344 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 42560 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 38532 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 грудня, 21:42 • 12081 перегляди
Проєкт "первоисточник": росія переписує національну ідентичність дітей на ТОТ України - ЦПД8 грудня, 21:59 • 6448 перегляди
Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін8 грудня, 23:03 • 3946 перегляди
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16Photo01:53 • 4958 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД03:32 • 10903 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 354 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 42563 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 38534 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 38671 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 50324 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Донецька область
Лондон
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 17007 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 50324 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 60182 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 70377 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 71071 перегляди
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у листопаді: що купували українці

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У листопаді український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків з-за кордону, що на 60% більше, ніж торік. Найпопулярнішим авто став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин склав 8 років.

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у листопаді: що купували українці

Впродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це на 60% більше, ніж торік. У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто зменшився на 10%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 43%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 32%;
    • дизельні – 17%;
      • гібриди – 5%;
        • авто з ГБО – 3%.

          Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить – 8 років. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf

          - йдеться у повідомленні.

          Моторні вподобання українців у листопаді: електромобілі стали популярнішим за бензинові04.12.25, 17:09 • 2323 перегляди

          До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

          • VOLKSWAGEN Golf - 1035 од.;
            • TESLA Model Y - 931 од.;
              • TESLA Model 3 - 862 од.;
                • VOLKSWAGEN Tiguan - 677 од.;
                  • NISSAN Leaf - 647 од.;
                    • RENAULT Megane - 609 од.;
                      • SKODA Octavia - 594 од.;
                        • AUDI Q5 - 587 од.;
                          • NISSAN Rogue - 581 од.;
                            • KIA Niro - 490 од.

                              Всього з початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.

                              Особиста справа водія: чи потрібно прогрівати двигун авто взимку06.12.25, 08:00 • 3781 перегляд

                              Ольга Розгон

                              ЕкономікаАвто
                              Tesla Model Y
                              Audi Q5
                              Україна