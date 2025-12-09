Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у листопаді: що купували українці
Київ • УНН
У листопаді український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків з-за кордону, що на 60% більше, ніж торік. Найпопулярнішим авто став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин склав 8 років.
Впродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що це на 60% більше, ніж торік. У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто зменшився на 10%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 43%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 32%;
- дизельні – 17%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 3%.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить – 8 років. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1035 од.;
- TESLA Model Y - 931 од.;
- TESLA Model 3 - 862 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 677 од.;
- NISSAN Leaf - 647 од.;
- RENAULT Megane - 609 од.;
- SKODA Octavia - 594 од.;
- AUDI Q5 - 587 од.;
- NISSAN Rogue - 581 од.;
- KIA Niro - 490 од.
Всього з початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.
