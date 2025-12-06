Особиста справа водія: чи потрібно прогрівати двигун авто взимку

З настанням холодів у водіїв часто виникає питання, чи потрібно прогрівати двигун перед початком руху. У деяких країнах Європи така практика заборонена через екологічні міркування, тоді як в Україні - це особиста справа кожного водія. УНН розповідає, коли та скільки прогрівати двигун авто взимку, та як зробити це безпечно.

Деталі

Питання, чи потрібно прогрівати двигун в холодну пору року перед початком руху, викликає чимало суперечок серед автомобілістів. Дехто з водіїв вважає, що це марна втрата палива та свого часу, а деякі навпаки стверджують, що без цього не можна починати рух, адже це може зашкодити двигуну.

Що цікаво, у деяких європейських країнах, наприклад, Німеччині, Люксембурзі та Словаччині заборонено залишати двигун заведений на холостому ходу, якщо авто стоїть без руху. Ця заборона діє з екологічних міркувань. В Україні прогрів залишили на розсуд водія.

Коли та скільки прогрівати двигун

Загалом, прогрів рекомендується перед початком руху, адже високі обороти та велике навантаження для холодного двигуна надзвичайно шкідливі, і можуть "вдарити по гаманцю". Зазначимо, що на холоді моторне мастило густіє, тому його рух масляними каналами двигуна ускладнюється.

У деяких випадках прогріву вимагає і автоматична коробка передач. Їй потрібно почати рух на низькій швидкості та передачі, рухатися перші кілька хвилин повільно та плавно.

Тож скільки потрібно прогрівати двигун? Це також виключно індивідуальна справа. Наприклад, якщо ви нікуди не запізнюєтеся, то можна витратити час, поки ви очікуєте, коли двигун прогріється, наприклад, на очищення авто від снігу.

Якщо все ж таки запізнюєтеся, то можна кілька хвилин почекати, поки автомобіль пропрацює на холостому ходу, та починати рух, проте не даючи високих обертів - не більше 1500 об/хв. Таким чином, ви фактично прогріваєте автомобіль на ходу. У такому режимі двигун встигає розігріти масло та налагодити її нормальну циркуляцію, після чого можна давати підвищені обороти.

Зазначимо, що сучасні автовиробники часто пишуть у керівництві з експлуатації про те, що прогрівати холодний двигун не треба, а якщо потрібно, то не більше 2 хвилин.

Також виробники автомобілів часто встановлюють на автівки системи для прогріву двигуна без його фактичного запуску. Наприклад, це можуть бути передпускові обігрівачі. Автономні обігрівачі двигуна вимагають певної кількості палива для роботи, але при цьому споживання нижче, ніж при прогріванні з пуском.

