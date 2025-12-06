$42.180.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Личное дело водителя: нужно ли прогревать двигатель авто зимой

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Прогрев двигателя перед началом движения зимой является дискуссионным вопросом среди водителей. В некоторых странах Европы это запрещено по экологическим соображениям, тогда как в Украине решение остается за водителем.

Личное дело водителя: нужно ли прогревать двигатель авто зимой

С наступлением холодов у водителей часто возникает вопрос, нужно ли прогревать двигатель перед началом движения. В некоторых странах Европы такая практика запрещена по экологическим соображениям, тогда как в Украине - это личное дело каждого водителя. УНН рассказывает, когда и сколько прогревать двигатель авто зимой, и как сделать это безопасно.

Детали

Вопрос, нужно ли прогревать двигатель в холодное время года перед началом движения, вызывает немало споров среди автомобилистов. Некоторые водители считают, что это пустая трата топлива и своего времени, а некоторые наоборот утверждают, что без этого нельзя начинать движение, ведь это может повредить двигателю. 

Что интересно, в некоторых европейских странах, например, Германии, Люксембурге и Словакии запрещено оставлять двигатель заведенным на холостом ходу, если авто стоит без движения. Этот запрет действует по экологическим соображениям. В Украине прогрев оставили на усмотрение водителя.

Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машине

Когда и сколько прогревать двигатель

В целом, прогрев рекомендуется перед началом движения, ведь высокие обороты и большая нагрузка для холодного двигателя чрезвычайно вредны, и могут "ударить по кошельку". Отметим, что на холоде моторное масло густеет, поэтому его движение по масляным каналам двигателя затрудняется.

В некоторых случаях прогрева требует и автоматическая коробка передач. Ей нужно начать движение на низкой скорости и передаче, двигаться первые несколько минут медленно и плавно.

Так сколько нужно прогревать двигатель? Это также исключительно индивидуальное дело. Например, если вы никуда не опаздываете, то можно потратить время, пока вы ожидаете, когда двигатель прогреется, например, на очистку авто от снега.

Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителей

Если все же опаздываете, то можно несколько минут подождать, пока автомобиль проработает на холостом ходу, и начинать движение, однако не давая высоких оборотов - не более 1500 об/мин. Таким образом, вы фактически прогреваете автомобиль на ходу. В таком режиме двигатель успевает разогреть масло и наладить его нормальную циркуляцию, после чего можно давать повышенные обороты.

Отметим, что современные автопроизводители часто пишут в руководстве по эксплуатации о том, что прогревать холодный двигатель не надо, а если нужно, то не более 2 минут.

Также производители автомобилей часто устанавливают на автомобили системы для прогрева двигателя без его фактического запуска. Например, это могут быть предпусковые обогреватели. Автономные обогреватели двигателя требуют определенного количества топлива для работы, но при этом потребление ниже, чем при прогреве с пуском.

Анализ цен на авторынке: электромобили дорожают, дизельные и газовые авто дешевеют - исследование

Павел Башинский

