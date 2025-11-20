Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машине

Своевременная подготовка автомобиля к зиме делает ваши поездки безопасными, экономит время и деньги. Правда, некоторые вопросы, связанные с погодными условиями зимой, все же решать придется. УНН рассказывает, как ухаживать за автомобилем зимой, и что стоит возить с собой.

Подготовка авто к зиме

Несмотря на то, что зима в последнее время в Украине не столь суровая, однако это время года становится серьезным испытанием для любого автомобиля и его владельца. Колебания температур, высокая влажность, морозы, скользкая дорога, химические вещества на ней — все это ухудшает состояние автомобиля и качество езды. Правильно снарядив машину к зиме, вы сможете избежать неприятных последствий.

Когда нужно переобувать авто на зиму

"Переобувание" автомобиля накануне наступления зимнего сезона является рутинной и привычной процедурой для каждого водителя. Это особенно актуально для тех, кто каждое утро ездит на работу или по делам на своем автомобиле.

Стоит обратить внимание, что в последние годы водители часто не соблюдают требования по замене летней резины на зимнюю. Это объясняется тем, что в последние годы зимы в Украине не очень холодные и снежные. Впрочем, стоит быть осмотрительным, ведь внезапные снегопады все же случаются и могут застать врасплох даже самых опытных водителей. Во время наступления внезапных морозов случается много ДТП, поскольку водители игнорируют требование менять резину.

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние. В соответствии с правилами дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, имеющих остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Для автомобилей весом более 3,5 т — 1,0 мм, автобусов — 2,0 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

Однако существует негласное правило, по которому летнюю резину менять на зимнюю в так называемый пятиградусный режим — от +5 градусов до +10, ведь летние шины на морозе дубеют и превращаются в скользкую пластмассу.

Как ухаживать за аккумулятором и системами авто зимой

Зимой аккумулятор испытывает повышенную нагрузку, ведь в морозы автомобиль сложнее заводить. Если истекает срок службы аккумулятора, лучше заменить его заранее, осенью. Заметьте, что обычно он работает от 3 до 5 лет. Если вы только недавно его заменили, то стоит проверить уровень жидкости в нем, осмотреть клеммы на наличие коррозии, и по возможности очистить.

Также стоит проверить систему обогрева, ведь ездить с неработающей печкой в мороз крайне неприятно. Даже если температура снизилась незначительно, сломанный обогреватель создает много неудобств. Неспособность обдуть лобовое стекло теплым воздухом приводит к его запотеванию, что крайне опасно, поскольку ухудшает обзор.

Еще нужно заменить стеклоомыватель с летнего на зимний, ведь летний омыватель, или обычная вода, которую часто заливают автовладельцы для очистки стекла, может замерзнуть, что приведет к потере бачка омывателя, ведь он может лопнуть.

Кроме того, еще один залог хорошего обзора зимой — исправные стеклоочистители. Щетки в них резиновые, а потому со временем трескаются, стираются и плохо выполняют свою работу. Поэтому подготовка авто к зиме всегда предусматривает оценку состояния стеклоочистителей, рекомендуется менять щетки ежегодно, а лучше — каждые полгода.

Как избежать примерзания дверей и замков

Для того чтобы в минусовую температуру вы смогли нормально попасть в свой автомобиль, необходимо избегать примерзания дверных уплотнителей. Для этого можно использовать силиконовый спрей, гель или специальный силиконовый карандаш, которые создают водоотталкивающий слой и предотвращают примерзание.

Также регулярно очищайте уплотнители от снега, льда и грязи с дверных рам, ведь грязь удерживает влагу, которая затем замерзает.

Что должно быть в автомобиле зимой

Помимо традиционного набора — аптечка, огнетушитель, набор инструментов, трос — зимой стоит иметь с собой щетку для очистки снега, пусковые провода для "прикуривания" аккумулятора (в народе "крокодилы"), если он "сел", лопату на случай сильного снегопада, когда авто надо откапывать.

