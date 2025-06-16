Аккумулятор для электромобилей VarEVolt, заряжающийся за 18 секунд, запустят в серийное производство

Британский аккумулятор VarEVolt получил необходимую сертификацию, что позволяет запуск его производства в больших масштабах. А это означает, что больше производителей электромобилей смогут использовать его в своих электрических автомобилях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Livescience.

Британская фирма-производитель получила разрешение на массовое производство аккумулятора сверхвысокой плотности и мощности для электромобилей (EV), который можно полностью зарядить всего за 18 секунд.

2 июня группа RML получила сертификат соответствия производства для своих аккумуляторов VarEVolt. Это правительственное одобрение означает, что компания может массово производить мощные аккумуляторы для производителей электромобилей.

Эта сертификация подчеркивает нашу готовность перейти от создания прототипов и нишевых объемов к поддержке более крупных производственных контрактов

Аккумулятор RML может выдавать много энергии за короткий промежуток времени - 6 киловатт на килограмм. И способен "очень быстро разрядить всю свою энергию" – рассказали в компании. Он получил рейтинг C 200, что означает, что он способен полностью зарядиться или разрядиться примерно за 18 секунд.

Для сравнения, аккумулятор полностью электрического Porsche Taycan имеет рейтинг C от 4 до 5, поэтому для зарядки или разрядки требуется от 12 до 15 минут.

Модульная конструкция VarEVolt позволяет производителям настраивать его для различных применений.

Мы можем сосредоточиться на запасе хода, мы можем сосредоточиться на мощности или же мы можем сбалансировать эти два аспекта, в зависимости от типа транспортного средства, в котором он будет использоваться