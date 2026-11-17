18 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
В ряде областей 18 ноября будут действовать почасовые отключения для всех потребителей. Причина — повреждение энергосистемы в результате атак.
В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», планируется отключать от 1 до 3 очередей, передаёт УНН.
Как 18 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности — графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без электричества, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают повреждённое оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев
Масштабные обесточивания из-за новых атак рф: в каких областях перебои со светом и аварийные отключения17.11.26, 10:22 • 57699 просмотров