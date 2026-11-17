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В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», планируется отключать от 1 до 3 очередей, передаёт УНН.

Как 18 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:

• для промышленности — графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Отметим, что одна очередь — это четыре часа без электричества, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают повреждённое оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев - сообщили в «Укрэнерго».

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