Новые российские атаки вновь привели к повреждениям и масштабным обесточиваниям. По состоянию на утро 17 ноября отключения фиксируются в 8 областях. Еще в двух — аварийные отключения электроэнергии. В Запорожской и Днепропетровской областях, где ситуация "чрезвычайно сложная", ведется работа по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

В каких областях отключения из-за новых атак рф

"Враг продолжает систематические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях", — сообщили в Минэнерго.

"Чрезвычайно сложная ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. С прошлой недели россия непрерывно атакует энергетические объекты Днепровского региона", — добавили в министерстве.

Как подчеркнули в Минэнерго, энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, однако постоянные воздушные тревоги задерживают ремонтные работы. Восстановленные объекты враг атакует повторно.

"Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение в этих регионах существенно ограничено. В первую очередь энергетики работают над восстановлением питания объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают круглосуточно", — сообщили в Минэнерго.

В Укрэнерго подтвердили, что "после масштабных обесточиваний сегодня утром энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Запорожской и Днепропетровской областях. В первую очередь электроэнергию возвращают на объекты критической инфраструктуры".

"Энергетики работали над восстановлением электроснабжения всю ночь, однако новые российские атаки вновь привели к повреждениям и масштабным обесточиваниям. Фактически восстановительные работы приходится начинать заново, не успев завершить предыдущие", — объяснили в Укрэнерго.

Где аварийные отключения

По данным Минэнерго, по состоянию на 10 часов "из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях вынужденно применяются аварийные отключения". Возврат к прогнозируемым графикам должен был произойти после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Уже по состоянию на 10:05 в Укрэнерго сообщили, что "по состоянию на этот час аварийные отключения действуют в Полтавской и Харьковской областях".

В большинстве регионов Украины, по данным Минэнерго, действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за постоянных атак россии ситуация с электроснабжением может быстро меняться.

"Работы продолжаются круглосуточно. Главная задача сейчас — как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям", — подчеркнули в Укрэнерго.

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