Нові російські атаки знову призвели до пошкоджень та масштабних знеструмлень. Відключення на ранок 17 листопада фіксують у 8 областях. У ще двох - аварійні вимкнення світла. Іде робота над відновленням електропостачання у Запорізькій та Дніпропетровській областях, де "надзвичайно складна" ситуація. Про це повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

У яких областях відключення через нові атаки рф

"Ворог продовжує систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях", - повідомили у Міненерго.

"Надзвичайно складна ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Із минулого тижня росія безперервно атакує енергетичні об’єкти Дніпровського регіону", - додали у міністерстві.

Як наголосили в Міненерго, енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак постійні повітряні тривоги затримують ремонтні роботи. Відновлені об’єкти ворог атакує повторно.

"Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання в цих регіонах суттєво обмежене. Насамперед енергетики працюють над відновленням живлення об’єктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють цілодобово", - повідомили у Міненерго.

В Укренерго підтвердили, що "після масштабних знеструмлень сьогодні вранці енергетики працюють над відновленням електропостачання у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Насамперед електроенергію повертають на об’єкти критичної інфраструктури".

"Енергетики працювали над відновленням електропостачання всю ніч, однак нові російські атаки знову призвели до пошкоджень та масштабних знеструмлень. Фактично відновлювальні роботи доводиться починати знову, не встигнувши завершити попередні", - пояснили в Укренерго.

Де аварійні відключення

За даними Міненерго, станом на 10 годину "через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення". Повернення до прогнозованих графіків мало відбутися після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Уже станом на 10:05 в Укренерго повідомили, що "станом на цю годину аварійні відключення діють у Полтавській та Харківській областях".

У більшості регіонів України, за даними Міненерго, діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості - графіки обмеження потужності. Через постійні атаки росії ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися.

"Роботи тривають цілодобово. Головне завдання зараз - якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - наголосили в Укренерго.