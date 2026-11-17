Північний і Південний мости у Києві пошкоджено внаслідок атаки рф у ніч на 17 листопада, рух ними перекрито. Рух поїздів метро на "зеленій" гілці між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.

За даними КМДА, унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.

"Також є пошкодження систем критичної інфраструктури – у деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням", - вказали у КМДА.

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух мостом перекрито. У Деснянському районі пошкоджено Північний міст. Рух мостом перекрито в обох напрямках

"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження Південного мосту зазнала ушкоджень і теплова мережа. Наразі без теплопостачання залишаються 317 будинків Дарницького району. Відповідні служби вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням подачі тепла до осель", заявив голова Дарницької РДА Олександр Ковтун.

Окрім того, у Деснянському районі, як вказано, внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі попередньо внаслідок падіння уламків виникла пожежа у складських приміщеннях.

В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі, попередньо внаслідок падіння уламків. Зокрема, загоряння виникло у складських приміщеннях.

Поки без змін: рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі". Про подальші зміни в роботі метрополітену повідомимо додатково