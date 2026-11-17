Северный и Южный мосты в Киеве повреждены в результате атаки рф в ночь на 17 ноября, движение по ним перекрыто. Движение поездов метро на "зеленой" ветке между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" временно приостановлено. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.

По данным КГГА, в результате вражеских обстрелов Киева в ночь на 17 ноября зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.

"Также есть повреждения систем критической инфраструктуры – в некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением", – указали в КГГА.

В Голосеевском районе поврежден Южный мост. Движение по мосту перекрыто. В Деснянском районе поврежден Северный мост. Движение по мосту перекрыто в обоих направлениях

"В результате вражеского обстрела и повреждения Южного моста получила повреждения и тепловая сеть. В настоящее время без теплоснабжения остаются 317 домов Дарницкого района. Соответствующие службы уже работают над устранением повреждений и восстановлением подачи тепла в дома", заявил глава Дарницкой РГА Александр Ковтун.

Кроме того, в Деснянском районе, как указано, в результате падения обломков возник пожар во дворе 16-этажного жилого дома.

В Днепровском районе предварительно в результате падения обломков возник пожар в складских помещениях.

В Оболонском районе зафиксированы два пожара, предварительно в результате падения обломков. В частности, возгорание возникло в складских помещениях.

Пока без изменений: движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" временно приостановлено. В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" – "Выдубичи". О дальнейших изменениях в работе метрополитена сообщим дополнительно