Ночная атака на Киев: повреждено метро и перекрыты два моста
Киев • УНН
В Киеве прогремели взрывы после предупреждения о скоростных целях. Из-за ударов повреждено метро и перекрыты Северный и Южный мосты.
В Киеве в ночь на вторник, 17 ноября, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.
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В 5:36 в столице был объявлен красный уровень опасности. Впоследствии Воздушные силы предупредили о двух скоростных целях с севера в направлении Киева. Через несколько минут в столице прогремели взрывы.
Позже в КГГА сообщили, что движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" временно приостановлено.
В результате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена. В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" — "Выдубичи"
Позже там добавили, что в результате вражеских ударов временно перекрыто движение по Северному и Южному мостам, движение маршрутов общественного транспорта, курсировавшего по этим мостам, изменено.
Через Подольский мостовой переход направлены маршруты:
- автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);
- автобус № 31-ТР курсирует через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";
- троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная — ул. Архипенко";
- на маршруте № 50 увеличено количество троллейбусов.
"Через Дарницкий мост курсируют автобусы № 22 и 91. На маршруте № 22-ТР увеличено количество автобусов. Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", — добавили в КГГА.
Напомним
Киев в ночь на вторник, 17 ноября, оказался под атакой баллистических ракет. Произошли попадания в Северный и Южный мосты.
Паромные и понтонные переправы не заменят мосты Киева - советник Зеленского "Флеш"15.11.26, 16:25 • 24158 просмотров