В Киеве в ночь на вторник, 17 ноября, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.

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В 5:36 в столице был объявлен красный уровень опасности. Впоследствии Воздушные силы предупредили о двух скоростных целях с севера в направлении Киева. Через несколько минут в столице прогремели взрывы.

Позже в КГГА сообщили, что движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" временно приостановлено.

В результате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена. В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" — "Выдубичи" - отметили в КГГА.

Позже там добавили, что в результате вражеских ударов временно перекрыто движение по Северному и Южному мостам, движение маршрутов общественного транспорта, курсировавшего по этим мостам, изменено.

Через Подольский мостовой переход направлены маршруты:

автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);

автобус № 31-ТР курсирует через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";

троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная — ул. Архипенко";

на маршруте № 50 увеличено количество троллейбусов.

"Через Дарницкий мост курсируют автобусы № 22 и 91. На маршруте № 22-ТР увеличено количество автобусов. Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", — добавили в КГГА.

Напомним

Киев в ночь на вторник, 17 ноября, оказался под атакой баллистических ракет. Произошли попадания в Северный и Южный мосты.

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