Паромные и понтонные переправы не заменят мосты Киева - советник Зеленского "Флеш"

В случае разрушения мостов в Киеве паромные и понтонные переправы не смогут полноценно заменить их, однако такие варианты могут помочь с перевозкой важных грузов в аварийных условиях. Об этом сообщил советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, передает УНН.

Детали

В СМИ много информации о мостах и переправах в Киеве. Туннель в Киеве под Днепром нужен. И не только как военный объект. Сроки строительства при поддержке иностранцев - считаю, несколько лет. Паромная переправа. В масштабах Киева - исключительно аварийное решение для важных грузов. Пропускная способность - условно нулевая. Зависит от пирсов с подъездными путями - подчеркнул Бескрестнов.

В то же время, по его словам, сами пирсы остаются уязвимыми для ударов беспилотников типа "Шахед" и ракет.

Понтонная переправа. Требует подъездов и развязок. В критической ситуации поможет с доставкой важных грузов. Минус: выводится из строя одним "Шахедом". Безусловно, аварийный сценарий для военных должен быть, и хорошо, что о нем думают. Но если мы дойдем до состояния, когда враг разрушит все мосты в Киеве, то паромные и понтонные переправы тоже будут разрушены, поэтому вся эта медийная суета вокруг темы мостов и переправ мне непонятна. Благодарим ВСУ и укрепляем ПВО и РЭБ - заявил "Флэш".

Напомним

На мостах Патона, Северном и Южном введут резервные схемы движения. Для грузовиков определят объездные пути, на мосту Патона будет действовать реверсивное движение.