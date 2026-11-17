18 листопада в Україні цілодобово діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
У низці областей 18 листопада діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів. Причина — пошкодження енергосистеми внаслідок атак.
У низці областей України завтра будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1 до 3 черг, передає УНН.
Як 18 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Зазначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.
Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців
Масштабні знеструмлення через нові атаки рф: у яких областях перебої зі світлом і аварійні відключення17.11.26, 10:22 • 59991 перегляд