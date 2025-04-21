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Financial Times

Китайская компания объявила о прорыве в производстве аккумуляторов для электромобилей

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Китайская CATL заявила о технологическом прогрессе в производстве аккумуляторов, что удешевит электрокары, сделает их легче и увеличит запас хода. Компания также представила вспомогательную безграфитовую батарею для резервного питания.

Китайская компания объявила о прорыве в производстве аккумуляторов для электромобилей

Компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, заявила о достижениях, которые могут сделать электромобили более конкурентоспособными по сравнению с автомобилями на топливе. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Руководство CATL выступило с заявлением о достижениях своих разработчиков на пресс-конференции накануне автосалона в Шанхае, который стартует в среду.

Детали

Китайский производственный гигант CATL, крупнейший в мире поставщик аккумуляторов для электромобилей, заявил в понедельник, что достиг технологического прогресса, который позволит ему производить более дешевые, легкие, устойчивые к холоду батареи с более коротким временем перезарядки и большим запасом хода автомобиля.

Большинство новаций, которые еще несколько лет не будут широко доступны потребителям, могут сделать электромобили более конкурентоспособными по цене и производительности по сравнению с моделями с бензиновым двигателем.

Аккумуляторы составляют по меньшей мере треть стоимости электромобиля, что делает CATL критическим игроком в цепи поставок в Китае и за его пределами. Многие автопроизводители нервно наблюдали за тем, попытается ли CATL когда-нибудь создать собственную марку автомобилей, которая могла бы затмить их модели.

Самым большим сюрпризом от CATL стал анонс выпуска вспомогательных батарей для электрокаров. Их будут размещать в днище автомобилей, рядом с основным аккумулятором. Вспомогательная батарея станет первой коммерчески доступной батареей для электромобилей, которая не будет использовать графит в качестве одного из полюсов.

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Отказ от использования дорогого графита в конечном итоге удешевит батареи и позволит аккумулировать на 60% больше электроэнергии в каждый кубический дюйм батареи, сказал Гао Хуан, главный технологический директор подразделения CATL, ориентированного на рынок электромобилей в Китае. Это позволит увеличить запас хода автомобиля от одной подзарядки. Тем временем общий размер батареи может быть уменьшен. А это позволит отвести больше места под салон авто.

Вторая батарея, кроме запаса электроэнергии, обеспечит резервное питание машины, если возникнут проблемы с основным аккумулятором. Это стало более важным, поскольку функции автономного управления, которые нуждаются в бесперебойной электроэнергии, становятся все более распространенными.

Напомним

Западные автопроизводители внедряют стратегию "Китай для Китая" и локальное ПО, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за отечественных конкурентов.

Лилия Набока

Лилия Набока

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