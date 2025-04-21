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Західні автовиробники планують повернутися до Китаю, застосовуючи місцеве програмне забезпечення - FT

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Західні автовиробники впроваджують стратегію "Китай для Китаю" та локальне ПЗ, щоб повернути частку ринку, втрачену через вітчизняних конкурентів. Нові моделі тестуються на автосалоні в Шанхаї для відновлення позицій.

Західні автовиробники планують повернутися до Китаю, застосовуючи місцеве програмне забезпечення - FT

В Китаї цього тижня західні автовиробники боротимуться з місцевими конкурентами, запускаючи нове програмне забезпечення та інтелектуальні можливості в автомобілях, вироблених спільно з місцевими партнерами.

Таким чином вони намагаються повернутися на найбільший автомобільний ринок у світі, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Щорічний автосалон, який цього року відбудеться в Шанхаї, стане першим реальним випробуванням для оновлених стратегій західних автовиробників.Volkswagen, Toyota та інші компанії вдаються до стратегії "Китай для Китаю", щоб повернути споживачів, які перейшли на більш доступні та технологічні електромобілі від вітчизняних брендів.

Mercedes-Benz запустить свою модель Electric CLA в Китаї наприкінці цього року. Її центральним "мозком" буде операційна система, розроблена спільно з місцевою командою дослідників і розробників. Автомобіль матиме покращений запас ходу та швидкість заряджання, а також більш просунуті автономні можливості.

Зараз ми дуже впевнені в наших технологіях та інтелекті. Це буде битва чисел - у кого більший запас ходу. Але я думаю, що ми будемо стояти дуже, дуже твердо і в першому ряду в цій гонці з CLA

- сказав в інтерв'ю Магнус Остберг, директор з програмного забезпечення Mercedes.

Конкурент BMW також запустить свої електромобілі Neue Klasse в Китаї з наступного року із залученням місцевих науково-дослідницьких і дизайнерських команд і місцевих технологічних партнерів Alibaba і Huawei.

За перші два місяці цього року їхня частка ринку в Китаї становила 31%, що менше половини від 64%, які вони займали у 2020 році, причому Geely і Byd обігнали Volkswagen, який тривалий час утримував позицію найбільш продаваного бренду, згідно з даними Shanghai Consultancy Automobility.

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Продажі електромобілів і гібридів, що підзаряджаються, становлять 45% продажів нових автомобілів у Китаї. Деякі керівники західних автокомпаній визнають, що навряд чи коли-небудь зможуть відновити своє домінування в Китаї, але автовиробники прагнуть відновити свої позиції, особливо в умовах ескалації економічної війни між Пекіном і Вашингтоном, яка чинить все більший тиск на галузь.

Для цього багато вдається до партнерства з китайськими компаніями, щоб перейняти їхні технологічні ноу-хау і швидше реагувати на запити китайських споживачів. Це відлуння стратегії, яку китайські компанії обрали у 1980-х роках, коли вони вчилися у своїх західних конкурентів.

Доповнення

Mercedes-Benz в черговий раз повідомив про уповільнення темпів продажів. Показники першого кварталу свідчать про річне падіння на 7%, що зумовлено падінням продажів фургонів на 21%.

У відповідь на нові мита, запроваджені Дональдом Трампом, німецький автовиробник Audi тимчасово припинив експорт своїх автомобілів до Сполучених Штатів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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