Западные автопроизводители планируют вернуться в Китай, используя местное программное обеспечение - FT

В Китае на этой неделе западные автопроизводители будут бороться с местными конкурентами, запуская новое программное обеспечение и интеллектуальные возможности в автомобилях, произведенных совместно с местными партнерами.

Таким образом они пытаются вернуться на крупнейший автомобильный рынок в мире, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Ежегодный автосалон, который в этом году пройдет в Шанхае, станет первым реальным испытанием для обновленных стратегий западных автопроизводителей. Volkswagen, Toyota и другие компании прибегают к стратегии "Китай для Китая", чтобы вернуть потребителей, перешедших на более доступные и технологичные электромобили от отечественных брендов.

Mercedes-Benz запустит свою модель Electric CLA в Китае в конце этого года. Его центральным "мозгом" будет операционная система, разработанная совместно с местной командой исследователей и разработчиков. Автомобиль будет иметь улучшенный запас хода и скорость зарядки, а также более продвинутые автономные возможности.

Сейчас мы очень уверены в наших технологиях и интеллекте. Это будет битва чисел - у кого больше запас хода. Но я думаю, что мы будем стоять очень, очень твердо и в первом ряду в этой гонке с CLA - сказал в интервью Магнус Остберг, директор по программному обеспечению Mercedes.

Конкурент BMW также запустит свои электромобили Neue Klasse в Китае со следующего года с привлечением местных научно-исследовательских и дизайнерских команд и местных технологических партнеров Alibaba и Huawei.

За первые два месяца этого года их доля рынка в Китае составила 31%, что меньше половины от 64%, которые они занимали в 2020 году, причем Geely и Byd обогнали Volkswagen, который долгое время удерживал позицию самого продаваемого бренда, согласно данным Shanghai Consultancy Automobility.

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Продажи электромобилей и подзаряжаемых гибридов составляют 45% продаж новых автомобилей в Китае. Некоторые руководители западных автокомпаний признают, что вряд ли когда-либо смогут восстановить свое доминирование в Китае, но автопроизводители стремятся восстановить свои позиции, особенно в условиях эскалации экономической войны между Пекином и Вашингтоном, которая оказывает все большее давление на отрасль.

Для этого многие прибегают к партнерству с китайскими компаниями, чтобы перенять их технологические ноу-хау и быстрее реагировать на запросы китайских потребителей. Это эхо стратегии, которую китайские компании выбрали в 1980-х годах, когда они учились у своих западных конкурентов.

Дополнение

Mercedes-Benz в очередной раз сообщил о замедлении темпов продаж. Показатели первого квартала свидетельствуют о годовом падении на 7%, что обусловлено падением продаж фургонов на 21%.

В ответ на новые пошлины, введенные Дональдом Трампом, немецкий автопроизводитель Audi временно прекратил экспорт своих автомобилей в Соединенные Штаты.