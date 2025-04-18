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Больше всего электрокаров в этом году купили во Львовской области и в Киеве: какие бестселлеры

Киев • УНН

 • 934 просмотра

В первом квартале 2025 года в Украине зарегистрировано 12,8 тыс. электромобилей. Больше всего во Львовской области, Киеве и Киевской области. Самые популярные модели: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.

Больше всего электрокаров в этом году купили во Львовской области и в Киеве: какие бестселлеры

Регионами-лидерами по регистрации электромобилей стали Львовская область и Киев, сообщили в ассоциации "Укравтопром" и назвали бестселлеры, пишет УНН.

Детали

"В I квартале 2025 года украинский автопарк пополнили 12,8 тыс. авто на электротяге (BEV)", - сообщили в Укравтопроме.

Наибольшие показатели по регистрации этих авто, как указано, продемонстрировали:

  • Львовская область – 1961 ед. (94% подержанные);
    • город Киев – 1632 ед. (68% подержанные);
      • Киевская область – 1120 ед. (76% подержанные);
        • Днепропетровская область – 986 ед. (80% подержанные);
          • Одесская область – 761 ед (76% подержанные).

            В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал BYD Song Plus EV.

            В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

            • TESLA Model Y – в Киеве и области;
              • TESLA Model 3 – во Львовской области и Днепропетровской области;
                • NISSAN Leaf – в Одесской области.

                  Украинцы начали активнее покупать электрокары: назвали бестселлеры марта08.04.25, 11:44 • 12918 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

                  ОбществоЭкономикаАвто
                  Киевская область
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