Больше всего электрокаров в этом году купили во Львовской области и в Киеве: какие бестселлеры
Киев • УНН
В первом квартале 2025 года в Украине зарегистрировано 12,8 тыс. электромобилей. Больше всего во Львовской области, Киеве и Киевской области. Самые популярные модели: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.
Регионами-лидерами по регистрации электромобилей стали Львовская область и Киев, сообщили в ассоциации "Укравтопром" и назвали бестселлеры, пишет УНН.
Детали
"В I квартале 2025 года украинский автопарк пополнили 12,8 тыс. авто на электротяге (BEV)", - сообщили в Укравтопроме.
Наибольшие показатели по регистрации этих авто, как указано, продемонстрировали:
- Львовская область – 1961 ед. (94% подержанные);
- город Киев – 1632 ед. (68% подержанные);
- Киевская область – 1120 ед. (76% подержанные);
- Днепропетровская область – 986 ед. (80% подержанные);
- Одесская область – 761 ед (76% подержанные).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал BYD Song Plus EV.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y – в Киеве и области;
- TESLA Model 3 – во Львовской области и Днепропетровской области;
- NISSAN Leaf – в Одесской области.
Украинцы начали активнее покупать электрокары: назвали бестселлеры марта08.04.25, 11:44 • 12918 просмотров