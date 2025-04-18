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Найбільше електрокарів цього року купили на Львівщині та у Києві: які бестселери

Київ • УНН

 • 3050 перегляди

У першому кварталі 2025 року в Україні зареєстровано 12,8 тис. електромобілів. Найбільше у Львівській області, Києві та Київській області. Найпопулярніші моделі: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.

Найбільше електрокарів цього року купили на Львівщині та у Києві: які бестселери

Регіонами-лідерами з реєстрацій електромобілів стали Львівська область На Київ, повідомили в асоціації "Укравтопром" та назвали бестселери, пише УНН.

Деталі

"У І кварталі 2025 року український автопарк поповнили 12,8 тис. авто на електротязі (BEV)", - повідомили в Укравтопромі.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто, як вказано, продемонстрували:

  • Львівська область – 1961 од. (94% вживані);
    • місто Київ – 1632 од. (68% вживані);
      • Київська область – 1120 од. (76% вживані);
        • Дніпропетровська область – 986 од. (80% вживані);
          • Одеська область – 761 од (76% вживані).

            У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став BYD Song Plus EV.

            У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

            • TESLA Model Y – у Києві та області;
              • TESLA Model 3 – на Львівщині та Дніпропетровщині;
                • NISSAN Leaf – у Одеській області.

                  Українці почали активніше купувати електрокари: назвали бестселери березня08.04.25, 11:44 • 12937 переглядiв

                  Юлія Шрамко

                  Юлія Шрамко

                  СуспільствоЕкономікаАвто
                  Київська область
                  Tesla Model Y
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