Найбільше електрокарів цього року купили на Львівщині та у Києві: які бестселери
Київ • УНН
У першому кварталі 2025 року в Україні зареєстровано 12,8 тис. електромобілів. Найбільше у Львівській області, Києві та Київській області. Найпопулярніші моделі: BYD Song Plus EV, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf.
Регіонами-лідерами з реєстрацій електромобілів стали Львівська область На Київ, повідомили в асоціації "Укравтопром" та назвали бестселери, пише УНН.
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"У І кварталі 2025 року український автопарк поповнили 12,8 тис. авто на електротязі (BEV)", - повідомили в Укравтопромі.
Найбільші показники з реєстрацій цих авто, як вказано, продемонстрували:
- Львівська область – 1961 од. (94% вживані);
- місто Київ – 1632 од. (68% вживані);
- Київська область – 1120 од. (76% вживані);
- Дніпропетровська область – 986 од. (80% вживані);
- Одеська область – 761 од (76% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став BYD Song Plus EV.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model Y – у Києві та області;
- TESLA Model 3 – на Львівщині та Дніпропетровщині;
- NISSAN Leaf – у Одеській області.
Українці почали активніше купувати електрокари: назвали бестселери березня08.04.25, 11:44 • 12937 переглядiв