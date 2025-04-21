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Китайська компанія оголосила про прорив у виробництві акумуляторів для електромобілів

Київ • УНН

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Китайська CATL заявила про технологічний прогрес у виробництві акумуляторів, що здешевить електрокари, зробить їх легшими та збільшить запас ходу. Компанія також представила допоміжну безграфітову батарею для резервного живлення.

Китайська компанія оголосила про прорив у виробництві акумуляторів для електромобілів

Компанія CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів, заявила про досягнення, які можуть зробити електромобілі більш конкурентоспроможними, порівняно з автівками на пальному. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Керівництво CATL виступило із заявою про досягнення своїх розробників на прес-конференції напередодні автосалону в Шанхаї, який стартує в середу.

Деталі

Китайський виробничий гігант CATL, найбільший у світі постачальник акумуляторів для електромобілів, заявив у понеділок, що досяг технологічного прогресу, який дозволить йому виробляти дешевші, легші, стійкіші до холоду батареї з коротшим часом перезарядки та більший запас ходу автомобіля.

Більшість новацій, які ще кілька років не будуть широко доступними споживачам, можуть зробити електромобілі більш конкурентоспроможними за ціною та продуктивністю, порівняно з моделями з бензиновим двигуном.

Акумулятори становлять щонайменше третину вартості електромобіля, що робить CATL критичним гравцем у ланцюгу постачання в Китаї та за його межами. Багато автовиробників нервово спостерігали за тим, чи CATL колись спробує створити власну марку автомобілів, яка могла б затьмарити їхні моделі.

Найбільшим сюрпризом від CATL став анонс випуску допоміжних батарей для електрокарів. Їх розміщуватимуть у днищі автомобілів, поруч з основним акумулятором. Допоміжна батарея стане першою комерційно доступною батареєю для електромобілів, яка не використовуватиме графіт як один із полюсів.

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Відмові від використання дорогого графіту в кінцевому підсумку здешевить батареї і дозволить акумулювати на 60% більше електроенергії в кожен кубічний дюйм батареї, сказав Гао Хуан, головний технологічний директор підрозділу CATL, орієнтованого на ринок електромобілів у Китаї. Це дозволить збільшити запас ходу автомобіля від однієї підзарядки. Тим часом загальний розмір батареї може бути зменшено. А це дозволить відвести більше місця під салон авта.

Друга батарея, окрім запасу електроенергії, забезпечить резервне живлення машини, якщо виникнуть проблеми з головним акумулятором. Це стало більш важливим, оскільки функції автономного керування, які потребують безперебійної електроенергії, стають все більш поширеними.

Нагадаємо

Західні автовиробники впроваджують стратегію "Китай для Китаю" та локальне ПЗ, щоб повернути частку ринку, втрачену через вітчизняних конкурентів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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