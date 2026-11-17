Секретная сеть связи Агентства национальной безопасности США вышла из строя — CNN
Киев • УНН
Внутренняя сеть NSA Net, которую АНБ США использует для обмена секретными данными, перестала работать. Причины сбоя выясняются.
Сеть с высоким уровнем секретности, которую Агентство национальной безопасности (АНБ) США использует для внутренней связи, вышла из строя. Об этом CNN сообщили шестеро людей, знакомых с ситуацией, передает УНН.
По данным СМИ, эта сеть, получившая название NSA Net, позволяет сотрудникам обмениваться секретной информацией в ведомстве. По словам источников, в настоящее время нет никаких признаков кибератаки.
Пока специалисты агентства выясняют масштаб проблемы, для персонала был введен график прибытия на работу в разное время, сообщили источники.
Телеканал CNN обратился к Агентству национальной безопасности за комментариями.
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