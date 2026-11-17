Сеть с высоким уровнем секретности, которую Агентство национальной безопасности (АНБ) США использует для внутренней связи, вышла из строя. Об этом CNN сообщили шестеро людей, знакомых с ситуацией, передает УНН.

По данным СМИ, эта сеть, получившая название NSA Net, позволяет сотрудникам обмениваться секретной информацией в ведомстве. По словам источников, в настоящее время нет никаких признаков кибератаки.

Пока специалисты агентства выясняют масштаб проблемы, для персонала был введен график прибытия на работу в разное время, сообщили источники.

Телеканал CNN обратился к Агентству национальной безопасности за комментариями.

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