Секретна мережа зв'язку Агентства нацбезпеки США вийшла з ладу - CNN
Київ • УНН
Внутрішня мережа NSA Net, яку АНБ США використовує для обміну секретними даними, перестала працювати. Причини збою з'ясовують.
Мережа з високим рівнем секретності, яку Агентство національної безпеки (АНБ) США використовує для внутрішнього зв'язку, вийшла з ладу. Про це CNN повідомили шестеро людей, знайомих із ситуацією, передає УНН.
За даними ЗМІ, ця мережа, що отримала назву NSA Net, дозволяє співробітникам обмінюватися секретною інформацією у відомстві. За словами джерел, наразі немає жодних ознак кібератаки.
Поки фахівці агентства з'ясовують масштаб проблеми, для персоналу було запроваджено графік прибуття на роботу у різний час, повідомили джерела.
Телеканал CNN звернувся до Агентства національної безпеки за коментарями.
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