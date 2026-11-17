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Ученые изучают, как выбор образа жизни влияет на стареющий мозг человека. По мере того как люди живут дольше, советы о том, как сохранить ясность ума с возрастом, звучат повсюду. Однако не все из них в равной степени подтверждены научными данными. Среди прочего, ученые сосредоточили внимание на том, может ли интервальное голодание защитить мозг, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Эксперты на ежегодной встрече Общества нейронаук рассказали, как изменения образа жизни могут помочь защитить мозг от возрастного ухудшения, а также указали, в каких вопросах наука пока не дает однозначных ответов.

Хотя рекомендации правильно питаться и регулярно заниматься спортом существуют уже десятилетиями, Хезер Снайдер, старший вице-президент по медицинским и научным вопросам Ассоциации болезни Альцгеймера, отметила, что научное понимание того, как эти привычки влияют на мозг и поддерживают его здоровье, все еще формируется.

"Понимая научные данные, мы можем лучше формулировать свои рекомендации, особенно для тех людей, которые находятся в группе наибольшего риска", — сказала она.

Чем физические нагрузки полезны для мозга?

Физические упражнения давно связывают с улучшением здоровья — от снижения сердечно-сосудистых рисков до положительного влияния на психическое состояние.

Но способствует ли физическая активность здоровому старению мозга и какие биологические механизмы объясняют ее влияние на мозг?

"Физические упражнения являются мощным немедикаментозным вмешательством, которое поддерживает и укрепляет здоровье мозга", — сказала Фернанда Де Фелис, профессор Центра исследований нейронаук Университета Квинс в Канаде.

По ее словам, физические нагрузки помогают сохранять объем мозга с возрастом, улучшать кровоток и влиять на воспалительные процессы в мозге.

"Когда мы думаем о теле и о физических упражнениях, мы обычно вспоминаем о наших мышцах. И это логично, правда, все ткани и системы находятся рядом с мышцами. Но почему тогда упражнения так полезны для мозга?"

Ответ, объяснила Де Фелис, заключается во взаимодействии между мышцами и мозгом.

"Тело может взаимодействовать с мозгом, — сказала она. — Когда тело не полностью здорово, мозг чувствует это. Но если мы стимулируем периферию, чтобы она стала более тренированной, мозг тоже ощущает этот эффект".

Какие виды упражнений лучше всего подходят для здоровья мозга?

Хотя польза физической активности хорошо изучена, разные виды упражнений по-разному влияют на тело и мозг.

По словам Де Фелис, самое важное — это постоянство и превращение физической активности в привычку. Всемирная организация здравоохранения (источник на английском языке) рекомендует взрослым не менее 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю.

Аэробные нагрузки, согласно данным исследований, положительно влияют и на физическое здоровье, и на здоровье мозга. "Они стимулируют кровоток, делают гематоэнцефалический барьер более проницаемым и позволяют полезным молекулам достигать мозга", — сказала Де Фелис.

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Силовые тренировки и интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) также улучшают работу мышц и увеличивают мышечную массу, стимулируя выработку молекул с нейропротекторным эффектом, добавила она.

"Даже ходьба, просто умеренная прогулка, как показали исследования, играет важную роль", — отметила Де Фелис.

Хотя часто называют ориентир в 10 000 шагов в день, она подчеркнула, что заметный эффект для здоровья возникает уже при более низком уровне активности, при более низком уровне физической активности, поэтому важно оставаться активными независимо от того, сколько шагов удается пройти.

"Я бы сказала, что любой вид упражнений, на любом уровне, — все, что вы можете делать, чтобы оставаться активными, — приносит пользу. И, на мой взгляд, важнее количества шагов именно регулярность", — добавила она.

Может ли интервальное голодание защитить мозг?

Физическая активность — не единственный фактор образа жизни, который влияет на здоровье мозга. Питание также играет важную роль, и ученые изучают, как режимы питания отражаются на способности мозга стареть без нарушений.

Ряд исследований показывает, что интервальное голодание может быть полезным для здоровья мозга, возможно за счёт снижения воспаления и окислительного стресса. Однако большинство данных получено в экспериментах на животных, и хотя первые результаты обнадёживают, у людей голодание не доказало, что предотвращает когнитивное снижение или защищает от болезни Альцгеймера.

Учёные продолжают проверять, приводят ли эффекты, наблюдаемые в экспериментальных исследованиях, к значительным долгосрочным преимуществам для людей.

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«Недостаток пищи был одним из ключевых факторов, формировавших работу мозга», — сказал Марк Мэттсон, приглашённый профессор нейробиологии в Университете Джонса Хопкинса, добавив, что эволюция наделила мозг и тело способностью хорошо функционировать в периоды голодания.

Интервальное голодание подразумевает режимы питания, при которых периоды приёма пищи чередуются с периодами отказа от еды. Один из наиболее распространённых вариантов предполагает 16 часов голодания и восьмичасовое окно для приёма пищи.

Во время длительного голодания организм расходует запасы гликогена и начинает расщеплять жир, который печень преобразует в молекулы, называемые кетонами. Они являются альтернативным источником энергии для мозга и, как отметил Мэттсон, могут помогать защищать нервные клетки за счёт снижения воспаления и окислительного стресса.

Потенциальные преимущества интервального голодания могут быть связаны и с тем, как клетки реагируют на метаболический стресс, посредством механизма, во многом схожего с действием физических нагрузок.

Мэттсон отметил, что физические упражнения и интервальное голодание действуют сходным образом: оба создают для клеток испытание, побуждая их включать защитные реакции. В периоды отдыха и восстановления клетки получают возможность восстанавливаться, расти и адаптироваться.

«На протяжении недель, месяцев и лет такие периодические воздействия умеренного метаболического стресса или нагрузок улучшают общее состояние здоровья и функции организма, а также противодействуют старению и болезням», — добавил он.

На клеточном уровне это означает, что в напряжённые периоды, такие как голодание или физические нагрузки, клетки переходят в режим экономии ресурсов и становятся более устойчивыми к стрессу, объяснил Мэттсон. Во время восстановления, включая сон и отдых, они переключаются в состояние, поддерживающее рост и пластичность.

Мэттсон также отметил, что преимущества интервального голодания, судя по имеющимся данным, не уменьшаются, даже если придерживаться такого режима на протяжении многих недель, месяцев или лет.