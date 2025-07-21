Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог

Ягоды можно есть практически без ограничений и добавлять к любому приему пищи, а вот фрукты лучше употреблять умеренно. К тому же их лучше есть в цельном виде и избегать фруктовых соков. Об этом УНН рассказала сертифицированный нутрициолог, специалист по модификации образа жизни Анастасия Тарадор.

Сколько фруктов и ягод можно есть в сутки

Конкретных дозировок нет. Все зависит в целом от рациона за день. Если говорить о ягодах, то их можно есть, в принципе, в большом количестве, то есть грамм по 250-300 в каждый прием пищи можно добавлять спокойно - говорит эксперт.

По ее словам, ягоды без зазрения совести добавлять к любому приему пищи.

Они очень полезны. В них много витаминов и антиоксидантов. Лучше даже использовать их как смузи, потому что тогда биодоступность будет лучше. Или просто тщательно пережевывать - говорит нутрициолог.

Что касается фруктов, то здесь могут быть определенные ограничения по количеству.

Можно дать такие корректировки, как, например, по одному большому фрукту в прием пищи, или, допустим, по два маленьких. Если это маленькие фрукты, например, сливы, то это горстка. В общем два-три в день, не сильно перегибаться этим - говорит специалист.

Также она добавляет, что непринципиально в какой именно период дня вы употребляете фрукты или ягоды: утром, в обед или вечером, но советует употреблять их в цельном виде, а не как сок, именно тогда они богаты клетчаткой. В то же время эксперт советует не делать перекусы фруктами.

То есть, либо добавляем в пищу те же ягоды, либо употребляем после еды, например, в течение 15-20 минут можно съесть фрукт как, например, десерт, но не перекусывать ими. Если уж хотите сделать перекус фруктами, тогда лучше добавить жиросодержащий продукт, например, орехи. Но все-таки рекомендация - не делать перекусы фруктами - отмечает Анастасия.

Есть ли противопоказания

Как отмечает нутрициолог, прямых противопоказаний к употреблению фруктов и ягод нет, впрочем, нужно отталкиваться от индивидуального восприятия фруктозы.

Бывает такое, что у человека, например, от большого количества винограда, черешни, яблок, вздувается живот, и это говорит о том, что в этих фруктах очень много фруктозы, и, соответственно, организму не хватает ферментов, которые расщепляют эту фруктозу, фруктокиназы - объясняет она.

Поэтому, если у вас есть индивидуальная непереносимость к определенным фруктам, например, яблокам или винограду, стоит уменьшать их количество, или, как вариант, если говорить о яблоках, попробовать употреблять их в запеченном виде.

И нужно в целом анализировать тарелку. Условно, если вы съели высокоуглеводную пищу, потом еще добили это яблоком или миской винограда, то скорее всего у вас будет что-то вроде вздутия или неприятных ощущений в ЖКТ. И это говорит о том, что количество сахаров преувеличено за один прием, скажем так - добавляет специалист.

Поэтому она советует дозировать "высокофруктозные продукты" и снижать количество того, что вызывает подобные симптомы, или же термически обрабатывать эти фрукты.

Фрукт или сок – что полезнее

Конечно, цельный фрукт лучше, потому что в нем содержится клетчатка, кроме сахара. И если мы делаем из этого фрукта сок, то, соответственно, мы получаем просто жидкий сахар, никакой клетчатки, витаминов и т.д. там уже, по сути, не остается. Очень распространенный миф, что фруктовый сок содержит много витаминов - подчеркивает эксперт.

Она также добавляет, что на самом деле большинство витаминов мы получаем из овощей, а не фруктов, а также – как раз таки – из ягод.

Лучше все-таки в качестве источников витаминов использовать овощи. Фрукты - в меньшей степени и в большей степени - ягоды, потому что это – суперфуд - уверяет нутрициолог.

Рецепты освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета