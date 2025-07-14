Рецепты освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета
Киев • УНН
Узнайте рецепты освежающих напитков из летних ягод и фруктов, таких как малина, смородина, земляника, черника, брусника и черешня. Приготовьте компоты, крюшон и другие напитки, которые подарят ощущение лета.
Середина лета – «сладчайшая» пора для приготовления напитков из фруктов и ягод, которые созревают и являются буквально витаминными бомбами для нашего здоровья. Поэтому УНН решил подготовить подборку рецептов освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета.
Детали
В начале июля в садах уже есть спелые абрикосы, персики, вишни, шелковица, ранние сорта смородины и малины, кое-где еще можно насладиться поздними сортами черешни и земляники – именно из этих продуктов и приготовим напитки.
Компот "Ягодная симфония"
Ингредиенты:
- 800 г малины;
- 800 г красной смородины;
- 300 г сахара;
- 2,8 л воды;
- лед.
Приготовление
- Малину и смородину нужно перебрать и хорошо промыть холодной водой.
- Высыпаем ягоды в кастрюлю, добавляем воду и сахар.
- Доводим напиток до кипения и варим в течение 7 минут.
- Снимаем кастрюлю с огня, накрываем крышкой и полотенцем.
- Ждем, пока компот настоится, и процеживаем.
- Разливаем в стаканы и добавляем кубик льда.
Земляничный крюшон
Ингредиенты:
- 3 стакана земляники;
- 150 г сахара;
- 1,5 л белого десертного вина;
- 1/3 стакана коньяка;
- газированная вода;
- лед.
Приготовление
- Землянику помыть, пересыпать сахаром и поставить в холодильник.
- Перед подачей к столу добавить охлажденное вино.
- Стаканы на 1/3 заполнить толченым льдом, 1/3 – крюшоном.
- Влить по 2-3 ч. ложки коньяка и немного газированной воды.
- Подавать к столу с соломинкой.
Компот "Витаминный бум"
Ингредиенты:
- 350 г черники;
- 350 г брусники;
- 1 ч. л. цедры лимона;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 4 ст. л. сахара;
- 6 ст. воды.
Приготовление
- Лимон помыть и промокнуть бумажным полотенцем.
- Натереть цедру и выжать сок.
- Выложить ягоды в миску и мыть под теплой проточной водой.
- Воду вылить в кастрюлю, добавить сахар, лимонный сок и цедру.
- Как только вода закипит, снять кастрюлю с огня, высыпать ягоды и поставить компот вариться еще в течение 5-7 минут после закипания.
- Когда напиток будет готов, оставить его охлаждаться.
- Подать к столу, украсив долькой лимона и листочком мяты.
Напиток из черешни
Ингредиенты:
- 500 г черешни;
- 100 г сахара;
- 100 г вишневого ликера;
- 500 г мороженого;
- 1,5 л газированной воды.
Приготовление
- В большие бокалы или высокие стаканы положить по несколько черешен без косточек, побрызгать их ликером.
- Добавить по 1 ч. ложке сахара и 1 ст. ложка мороженого.
- Залить газированной водой.
- Подавать с ложечкой и соломинкой.
Кофе с молоком и вишневым ликером
Ингредиенты:
- на 1/4 л молока – 50 г шоколада;
- 1/4 л кофе;
- 2 ч. ложки вишневого ликера;
- 0,5 стакана взбитых сливок;
- 1 ч. ложка какао-порошка.
Приготовление
- Натертый на мелкой терке шоколад растворить в кипящем молоке.
- Добавить горячий кофе, ликер, немного соли.
- Затем разлить эту смесь в крошечные чашечки, добавить сливки, а сверху посыпать какао-порошком.
Напомним
Ранее УНН предлагал пять рецептов блюд, которые помогут утолить голод в жару, не усиливая жажду. Среди них — живая каша из льна, быстрое мороженое "Сникерс", творожное мороженое с клубникой, десерт из чиа и ряженки, а также ягодный чизкейк.