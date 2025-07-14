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Рецепты освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Узнайте рецепты освежающих напитков из летних ягод и фруктов, таких как малина, смородина, земляника, черника, брусника и черешня. Приготовьте компоты, крюшон и другие напитки, которые подарят ощущение лета.

Рецепты освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета

Середина лета – «сладчайшая» пора для приготовления напитков из фруктов и ягод, которые созревают и являются буквально витаминными бомбами для нашего здоровья. Поэтому УНН решил подготовить подборку рецептов освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета.

Детали

В начале июля в садах уже есть спелые абрикосы, персики, вишни, шелковица, ранние сорта смородины и малины, кое-где еще можно насладиться поздними сортами черешни и земляники – именно из этих продуктов и приготовим напитки.

Компот "Ягодная симфония"

Ингредиенты:

  • 800 г малины;
    • 800 г красной смородины;
      • 300 г сахара;
        • 2,8 л воды;
          • лед.

            Приготовление

            1. Малину и смородину нужно перебрать и хорошо промыть холодной водой.
              1. Высыпаем ягоды в кастрюлю, добавляем воду и сахар.
                1. Доводим напиток до кипения и варим в течение 7 минут.
                  1. Снимаем кастрюлю с огня, накрываем крышкой и полотенцем.
                    1. Ждем, пока компот настоится, и процеживаем.
                      1. Разливаем в стаканы и добавляем кубик льда.

                        Земляничный крюшон

                        Ингредиенты:

                        • 3 стакана земляники;
                          • 150 г сахара;
                            • 1,5 л белого десертного вина;
                              • 1/3 стакана коньяка;
                                • газированная вода;
                                  • лед.

                                    Приготовление

                                    1. Землянику помыть, пересыпать сахаром и поставить в холодильник.
                                      1. Перед подачей к столу добавить охлажденное вино.
                                        1. Стаканы на 1/3 заполнить толченым льдом, 1/3 – крюшоном.
                                          1. Влить по 2-3 ч. ложки коньяка и немного газированной воды.
                                            1. Подавать к столу с соломинкой.

                                              Компот "Витаминный бум"

                                              Ингредиенты:

                                              • 350 г черники;
                                                • 350 г брусники;
                                                  • 1 ч. л. цедры лимона;
                                                    • 1 ст. л. лимонного сока;
                                                      • 4 ст. л. сахара;
                                                        • 6 ст. воды.

                                                          Приготовление

                                                          1. Лимон помыть и промокнуть бумажным полотенцем.
                                                            1. Натереть цедру и выжать сок.
                                                              1. Выложить ягоды в миску и мыть под теплой проточной водой.
                                                                1. Воду вылить в кастрюлю, добавить сахар, лимонный сок и цедру.
                                                                  1. Как только вода закипит, снять кастрюлю с огня, высыпать ягоды и поставить компот вариться еще в течение 5-7 минут после закипания.
                                                                    1. Когда напиток будет готов, оставить его охлаждаться.
                                                                      1. Подать к столу, украсив долькой лимона и листочком мяты.

                                                                        Напиток из черешни 

                                                                        Ингредиенты:

                                                                        • 500 г черешни;
                                                                          • 100 г сахара;
                                                                            • 100 г вишневого ликера;
                                                                              • 500 г мороженого;
                                                                                • 1,5 л газированной воды.

                                                                                  Приготовление

                                                                                  1. В большие бокалы или высокие стаканы положить по несколько черешен без косточек, побрызгать их ликером.
                                                                                    1. Добавить по 1 ч. ложке сахара и 1 ст. ложка мороженого.
                                                                                      1. Залить газированной водой.
                                                                                        1. Подавать с ложечкой и соломинкой.

                                                                                          Кофе с молоком и вишневым ликером 

                                                                                          Ингредиенты:

                                                                                          • на 1/4 л молока – 50 г шоколада;
                                                                                            • 1/4 л кофе;
                                                                                              • 2 ч. ложки вишневого ликера;
                                                                                                • 0,5 стакана взбитых сливок;
                                                                                                  • 1 ч. ложка какао-порошка.

                                                                                                    Приготовление

                                                                                                    1. Натертый на мелкой терке шоколад растворить в кипящем молоке.
                                                                                                      1. Добавить горячий кофе, ликер, немного соли.
                                                                                                        1. Затем разлить эту смесь в крошечные чашечки, добавить сливки, а сверху посыпать какао-порошком.

                                                                                                          Напомним

                                                                                                          Ранее УНН предлагал пять рецептов блюд, которые помогут утолить голод в жару, не усиливая жажду. Среди них — живая каша из льна, быстрое мороженое "Сникерс", творожное мороженое с клубникой, десерт из чиа и ряженки, а также ягодный чизкейк.

                                                                                                          Яна Соколовская

                                                                                                          Яна Соколовская

                                                                                                          ЛайфхакКулинар
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