Рецепты освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета

Середина лета – «сладчайшая» пора для приготовления напитков из фруктов и ягод, которые созревают и являются буквально витаминными бомбами для нашего здоровья. Поэтому УНН решил подготовить подборку рецептов освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета.

Детали

В начале июля в садах уже есть спелые абрикосы, персики, вишни, шелковица, ранние сорта смородины и малины, кое-где еще можно насладиться поздними сортами черешни и земляники – именно из этих продуктов и приготовим напитки.

Компот "Ягодная симфония"

Ингредиенты:

800 г малины;

800 г красной смородины;

300 г сахара;

2,8 л воды;

лед.

Приготовление

Малину и смородину нужно перебрать и хорошо промыть холодной водой. Высыпаем ягоды в кастрюлю, добавляем воду и сахар. Доводим напиток до кипения и варим в течение 7 минут. Снимаем кастрюлю с огня, накрываем крышкой и полотенцем. Ждем, пока компот настоится, и процеживаем. Разливаем в стаканы и добавляем кубик льда.

Земляничный крюшон

Ингредиенты:

3 стакана земляники;

150 г сахара;

1,5 л белого десертного вина;

1/3 стакана коньяка;

газированная вода;

лед.

Приготовление

Землянику помыть, пересыпать сахаром и поставить в холодильник. Перед подачей к столу добавить охлажденное вино. Стаканы на 1/3 заполнить толченым льдом, 1/3 – крюшоном. Влить по 2-3 ч. ложки коньяка и немного газированной воды. Подавать к столу с соломинкой.

Компот "Витаминный бум"

Ингредиенты:

350 г черники;

350 г брусники;

1 ч. л. цедры лимона;

1 ст. л. лимонного сока;

4 ст. л. сахара;

6 ст. воды.

Приготовление

Лимон помыть и промокнуть бумажным полотенцем. Натереть цедру и выжать сок. Выложить ягоды в миску и мыть под теплой проточной водой. Воду вылить в кастрюлю, добавить сахар, лимонный сок и цедру. Как только вода закипит, снять кастрюлю с огня, высыпать ягоды и поставить компот вариться еще в течение 5-7 минут после закипания. Когда напиток будет готов, оставить его охлаждаться. Подать к столу, украсив долькой лимона и листочком мяты.

Напиток из черешни

Ингредиенты:

500 г черешни;

100 г сахара;

100 г вишневого ликера;

500 г мороженого;

1,5 л газированной воды.

Приготовление

В большие бокалы или высокие стаканы положить по несколько черешен без косточек, побрызгать их ликером. Добавить по 1 ч. ложке сахара и 1 ст. ложка мороженого. Залить газированной водой. Подавать с ложечкой и соломинкой.

Кофе с молоком и вишневым ликером

Ингредиенты:

на 1/4 л молока – 50 г шоколада;

1/4 л кофе;

2 ч. ложки вишневого ликера;

0,5 стакана взбитых сливок;

1 ч. ложка какао-порошка.

Приготовление

Натертый на мелкой терке шоколад растворить в кипящем молоке. Добавить горячий кофе, ликер, немного соли. Затем разлить эту смесь в крошечные чашечки, добавить сливки, а сверху посыпать какао-порошком.

Напомним

Ранее УНН предлагал пять рецептов блюд, которые помогут утолить голод в жару, не усиливая жажду. Среди них — живая каша из льна, быстрое мороженое "Сникерс", творожное мороженое с клубникой, десерт из чиа и ряженки, а также ягодный чизкейк.