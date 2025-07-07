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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку

Київ • УНН

 • 8768 перегляди

УНН пропонує п'ять рецептів страв, які допоможуть втамувати голод у спеку, не посилюючи спрагу. Серед них — жива каша з льону, швидке морозиво "Снікерс", сиркове морозиво з полуницею, десерт з чіа та ряжанкою, а також ягідний чизкейк.

Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку

Літня спека в Україні стає все більш нестерпною і в деяких людей може сформуватися нестримне бажання обходитися без їжі, щоб не посилювати спрагу. Це вкрай помилкова стратегія і тому УНН радить п'ять рецептів, які допоможуть наїстися, але вбережуть від почуття спраги.

Жива каша з льону

Ця страва схожа на звичайне смузі, але вона дуже корисна, поживна, смачна і, що найголовніше, холодна. Для приготування цієї страви варто розмочити завчасно льон (пропорція льону до води або йогурту 1:3, тобто, 30 або 40 г сухого льону і 90 або 120 г води/йогурту/молока/рослинного молока). На порцію 350 г: 365 ккал.

Швидке морозиво "Снікерс"

Це повністю пісна страва, яка складається з замороженого банану з арахісовою пастою. Можна додати декор з шоколаду і горіху. Такий десерт виходить дуже поживний і освіжаючий. На велику порцію 185 г: 345 ккал. Таким чином, по калорійності – це повноцінний прийом їжі.

Сиркове морозиво з полуницею

Чи можна вживати таке морозиво на обід і тим, хто худне? Для когось прозвучить дивно, але так. У цій страві поживні компоненти, при цьому мінімум цукру. На порцію 350 г: 305 ккал.

Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними05.07.25, 10:00 • 197086 переглядiв

Десерт з чіа і ряжанкою

Десерт з насіння, розмоченого в ряжанці. Ніжний, холодний, без цукру (лише ягоди або фрукти, підійдуть будь-які сезонні). На порцію 320 г: 291 ккал.

Ягідний чизкейк

Готується за 10 хвилин. Його компонентами були сир, молоко, фрукти, желатин, невелика кількість цукру. Десерт холодний, тож такий обід принесе максимальний комфорт у спеку. До того ж в страві є корисні білки та жири, що допоможе протриматися до вечора без сильного почуття голоду. На порцію 250 г: 290 ккал.

Як пережити спеку: поради ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила свої рекомендації щодо того, як краще переживати тяжкі спекотні часи:

  1. Температура повітря в приміщенні повинна складати не вище 32 °C вдень та 24 °C вночі;
    1. Провітрювати приміщення вночі і вранці. Натомість вдень помешкання має бути закритим і заштореним;
      1. Пити багато води;
        1. Приймати прохолодний душ або ванну;
          1. Не виходити на вулицю у найспекотнішу пору доби. Якщо доведеться вийти – то одягти варто світлий одяг та головний убір;
            1. Нанести на шкіру сонцезахисний крем;
              1. Їсти менше м'яса, на перетравлення якого тіло витрачає більше енергії;
                1. За можливості варто уникати важки фізичних навантажень;
                  1. Варто використовувати світлу постільну білизну та обійтися без подушки, щоб уникнути накопичення тепла.

                    Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 25.06.25, 13:16 • 177429 переглядiв

                    Павло Зінченко

                    Павло Зінченко

                    Здоров'яПублікаціїКулінар
                    Всесвітня організація охорони здоров'я
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