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Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо

Київ • УНН

 • 16141 перегляди

УНН зібрав п'ять рецептів для смачного та корисного харчування в літню спеку. Вони допоможуть організму легше перенести високі температури.

Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо

Хоча перший місяць літа лишається доволі прохолодним, вже трапляються і спекотні дні. А попереду ще липень і серпень, які можуть шокувати нас по справжньому гарячою погодою. І в тому випадку дуже важливо правильно і корисно харчуватися, щоб організм пройшов це випробування. УНН зібрав для вас п’ять рецептів, які допоможуть пережити літню спеку смачно і з користю для організму.  

Куряче філе з соусом з ревеню та апельсина

Інгредієнти

  • куряче філе — 2 шт;
    • ревінь — 2 стебла;
      • апельсин — 1 шт;
        • мед — 1 ст. л.;
          • гірчиця — 1 ч. л.;
            • оливкова олія — 1 ст. л.;
              • сіль, перець — за смаком;

                Приготування

                1. Куряче філе треба обсмажити на сковороді до золотистої скоринки.
                  1. У сотейнику згасити ревінь з апельсиновим соком, медом та гірчицею до утворення соусу.
                    1. Подавати філе з теплим соусом, гарнірувати молодою картоплею.

                      Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23.06.25, 22:05 • 124600 переглядiв

                      Паста з кабачками, лимоном і м’яким сиром

                      Інгредієнти

                      • спагеті або тальятеле — 200 г;
                        • кабачок — 1 середній;
                          • лимон — 1 шт;
                            • м’який сир (рікота, крем-чиз) — 100 г;
                              • часник — 1 зубчик;
                                • оливкова олія — 2 ст. л.;
                                  • сіль, перець — за смаком.

                                    Приготування

                                    1. Відварити пасту до стану al dente, тобто, коли вона вже готова, але дещо твердою, не розвареною.
                                      1. На пательні обсмажити часник і натертий кабачок.
                                        1. Додати пасту, цедру лимона, сік, сир і перемішати.

                                          Помідори фаршировані сиром

                                          Інгредієнти

                                          • 5 помідорів;
                                            • 200 г домашнього сиру;
                                              • 1 зубчик часнику;
                                                • 2 гілочки кропу;
                                                  • сіль;
                                                    • пара крапель лимонного соку.

                                                      Приготування

                                                      1. Помідори варто розрізати навпіл і вичистити з них серединки, аби вони були пусті всередині. Ці половинки треба перевернути, щоб витік сік.
                                                        1. Треба дрібно нарізати зубчик часнику та дрібно покрошити кріп. Перетерти кріп із сіллю, потім додати часник і ще раз перетерти.
                                                          1. Приправити трохи лимонним соком і змішати це все з сиром. Начинити сирною масою помідори. Зверху ще можна посипати їх кропом для прикраси.

                                                            День шоколадного еклера: 5 найкращих рецептів, які варто приготувати сьогодні22.06.25, 16:05 • 3224 перегляди

                                                            Грузинський салат із горіхами

                                                             Інгредієнти

                                                            • 3–4 стиглі помідори;
                                                              • 1–2 свіжих огірки;
                                                                • 1 невелика червона цибулина;
                                                                  • пучок свіжої кінзи;
                                                                    • 50 г волоських горіхів;
                                                                      • 1–2 зубчики часнику;
                                                                        • сіль, перець, оцет або лимонний сік, олія.

                                                                          Приготування

                                                                          1. Огірки та помідори нарізати великими кубиками або часточками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, кінзу грубо посікти.
                                                                            1. Волоські горіхи варто подрібнити за допомогою блендера або в ступці разом із часником, додавши трохи води чи оцту для більш м’якої консистенції.
                                                                              1. Змішати всі інгредієнти, додати сіль, перець, оцет або лимонний сік, заправити олією.

                                                                                Тарт із черешнею та мигдальним кремом

                                                                                Інгредієнти

                                                                                Для тіста

                                                                                • борошно — 200 г;
                                                                                  • вершкове масло — 100 г;
                                                                                    • яйце — 1 шт;
                                                                                      • цукор — 50 г.

                                                                                        Для начинки

                                                                                        • черешня без кісточок — 300 г;
                                                                                          • мигдальне борошно — 100 г;
                                                                                            • яйце — 1 шт;
                                                                                              • вершкове масло — 50 г;
                                                                                                • цукор — 50 г.

                                                                                                  Спосіб приготування

                                                                                                  1. Змішати інгредієнти для тіста, замісити, охолодити, викласти у форму;
                                                                                                    1. Приготувати начинку: збити масло, яйце, цукор і мигдальне борошно;
                                                                                                      1. Викласти крем у тісто, зверху черешню. Випікати 35–40 хв при 180°C.

                                                                                                        Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20.06.25, 14:55 • 243712 переглядiв

                                                                                                        Павло Зінченко

                                                                                                        Павло Зінченко

                                                                                                        ЛайфхакПублікаціїКулінар
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                                                                                                        $
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                                                                                                        Gold
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