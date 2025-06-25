Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо
Київ • УНН
УНН зібрав п'ять рецептів для смачного та корисного харчування в літню спеку. Вони допоможуть організму легше перенести високі температури.
Хоча перший місяць літа лишається доволі прохолодним, вже трапляються і спекотні дні. А попереду ще липень і серпень, які можуть шокувати нас по справжньому гарячою погодою. І в тому випадку дуже важливо правильно і корисно харчуватися, щоб організм пройшов це випробування. УНН зібрав для вас п’ять рецептів, які допоможуть пережити літню спеку смачно і з користю для організму.
Куряче філе з соусом з ревеню та апельсина
Інгредієнти
- куряче філе — 2 шт;
- ревінь — 2 стебла;
- апельсин — 1 шт;
- мед — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком;
Приготування
- Куряче філе треба обсмажити на сковороді до золотистої скоринки.
- У сотейнику згасити ревінь з апельсиновим соком, медом та гірчицею до утворення соусу.
- Подавати філе з теплим соусом, гарнірувати молодою картоплею.
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Паста з кабачками, лимоном і м’яким сиром
Інгредієнти
- спагеті або тальятеле — 200 г;
- кабачок — 1 середній;
- лимон — 1 шт;
- м’який сир (рікота, крем-чиз) — 100 г;
- часник — 1 зубчик;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Приготування
- Відварити пасту до стану al dente, тобто, коли вона вже готова, але дещо твердою, не розвареною.
- На пательні обсмажити часник і натертий кабачок.
- Додати пасту, цедру лимона, сік, сир і перемішати.
Помідори фаршировані сиром
Інгредієнти
- 5 помідорів;
- 200 г домашнього сиру;
- 1 зубчик часнику;
- 2 гілочки кропу;
- сіль;
- пара крапель лимонного соку.
Приготування
- Помідори варто розрізати навпіл і вичистити з них серединки, аби вони були пусті всередині. Ці половинки треба перевернути, щоб витік сік.
- Треба дрібно нарізати зубчик часнику та дрібно покрошити кріп. Перетерти кріп із сіллю, потім додати часник і ще раз перетерти.
- Приправити трохи лимонним соком і змішати це все з сиром. Начинити сирною масою помідори. Зверху ще можна посипати їх кропом для прикраси.
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Грузинський салат із горіхами
Інгредієнти
- 3–4 стиглі помідори;
- 1–2 свіжих огірки;
- 1 невелика червона цибулина;
- пучок свіжої кінзи;
- 50 г волоських горіхів;
- 1–2 зубчики часнику;
- сіль, перець, оцет або лимонний сік, олія.
Приготування
- Огірки та помідори нарізати великими кубиками або часточками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, кінзу грубо посікти.
- Волоські горіхи варто подрібнити за допомогою блендера або в ступці разом із часником, додавши трохи води чи оцту для більш м’якої консистенції.
- Змішати всі інгредієнти, додати сіль, перець, оцет або лимонний сік, заправити олією.
Тарт із черешнею та мигдальним кремом
Інгредієнти
Для тіста
- борошно — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- яйце — 1 шт;
- цукор — 50 г.
Для начинки
- черешня без кісточок — 300 г;
- мигдальне борошно — 100 г;
- яйце — 1 шт;
- вершкове масло — 50 г;
- цукор — 50 г.
Спосіб приготування
- Змішати інгредієнти для тіста, замісити, охолодити, викласти у форму;
- Приготувати начинку: збити масло, яйце, цукор і мигдальне борошно;
- Викласти крем у тісто, зверху черешню. Випікати 35–40 хв при 180°C.
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