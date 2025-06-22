День шоколадного еклера: 5 найкращих рецептів, які варто приготувати сьогодні
Київ • УНН
22 червня відзначається День шоколадного еклера, і УНН пропонує п'ять унікальних рецептів, що задовольнять як любителів класики, так і поціновувачів кулінарних експериментів. У цій збірці представлено різноманітні варіанти ніжних десертів з шоколадним, кавовим, кокосовим, солоним карамельним та полуничним кремом.
22 червня гурмани з усього світу відзначають День шоколадного еклера - свято ніжного заварного тіста, кремової начинки та глянцевої шоколадної глазурі. Якщо ви давно мріяли приготувати цей десерт вдома, УНН пропонує п’ять смачних рецептів еклерів, які задовольнять і класичних солодкоїжок, і тих, хто любить кулінарні експерименти.
Еклери: базовий рецепт
Тісто для еклерів готується заварне. А ось начинка та глазур можуть відрізнятися і задавати тон вашому десерту. Тож для основи, тобто тіста, знадобиться:
- 125 мл води;
- 125 мл молока;
- 100 г вершкового масла;
- 1 ч. ложка цукру;
- 1/2 ч. ложки солі;
- 150 г борошна;
- 4-5 яєць (в залежності від розміру).
Приготування заварного тіста:
- У каструлі змішати воду, молоко, масло, цукор та сіль. Довести до кипіння.
- Додати просіяне борошно, активно розмішуючи, щоб не було грудок.
- Зняти з вогню, охолодити до 60-70°С.
- Додавати по одному яйцю, ретельно перемішуючи після кожного.
- Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, у формі смужок.
- Випікати у розігрітій до 200°С духовці 10-15 хвилин, потім зменшити температуру до 180°С і випікати ще 20-25 хвилин.
- Дати охолонути у духовці, не відкриваючи її.
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20.06.25, 14:55 • 135323 перегляди
Класичні шоколадні еклери
Це база, яка завжди працює. Секрет успіху - якісні інгредієнти і терпіння при випіканні. Начинка -заварний шоколадний крем. Глазур - темний шоколад із вершками.
Інгредієнти для начинки:
- молоко: 500 мл;
- яйця: 2 шт;
- цукор: 100 г;
- борошно: 3 ст. ложки;
- вершкове масло: 50 г;
- ванільний цукор: 1 ч. ложка (або ванілін на кінчику ножа).
Приготування:
Змішати яйця, цукор, борошно та ванільний цукор у мисці. Поступово влити молоко, добре перемішуючи, щоб не було грудочок.
Перелити суміш у каструлю і нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне. Зняти з вогню, додати вершкове масло і перемішати до повного розчинення.
Додати 2-3 ст. ложки какао-порошку або розтоплений чорний шоколад (50-70 г) і добре перемішати. Можна додати трохи молока, якщо крем вийде надто густим.
Шоколадна глазур. Інгредієнти:
- 150-200 г чорного шоколаду (з високим вмістом какао);
- 100 мл вершків (33% жирності або більше);
- 1 столова ложка вершкового масла (за бажанням, для додаткового блиску та м'якості).
Приготування:
- Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі, стежачи, щоб він не перегрівся.
- У невеликій каструлі нагрійте вершки до гарячого стану, але не кип'ятіть;
- Влийте гарячі вершки до розтопленого шоколаду, постійно помішуючи вінчиком до повного розчинення шоколаду та утворення однорідної глазурі..
- За бажанням додайте вершкове масло і добре перемішайте.
- Дайте глазурі трохи охолонути, щоб вона стала трохи густішою, але все ще досить рідкою для покриття еклерів.
- Занурте верхню частину еклерів в глазур або нанесіть її ложкою, рівномірно розподіляючи по всій поверхні.
- Дайте глазурі застигнути при кімнатній температурі або в холодильнику.
День полуниці з вершками: десерти, які легко приготувати вдома21.05.25, 18:09 • 1868 переглядiв
Еклери з шоколадно-кавовим кремом
Цей варіант сподобається шанувальникам капучино і мокачіно - ніжно, ароматно й вишукано.
Для шоколадно-кавового крему в еклер вам знадобиться заварний крем із рецепта вище в якості основи, в яку потрібно додати 1-2 столові ложки розчинної кави. Також за бажанням можна додати у начинку ром або інший ароматний алкоголь.
Еклери з кокосовим кремом і білим шоколадом
Начинка - кокосовий крем. Глазур - білий шоколад із дрібкою морської солі
Інгредієнти для начинки:
- 400 мл кокосового молока;
- 150 г цукру;
- 2 ст. ложки крохмалю;
- 3 яєчних жовтки;
- 50 г вершкового масла;
- 100 г кокосової стружки;
- дрібка ванільного цукру або ванілі.
Приготування:
- Змішайте жовтки з цукром та крохмалем.
- Доведіть кокосове молоко до кипіння та тонкою цівкою влийте до жовткової суміші, постійно помішуючи.
- Поверніть суміш на вогонь і варіть, помішуючи, поки вона не загусне.
- Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, ванілін та кокосову стружку, перемішайте до однорідності.
- Накрийте крем плівкою в контакт і охолодіть у холодильнику.
- Після охолодження крема можна наповнити еклер.
Інгредієнти для глазурі:
- 100 г білого шоколаду;
- 50 г вершкового масла;
- 3-4 столові ложки вершків;
- дрібка солі;
- ванілін (за бажанням).
Приготування:
- На водяній бані розтопіть білий шоколад, помішуючи, щоб він не пригорів.
- Додайте вершкове масло до розтопленого шоколаду і перемішайте до повного розчинення.
- У невеликій мисці змішайте вершки, сіль та ванілін.
- Дайте вершкову суміш до шоколадної маси і ретельно перемішайте.
- Дайте глазурі трохи охолонути, щоб вона загусла, але не застигла.
- Покрийте еклери.
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування19.03.25, 07:20 • 140835 переглядiв
Еклери з солоною карамеллю та шоколадною глазур’ю
Трендовий варіант останніх років - поєднання солодкого й солоного в одному десерті. Начинка - повітряний крем із солоною карамеллю. Глазур - молочний шоколад із підсмаженими горіхами.
Для начинки знадобиться поєднати заварний крем із солоною карамеллю.
Інгрідієнти:
- 250 мл молока;
- 2 жовтки;
- 50 г цукру;
- 25 г борошна;
- 50 вершкового масла.
Окремо для солоної карамелі підготуйте: 150 г цукру, 100 мл вершків 33%, 50 г вершкового масла, 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- Змішайте жовтки, цукор, борошно та збийте до однорідної маси.
- Нагрійте молоко в каструлі до появи пари.
- Подайте невелику частину теплого молока до яєчної суміші, ретельно перемішуючи. Потім додайте решту молока, знову перемішайте;.
- Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне.
- Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте до розчинення. Накрийте плівкою і дайте охолонути.
Приготування солоної карамелі:
- Карамелізуйте цукор на середньому вогні до коричневого кольору, обережно, щоб не пригоріло.
- Влийте вершки, перемішайте до однорідності.
- Додайте масло та сіль, перемішайте до розчинення.
- Охолодіть карамель до кімнатної температури.
Змішайте охолоджений заварний крем з солоною карамеллю та збийте міксером до однорідної консистенції.
Глазур:
- Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть горіхи (наприклад, волоські, мигдаль, фундук) на деко і підсмажуйте 8-10 хвилин, періодично помішуючи, до появи золотистого кольору та аромату. Остудіть та подрібніть їх.
- На водяній бані розтопіть 100-150 г молочного шоколаду. Рекомендується розламати шоколад на дрібні шматочки та помішувати кожні 30 секунд.
- Для отримання більш м'якої глазурі додайте 3-4 столові ложки вершків або молока. Можна також додати 40 г вершкового масла для більш щільної текстури.
- Додайте подрібнені горіхи до розтопленого шоколаду і ретельно перемішайте. Глазур повинна трохи охолонути та загуснути. Вона повинна мати консистенцію сметани. Після цього нанесіть глазур на еклери.
З гарбузом та на основі рецепту 16 століття: готуємо яблучні пироги25.10.24, 18:32 • 125182 перегляди
Полуничні еклери
Це витончений десерт із повітряного тіста, наповнений ніжним кремом і ароматною полуничною начинкою. Солодке доповнення до літа, яке тане в роті. Начинка - полуничний крем. Глазур - білий шоколад.
Інгредієнти:
- свіжа полуниця - 200 гр;
- цукор - 1 столова ложка;
- лимонний сік - 1 столова ложка (за бажанням);
- вершки 33% - 200 мл;
- сир Маскарпоне - 250 гр;
- цукрова пудра - 70-80 г;
- ванілін - 1/6 чайної ложки.
Приготування:
- Полуницю подрібнити у блендері або розім'яти виделкою.
- Додати цукор і лимонний сік, перемішати. За бажанням, можна прогріти суміш на плиті, щоб цукор розчинився, а потім охолодити.
- Добре охолоджені вершки збити міксером до стану пишної піни.
- Додати охолоджений сир маскарпоне та цукрову пудру, продовжувати збивати до однорідної маси.
- Додати ванільний екстракт і полуничний соус, обережно перемішати лопаткою.
- а допомогою кондитерського мішка наповніть еклери полуничним кремом.
Спосіб приготування глазурі із білого шоколаду вже згадувався вище у рецепті еклерів з кокосовим кремом і білим шоколадом.
Швидко, смачно, корисно: прості рецепти кексів на будь–який смак та гаманець 02.06.25, 19:59 • 6528 переглядiв