День шоколадного еклера: 5 найкращих рецептів, які варто приготувати сьогодні

22 червня гурмани з усього світу відзначають День шоколадного еклера - свято ніжного заварного тіста, кремової начинки та глянцевої шоколадної глазурі. Якщо ви давно мріяли приготувати цей десерт вдома, УНН пропонує п’ять смачних рецептів еклерів, які задовольнять і класичних солодкоїжок, і тих, хто любить кулінарні експерименти.

Еклери: базовий рецепт

Тісто для еклерів готується заварне. А ось начинка та глазур можуть відрізнятися і задавати тон вашому десерту. Тож для основи, тобто тіста, знадобиться:

125 мл води;

125 мл молока;

100 г вершкового масла;

1 ч. ложка цукру;

1/2 ч. ложки солі;

150 г борошна;

4-5 яєць (в залежності від розміру).

Приготування заварного тіста:

У каструлі змішати воду, молоко, масло, цукор та сіль. Довести до кипіння. Додати просіяне борошно, активно розмішуючи, щоб не було грудок. Зняти з вогню, охолодити до 60-70°С. Додавати по одному яйцю, ретельно перемішуючи після кожного. Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, у формі смужок. Випікати у розігрітій до 200°С духовці 10-15 хвилин, потім зменшити температуру до 180°С і випікати ще 20-25 хвилин. Дати охолонути у духовці, не відкриваючи її.

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Класичні шоколадні еклери

Це база, яка завжди працює. Секрет успіху - якісні інгредієнти і терпіння при випіканні. Начинка -заварний шоколадний крем. Глазур - темний шоколад із вершками.

Інгредієнти для начинки:

молоко: 500 мл;

яйця: 2 шт;

цукор: 100 г;

борошно: 3 ст. ложки;

вершкове масло: 50 г;

ванільний цукор: 1 ч. ложка (або ванілін на кінчику ножа).

Приготування:

Змішати яйця, цукор, борошно та ванільний цукор у мисці. Поступово влити молоко, добре перемішуючи, щоб не було грудочок.

Перелити суміш у каструлю і нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне. Зняти з вогню, додати вершкове масло і перемішати до повного розчинення.

Додати 2-3 ст. ложки какао-порошку або розтоплений чорний шоколад (50-70 г) і добре перемішати. Можна додати трохи молока, якщо крем вийде надто густим.

Шоколадна глазур. Інгредієнти:

150-200 г чорного шоколаду (з високим вмістом какао);

100 мл вершків (33% жирності або більше);

1 столова ложка вершкового масла (за бажанням, для додаткового блиску та м'якості).

Приготування:

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі, стежачи, щоб він не перегрівся. У невеликій каструлі нагрійте вершки до гарячого стану, але не кип'ятіть; Влийте гарячі вершки до розтопленого шоколаду, постійно помішуючи вінчиком до повного розчинення шоколаду та утворення однорідної глазурі.. За бажанням додайте вершкове масло і добре перемішайте. Дайте глазурі трохи охолонути, щоб вона стала трохи густішою, але все ще досить рідкою для покриття еклерів. Занурте верхню частину еклерів в глазур або нанесіть її ложкою, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Дайте глазурі застигнути при кімнатній температурі або в холодильнику.

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Еклери з шоколадно-кавовим кремом

Цей варіант сподобається шанувальникам капучино і мокачіно - ніжно, ароматно й вишукано.

Для шоколадно-кавового крему в еклер вам знадобиться заварний крем із рецепта вище в якості основи, в яку потрібно додати 1-2 столові ложки розчинної кави. Також за бажанням можна додати у начинку ром або інший ароматний алкоголь.

Еклери з кокосовим кремом і білим шоколадом

Начинка - кокосовий крем. Глазур - білий шоколад із дрібкою морської солі

Інгредієнти для начинки:

400 мл кокосового молока;

150 г цукру;

2 ст. ложки крохмалю;

3 яєчних жовтки;

50 г вершкового масла;

100 г кокосової стружки;

дрібка ванільного цукру або ванілі.

Приготування:

Змішайте жовтки з цукром та крохмалем. Доведіть кокосове молоко до кипіння та тонкою цівкою влийте до жовткової суміші, постійно помішуючи. Поверніть суміш на вогонь і варіть, помішуючи, поки вона не загусне. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, ванілін та кокосову стружку, перемішайте до однорідності. Накрийте крем плівкою в контакт і охолодіть у холодильнику. Після охолодження крема можна наповнити еклер.

Інгредієнти для глазурі:

100 г білого шоколаду;

50 г вершкового масла;

3-4 столові ложки вершків;

дрібка солі;

ванілін (за бажанням).

Приготування:

На водяній бані розтопіть білий шоколад, помішуючи, щоб він не пригорів. Додайте вершкове масло до розтопленого шоколаду і перемішайте до повного розчинення. У невеликій мисці змішайте вершки, сіль та ванілін. Дайте вершкову суміш до шоколадної маси і ретельно перемішайте. Дайте глазурі трохи охолонути, щоб вона загусла, але не застигла. Покрийте еклери.

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Еклери з солоною карамеллю та шоколадною глазур’ю

Трендовий варіант останніх років - поєднання солодкого й солоного в одному десерті. Начинка - повітряний крем із солоною карамеллю. Глазур - молочний шоколад із підсмаженими горіхами.

Для начинки знадобиться поєднати заварний крем із солоною карамеллю.

Інгрідієнти:

250 мл молока;

2 жовтки;

50 г цукру;

25 г борошна;

50 вершкового масла.

Окремо для солоної карамелі підготуйте: 150 г цукру, 100 мл вершків 33%, 50 г вершкового масла, 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

Змішайте жовтки, цукор, борошно та збийте до однорідної маси. Нагрійте молоко в каструлі до появи пари. Подайте невелику частину теплого молока до яєчної суміші, ретельно перемішуючи. Потім додайте решту молока, знову перемішайте;. Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте до розчинення. Накрийте плівкою і дайте охолонути.

Приготування солоної карамелі:

Карамелізуйте цукор на середньому вогні до коричневого кольору, обережно, щоб не пригоріло. Влийте вершки, перемішайте до однорідності. Додайте масло та сіль, перемішайте до розчинення. Охолодіть карамель до кімнатної температури.

Змішайте охолоджений заварний крем з солоною карамеллю та збийте міксером до однорідної консистенції.

Глазур:

Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть горіхи (наприклад, волоські, мигдаль, фундук) на деко і підсмажуйте 8-10 хвилин, періодично помішуючи, до появи золотистого кольору та аромату. Остудіть та подрібніть їх. На водяній бані розтопіть 100-150 г молочного шоколаду. Рекомендується розламати шоколад на дрібні шматочки та помішувати кожні 30 секунд. Для отримання більш м'якої глазурі додайте 3-4 столові ложки вершків або молока. Можна також додати 40 г вершкового масла для більш щільної текстури. Додайте подрібнені горіхи до розтопленого шоколаду і ретельно перемішайте. Глазур повинна трохи охолонути та загуснути. Вона повинна мати консистенцію сметани. Після цього нанесіть глазур на еклери.

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Полуничні еклери

Це витончений десерт із повітряного тіста, наповнений ніжним кремом і ароматною полуничною начинкою. Солодке доповнення до літа, яке тане в роті. Начинка - полуничний крем. Глазур - білий шоколад.

Інгредієнти:

свіжа полуниця - 200 гр;

цукор - 1 столова ложка;

лимонний сік - 1 столова ложка (за бажанням);

вершки 33% - 200 мл;

сир Маскарпоне - 250 гр;

цукрова пудра - 70-80 г;

ванілін - 1/6 чайної ложки.

Приготування:

Полуницю подрібнити у блендері або розім'яти виделкою. Додати цукор і лимонний сік, перемішати. За бажанням, можна прогріти суміш на плиті, щоб цукор розчинився, а потім охолодити. Добре охолоджені вершки збити міксером до стану пишної піни. Додати охолоджений сир маскарпоне та цукрову пудру, продовжувати збивати до однорідної маси. Додати ванільний екстракт і полуничний соус, обережно перемішати лопаткою. а допомогою кондитерського мішка наповніть еклери полуничним кремом.

Спосіб приготування глазурі із білого шоколаду вже згадувався вище у рецепті еклерів з кокосовим кремом і білим шоколадом.

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