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День шоколадного эклера: 5 лучших рецептов, которые стоит приготовить сегодня

Киев • УНН

 • 350 просмотра

22 июня отмечается День шоколадного эклера, и УНН предлагает пять уникальных рецептов, которые удовлетворят как любителей классики, так и ценителей кулинарных экспериментов. В этой подборке представлены разнообразные варианты нежных десертов с шоколадным, кофейным, кокосовым, соленым карамельным и клубничным кремом.

День шоколадного эклера: 5 лучших рецептов, которые стоит приготовить сегодня

22 июня гурманы со всего мира отмечают День шоколадного эклера - "торжество" нежного заварного теста, кремовой начинки и глянцевой шоколадной глазури. Если вы давно мечтали приготовить этот десерт дома, УНН предлагает пять вкусных рецептов эклеров, которые удовлетворят и классических сладкоежек, и тех, кто любит кулинарные эксперименты.

Эклеры: базовый рецепт

Тесто для эклеров готовится заварное. А вот начинка и глазурь могут отличаться и задавать тон вашему десерту. Так что для основы, то есть теста, понадобится:

  • 125 мл воды;
    • 125 мл молока;
      • 100 г сливочного масла;
        • 1 ч. ложка сахара;
          • 1/2 ч. ложки соли;
            • 150 г муки;
              • 4-5 яиц (в зависимости от размера).

                Приготовление заварного теста:

                1. В кастрюле смешать воду, молоко, масло, сахар и соль. Довести до кипения.
                  1. Добавить просеянную муку, активно размешивая, чтобы не было комков.
                    1. Снять с огня, охладить до 60-70°С.
                      1. Добавлять по одному яйцу, тщательно перемешивая после каждого.
                        1. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, в форме полосок.
                          1. Выпекать в разогретой до 200°С духовке 10-15 минут, затем уменьшить температуру до 180°С и выпекать еще 20-25 минут.
                            1. Дать остыть в духовке, не открывая ее.

                              Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20.06.25, 14:55 • 133668 просмотров

                              Классические шоколадные эклеры

                              Это база, которая всегда работает. Секрет успеха - качественные ингредиенты и терпение при выпекании. Начинка - заварной шоколадный крем. Глазурь - темный шоколад со сливками.

                              Ингредиенты для начинки:

                              • молоко: 500 мл;
                                • яйца: 2 шт;
                                  • сахар: 100 г;
                                    • мука: 3 ст. ложки;
                                      • сливочное масло: 50 г;
                                        • ванильный сахар: 1 ч. ложка (или ванилин на кончике ножа).

                                          Приготовление:

                                          Смешать яйца, сахар, муку и ванильный сахар в миске. Постепенно влить молоко, хорошо перемешивая, чтобы не было комочков.

                                          Перелить смесь в кастрюлю и нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения.

                                          Добавить 2-3 ст. ложки какао-порошка или растопленный черный шоколад (50-70 г) и хорошо перемешать. Можно добавить немного молока, если крем получится слишком густым.

                                          Шоколадная глазурь. Ингредиенты:

                                          • 150-200 г черного шоколада (с высоким содержанием какао);
                                            • 100 мл сливок (33% жирности или больше);
                                              • 1 столовая ложка сливочного масла (по желанию, для дополнительного блеска и мягкости).

                                                Приготовление:

                                                1. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, следя, чтобы он не перегрелся.
                                                  1. В небольшой кастрюле нагрейте сливки до горячего состояния, но не кипятите;
                                                    1. Влейте горячие сливки в растопленный шоколад, постоянно помешивая венчиком до полного растворения шоколада и образования однородной глазури..
                                                      1. По желанию добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.
                                                        1. Дайте глазури немного остыть, чтобы она стала немного гуще, но все еще достаточно жидкой для покрытия эклеров.
                                                          1. Окуните верхнюю часть эклеров в глазурь или нанесите ее ложкой, равномерно распределяя по всей поверхности.
                                                            1. Дайте глазури застыть при комнатной температуре или в холодильнике.

                                                              День клубники со сливками: десерты, которые легко приготовить дома21.05.25, 18:09 • 1866 просмотров

                                                              Эклеры с шоколадно-кофейным кремом

                                                              Этот вариант понравится любителям капучино и мокачино - нежно, ароматно и изысканно.

                                                              Для шоколадно-кофейного крема в эклер вам понадобится заварной крем из рецепта выше в качестве основы, в которую нужно добавить 1-2 столовые ложки растворимого кофе. Также по желанию можно добавить в начинку ром или другой ароматный алкоголь.

                                                              Эклеры с кокосовым кремом и белым шоколадом

                                                              Начинка - кокосовый крем. Глазурь - белый шоколад с щепоткой морской соли

                                                              Ингредиенты для начинки:

                                                              • 400 мл кокосового молока;
                                                                • 150 г сахара;
                                                                  • 2 ст. ложки крахмала;
                                                                    • 3 яичных желтка;
                                                                      • 50 г сливочного масла;
                                                                        • 100 г кокосовой стружки;
                                                                          • щепотка ванильного сахара или ванили.

                                                                            Приготовление:

                                                                            1. Смешайте желтки с сахаром и крахмалом.
                                                                              1. Доведите кокосовое молоко до кипения и тонкой струйкой влейте в желтковую смесь, постоянно помешивая.
                                                                                1. Верните смесь на огонь и варите, помешивая, пока она не загустеет.
                                                                                  1. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, ванилин и кокосовую стружку, перемешайте до однородности.
                                                                                    1. Накройте крем пленкой в контакт и охладите в холодильнике.
                                                                                      1. После охлаждения крема можно наполнить эклер.

                                                                                        Ингредиенты для глазури:

                                                                                        • 100 г белого шоколада;
                                                                                          • 50 г сливочного масла;
                                                                                            • 3-4 столовые ложки сливок;
                                                                                              • щепотка соли;
                                                                                                • ванилин (по желанию).

                                                                                                  Приготовление:

                                                                                                  1. На водяной бане растопите белый шоколад, помешивая, чтобы он не пригорел.
                                                                                                    1. Добавьте сливочное масло к растопленному шоколаду и перемешайте до полного растворения.
                                                                                                      1. В небольшой миске смешайте сливки, соль и ванилин.
                                                                                                        1. Добавьте сливочную смесь в шоколадную массу и тщательно перемешайте.
                                                                                                          1. Дайте глазури немного остыть, чтобы она загустела, но не застыла.
                                                                                                            1. Покройте эклеры.

                                                                                                              Полезные десерты без сахара: вкусные альтернативы для здорового питания19.03.25, 07:20 • 140835 просмотров

                                                                                                              Эклеры с соленой карамелью и шоколадной глазурью

                                                                                                              Трендовый вариант последних лет - сочетание сладкого и соленого в одном десерте. Начинка - воздушный крем с соленой карамелью. Глазурь - молочный шоколад с поджаренными орехами.

                                                                                                              Для начинки понадобится соединить заварной крем с соленой карамелью.

                                                                                                              Ингредиенты:

                                                                                                              • 250 мл молока;
                                                                                                                • 2 желтка;
                                                                                                                  • 50 г сахара;
                                                                                                                    • 25 г муки;
                                                                                                                      • 50 сливочного масла.

                                                                                                                        Отдельно для соленой карамели подготовьте: 150 г сахара, 100 мл сливок 33%, 50 г сливочного масла, 1/2 чайной ложки соли.

                                                                                                                        Приготовление:

                                                                                                                        1. Смешайте желтки, сахар, муку и взбейте до однородной массы.
                                                                                                                          1. Нагрейте молоко в кастрюле до появления пара.
                                                                                                                            1. Добавьте небольшую часть теплого молока к яичной смеси, тщательно перемешивая. Затем добавьте остальное молоко, снова перемешайте;.
                                                                                                                              1. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
                                                                                                                                1. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до растворения. Накройте пленкой и дайте остыть.

                                                                                                                                  Приготовление соленой карамели:

                                                                                                                                  1. Карамелизируйте сахар на среднем огне до коричневого цвета, осторожно, чтобы не пригорело.
                                                                                                                                    1. Влейте сливки, перемешайте до однородности.
                                                                                                                                      1. Добавьте масло и соль, перемешайте до растворения.
                                                                                                                                        1. Охладите карамель до комнатной температуры.

                                                                                                                                          Смешайте охлажденный заварной крем с соленой карамелью и взбейте миксером до однородной консистенции.

                                                                                                                                          Глазурь:

                                                                                                                                          1. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите орехи (например, грецкие, миндаль, фундук) на противень и поджаривайте 8-10 минут, периодически помешивая, до появления золотистого цвета и аромата. Остудите и измельчите их.
                                                                                                                                            1. На водяной бане растопите 100-150 г молочного шоколада. Рекомендуется разломать шоколад на мелкие кусочки и помешивать каждые 30 секунд.
                                                                                                                                              1. Для получения более мягкой глазури добавьте 3-4 столовые ложки сливок или молока. Можно также добавить 40 г сливочного масла для более плотной текстуры.
                                                                                                                                                1. Добавьте измельченные орехи к растопленному шоколаду и тщательно перемешайте. Глазурь должна немного остыть и загустеть. Она должна иметь консистенцию сметаны. После этого нанесите глазурь на эклеры.

                                                                                                                                                  С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги25.10.24, 18:32 • 125182 просмотра

                                                                                                                                                  Клубничные эклеры

                                                                                                                                                  Это изысканный десерт из воздушного теста, наполненный нежным кремом и ароматной клубничной начинкой. Сладкое дополнение к лету, тающее во рту. Начинка - клубничный крем. Глазурь - белый шоколад.

                                                                                                                                                  Ингредиенты:

                                                                                                                                                  • свежая клубника - 200 гр;
                                                                                                                                                    • сахар - 1 столовая ложка;
                                                                                                                                                      • лимонный сок - 1 столовая ложка (по желанию);
                                                                                                                                                        • сливки 33% - 200 мл;
                                                                                                                                                          • сыр Маскарпоне - 250 гр;
                                                                                                                                                            • сахарная пудра - 70-80 г;
                                                                                                                                                              • ванилин - 1/6 чайной ложки.

                                                                                                                                                                Приготовление:

                                                                                                                                                                1. Клубнику измельчить в блендере или размять вилкой.
                                                                                                                                                                  1. Добавить сахар и лимонный сок, перемешать. По желанию, можно прогреть смесь на плите, чтобы сахар растворился, а затем охладить.
                                                                                                                                                                    1. Хорошо охлажденные сливки взбить миксером до состояния пышной пены.
                                                                                                                                                                      1. Добавить охлажденный сыр маскарпоне и сахарную пудру, продолжать взбивать до однородной массы.
                                                                                                                                                                        1. Добавить ванильный экстракт и клубничный соус, осторожно перемешать лопаткой.
                                                                                                                                                                          1. С помощью кондитерского мешка наполните эклеры клубничным кремом.

                                                                                                                                                                            Способ приготовления глазури из белого шоколада уже упоминался выше в рецепте эклеров с кокосовым кремом и белым шоколадом.

                                                                                                                                                                            Быстро, вкусно, полезно: простые рецепты кексов на любой вкус и кошелек 02.06.25, 19:59 • 6528 просмотров

                                                                                                                                                                            Алена Уткина

                                                                                                                                                                            Алена Уткина

                                                                                                                                                                            Кулинар
                                                                                                                                                                            Украина
                                                                                                                                                                            Tesla
                                                                                                                                                                            $
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