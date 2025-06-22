День шоколадного эклера: 5 лучших рецептов, которые стоит приготовить сегодня

22 июня гурманы со всего мира отмечают День шоколадного эклера - "торжество" нежного заварного теста, кремовой начинки и глянцевой шоколадной глазури. Если вы давно мечтали приготовить этот десерт дома, УНН предлагает пять вкусных рецептов эклеров, которые удовлетворят и классических сладкоежек, и тех, кто любит кулинарные эксперименты.

Эклеры: базовый рецепт

Тесто для эклеров готовится заварное. А вот начинка и глазурь могут отличаться и задавать тон вашему десерту. Так что для основы, то есть теста, понадобится:

125 мл воды;

125 мл молока;

100 г сливочного масла;

1 ч. ложка сахара;

1/2 ч. ложки соли;

150 г муки;

4-5 яиц (в зависимости от размера).

Приготовление заварного теста:

В кастрюле смешать воду, молоко, масло, сахар и соль. Довести до кипения. Добавить просеянную муку, активно размешивая, чтобы не было комков. Снять с огня, охладить до 60-70°С. Добавлять по одному яйцу, тщательно перемешивая после каждого. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, в форме полосок. Выпекать в разогретой до 200°С духовке 10-15 минут, затем уменьшить температуру до 180°С и выпекать еще 20-25 минут. Дать остыть в духовке, не открывая ее.

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Классические шоколадные эклеры

Это база, которая всегда работает. Секрет успеха - качественные ингредиенты и терпение при выпекании. Начинка - заварной шоколадный крем. Глазурь - темный шоколад со сливками.

Ингредиенты для начинки:

молоко: 500 мл;

яйца: 2 шт;

сахар: 100 г;

мука: 3 ст. ложки;

сливочное масло: 50 г;

ванильный сахар: 1 ч. ложка (или ванилин на кончике ножа).

Приготовление:

Смешать яйца, сахар, муку и ванильный сахар в миске. Постепенно влить молоко, хорошо перемешивая, чтобы не было комочков.

Перелить смесь в кастрюлю и нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения.

Добавить 2-3 ст. ложки какао-порошка или растопленный черный шоколад (50-70 г) и хорошо перемешать. Можно добавить немного молока, если крем получится слишком густым.

Шоколадная глазурь. Ингредиенты:

150-200 г черного шоколада (с высоким содержанием какао);

100 мл сливок (33% жирности или больше);

1 столовая ложка сливочного масла (по желанию, для дополнительного блеска и мягкости).

Приготовление:

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, следя, чтобы он не перегрелся. В небольшой кастрюле нагрейте сливки до горячего состояния, но не кипятите; Влейте горячие сливки в растопленный шоколад, постоянно помешивая венчиком до полного растворения шоколада и образования однородной глазури.. По желанию добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Дайте глазури немного остыть, чтобы она стала немного гуще, но все еще достаточно жидкой для покрытия эклеров. Окуните верхнюю часть эклеров в глазурь или нанесите ее ложкой, равномерно распределяя по всей поверхности. Дайте глазури застыть при комнатной температуре или в холодильнике.

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Эклеры с шоколадно-кофейным кремом

Этот вариант понравится любителям капучино и мокачино - нежно, ароматно и изысканно.

Для шоколадно-кофейного крема в эклер вам понадобится заварной крем из рецепта выше в качестве основы, в которую нужно добавить 1-2 столовые ложки растворимого кофе. Также по желанию можно добавить в начинку ром или другой ароматный алкоголь.

Эклеры с кокосовым кремом и белым шоколадом

Начинка - кокосовый крем. Глазурь - белый шоколад с щепоткой морской соли

Ингредиенты для начинки:

400 мл кокосового молока;

150 г сахара;

2 ст. ложки крахмала;

3 яичных желтка;

50 г сливочного масла;

100 г кокосовой стружки;

щепотка ванильного сахара или ванили.

Приготовление:

Смешайте желтки с сахаром и крахмалом. Доведите кокосовое молоко до кипения и тонкой струйкой влейте в желтковую смесь, постоянно помешивая. Верните смесь на огонь и варите, помешивая, пока она не загустеет. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, ванилин и кокосовую стружку, перемешайте до однородности. Накройте крем пленкой в контакт и охладите в холодильнике. После охлаждения крема можно наполнить эклер.

Ингредиенты для глазури:

100 г белого шоколада;

50 г сливочного масла;

3-4 столовые ложки сливок;

щепотка соли;

ванилин (по желанию).

Приготовление:

На водяной бане растопите белый шоколад, помешивая, чтобы он не пригорел. Добавьте сливочное масло к растопленному шоколаду и перемешайте до полного растворения. В небольшой миске смешайте сливки, соль и ванилин. Добавьте сливочную смесь в шоколадную массу и тщательно перемешайте. Дайте глазури немного остыть, чтобы она загустела, но не застыла. Покройте эклеры.

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Эклеры с соленой карамелью и шоколадной глазурью

Трендовый вариант последних лет - сочетание сладкого и соленого в одном десерте. Начинка - воздушный крем с соленой карамелью. Глазурь - молочный шоколад с поджаренными орехами.

Для начинки понадобится соединить заварной крем с соленой карамелью.

Ингредиенты:

250 мл молока;

2 желтка;

50 г сахара;

25 г муки;

50 сливочного масла.

Отдельно для соленой карамели подготовьте: 150 г сахара, 100 мл сливок 33%, 50 г сливочного масла, 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Смешайте желтки, сахар, муку и взбейте до однородной массы. Нагрейте молоко в кастрюле до появления пара. Добавьте небольшую часть теплого молока к яичной смеси, тщательно перемешивая. Затем добавьте остальное молоко, снова перемешайте;. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до растворения. Накройте пленкой и дайте остыть.

Приготовление соленой карамели:

Карамелизируйте сахар на среднем огне до коричневого цвета, осторожно, чтобы не пригорело. Влейте сливки, перемешайте до однородности. Добавьте масло и соль, перемешайте до растворения. Охладите карамель до комнатной температуры.

Смешайте охлажденный заварной крем с соленой карамелью и взбейте миксером до однородной консистенции.

Глазурь:

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите орехи (например, грецкие, миндаль, фундук) на противень и поджаривайте 8-10 минут, периодически помешивая, до появления золотистого цвета и аромата. Остудите и измельчите их. На водяной бане растопите 100-150 г молочного шоколада. Рекомендуется разломать шоколад на мелкие кусочки и помешивать каждые 30 секунд. Для получения более мягкой глазури добавьте 3-4 столовые ложки сливок или молока. Можно также добавить 40 г сливочного масла для более плотной текстуры. Добавьте измельченные орехи к растопленному шоколаду и тщательно перемешайте. Глазурь должна немного остыть и загустеть. Она должна иметь консистенцию сметаны. После этого нанесите глазурь на эклеры.

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Клубничные эклеры

Это изысканный десерт из воздушного теста, наполненный нежным кремом и ароматной клубничной начинкой. Сладкое дополнение к лету, тающее во рту. Начинка - клубничный крем. Глазурь - белый шоколад.

Ингредиенты:

свежая клубника - 200 гр;

сахар - 1 столовая ложка;

лимонный сок - 1 столовая ложка (по желанию);

сливки 33% - 200 мл;

сыр Маскарпоне - 250 гр;

сахарная пудра - 70-80 г;

ванилин - 1/6 чайной ложки.

Приготовление:

Клубнику измельчить в блендере или размять вилкой. Добавить сахар и лимонный сок, перемешать. По желанию, можно прогреть смесь на плите, чтобы сахар растворился, а затем охладить. Хорошо охлажденные сливки взбить миксером до состояния пышной пены. Добавить охлажденный сыр маскарпоне и сахарную пудру, продолжать взбивать до однородной массы. Добавить ванильный экстракт и клубничный соус, осторожно перемешать лопаткой. С помощью кондитерского мешка наполните эклеры клубничным кремом.

Способ приготовления глазури из белого шоколада уже упоминался выше в рецепте эклеров с кокосовым кремом и белым шоколадом.

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