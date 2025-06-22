День шоколадного эклера: 5 лучших рецептов, которые стоит приготовить сегодня
Киев • УНН
22 июня отмечается День шоколадного эклера, и УНН предлагает пять уникальных рецептов, которые удовлетворят как любителей классики, так и ценителей кулинарных экспериментов. В этой подборке представлены разнообразные варианты нежных десертов с шоколадным, кофейным, кокосовым, соленым карамельным и клубничным кремом.
22 июня гурманы со всего мира отмечают День шоколадного эклера - "торжество" нежного заварного теста, кремовой начинки и глянцевой шоколадной глазури. Если вы давно мечтали приготовить этот десерт дома, УНН предлагает пять вкусных рецептов эклеров, которые удовлетворят и классических сладкоежек, и тех, кто любит кулинарные эксперименты.
Эклеры: базовый рецепт
Тесто для эклеров готовится заварное. А вот начинка и глазурь могут отличаться и задавать тон вашему десерту. Так что для основы, то есть теста, понадобится:
- 125 мл воды;
- 125 мл молока;
- 100 г сливочного масла;
- 1 ч. ложка сахара;
- 1/2 ч. ложки соли;
- 150 г муки;
- 4-5 яиц (в зависимости от размера).
Приготовление заварного теста:
- В кастрюле смешать воду, молоко, масло, сахар и соль. Довести до кипения.
- Добавить просеянную муку, активно размешивая, чтобы не было комков.
- Снять с огня, охладить до 60-70°С.
- Добавлять по одному яйцу, тщательно перемешивая после каждого.
- Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, в форме полосок.
- Выпекать в разогретой до 200°С духовке 10-15 минут, затем уменьшить температуру до 180°С и выпекать еще 20-25 минут.
- Дать остыть в духовке, не открывая ее.
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Классические шоколадные эклеры
Это база, которая всегда работает. Секрет успеха - качественные ингредиенты и терпение при выпекании. Начинка - заварной шоколадный крем. Глазурь - темный шоколад со сливками.
Ингредиенты для начинки:
- молоко: 500 мл;
- яйца: 2 шт;
- сахар: 100 г;
- мука: 3 ст. ложки;
- сливочное масло: 50 г;
- ванильный сахар: 1 ч. ложка (или ванилин на кончике ножа).
Приготовление:
Смешать яйца, сахар, муку и ванильный сахар в миске. Постепенно влить молоко, хорошо перемешивая, чтобы не было комочков.
Перелить смесь в кастрюлю и нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения.
Добавить 2-3 ст. ложки какао-порошка или растопленный черный шоколад (50-70 г) и хорошо перемешать. Можно добавить немного молока, если крем получится слишком густым.
Шоколадная глазурь. Ингредиенты:
- 150-200 г черного шоколада (с высоким содержанием какао);
- 100 мл сливок (33% жирности или больше);
- 1 столовая ложка сливочного масла (по желанию, для дополнительного блеска и мягкости).
Приготовление:
- Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, следя, чтобы он не перегрелся.
- В небольшой кастрюле нагрейте сливки до горячего состояния, но не кипятите;
- Влейте горячие сливки в растопленный шоколад, постоянно помешивая венчиком до полного растворения шоколада и образования однородной глазури..
- По желанию добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.
- Дайте глазури немного остыть, чтобы она стала немного гуще, но все еще достаточно жидкой для покрытия эклеров.
- Окуните верхнюю часть эклеров в глазурь или нанесите ее ложкой, равномерно распределяя по всей поверхности.
- Дайте глазури застыть при комнатной температуре или в холодильнике.
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Эклеры с шоколадно-кофейным кремом
Этот вариант понравится любителям капучино и мокачино - нежно, ароматно и изысканно.
Для шоколадно-кофейного крема в эклер вам понадобится заварной крем из рецепта выше в качестве основы, в которую нужно добавить 1-2 столовые ложки растворимого кофе. Также по желанию можно добавить в начинку ром или другой ароматный алкоголь.
Эклеры с кокосовым кремом и белым шоколадом
Начинка - кокосовый крем. Глазурь - белый шоколад с щепоткой морской соли
Ингредиенты для начинки:
- 400 мл кокосового молока;
- 150 г сахара;
- 2 ст. ложки крахмала;
- 3 яичных желтка;
- 50 г сливочного масла;
- 100 г кокосовой стружки;
- щепотка ванильного сахара или ванили.
Приготовление:
- Смешайте желтки с сахаром и крахмалом.
- Доведите кокосовое молоко до кипения и тонкой струйкой влейте в желтковую смесь, постоянно помешивая.
- Верните смесь на огонь и варите, помешивая, пока она не загустеет.
- Снимите с огня, добавьте сливочное масло, ванилин и кокосовую стружку, перемешайте до однородности.
- Накройте крем пленкой в контакт и охладите в холодильнике.
- После охлаждения крема можно наполнить эклер.
Ингредиенты для глазури:
- 100 г белого шоколада;
- 50 г сливочного масла;
- 3-4 столовые ложки сливок;
- щепотка соли;
- ванилин (по желанию).
Приготовление:
- На водяной бане растопите белый шоколад, помешивая, чтобы он не пригорел.
- Добавьте сливочное масло к растопленному шоколаду и перемешайте до полного растворения.
- В небольшой миске смешайте сливки, соль и ванилин.
- Добавьте сливочную смесь в шоколадную массу и тщательно перемешайте.
- Дайте глазури немного остыть, чтобы она загустела, но не застыла.
- Покройте эклеры.
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Эклеры с соленой карамелью и шоколадной глазурью
Трендовый вариант последних лет - сочетание сладкого и соленого в одном десерте. Начинка - воздушный крем с соленой карамелью. Глазурь - молочный шоколад с поджаренными орехами.
Для начинки понадобится соединить заварной крем с соленой карамелью.
Ингредиенты:
- 250 мл молока;
- 2 желтка;
- 50 г сахара;
- 25 г муки;
- 50 сливочного масла.
Отдельно для соленой карамели подготовьте: 150 г сахара, 100 мл сливок 33%, 50 г сливочного масла, 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Смешайте желтки, сахар, муку и взбейте до однородной массы.
- Нагрейте молоко в кастрюле до появления пара.
- Добавьте небольшую часть теплого молока к яичной смеси, тщательно перемешивая. Затем добавьте остальное молоко, снова перемешайте;.
- Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
- Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до растворения. Накройте пленкой и дайте остыть.
Приготовление соленой карамели:
- Карамелизируйте сахар на среднем огне до коричневого цвета, осторожно, чтобы не пригорело.
- Влейте сливки, перемешайте до однородности.
- Добавьте масло и соль, перемешайте до растворения.
- Охладите карамель до комнатной температуры.
Смешайте охлажденный заварной крем с соленой карамелью и взбейте миксером до однородной консистенции.
Глазурь:
- Разогрейте духовку до 180°C. Выложите орехи (например, грецкие, миндаль, фундук) на противень и поджаривайте 8-10 минут, периодически помешивая, до появления золотистого цвета и аромата. Остудите и измельчите их.
- На водяной бане растопите 100-150 г молочного шоколада. Рекомендуется разломать шоколад на мелкие кусочки и помешивать каждые 30 секунд.
- Для получения более мягкой глазури добавьте 3-4 столовые ложки сливок или молока. Можно также добавить 40 г сливочного масла для более плотной текстуры.
- Добавьте измельченные орехи к растопленному шоколаду и тщательно перемешайте. Глазурь должна немного остыть и загустеть. Она должна иметь консистенцию сметаны. После этого нанесите глазурь на эклеры.
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Клубничные эклеры
Это изысканный десерт из воздушного теста, наполненный нежным кремом и ароматной клубничной начинкой. Сладкое дополнение к лету, тающее во рту. Начинка - клубничный крем. Глазурь - белый шоколад.
Ингредиенты:
- свежая клубника - 200 гр;
- сахар - 1 столовая ложка;
- лимонный сок - 1 столовая ложка (по желанию);
- сливки 33% - 200 мл;
- сыр Маскарпоне - 250 гр;
- сахарная пудра - 70-80 г;
- ванилин - 1/6 чайной ложки.
Приготовление:
- Клубнику измельчить в блендере или размять вилкой.
- Добавить сахар и лимонный сок, перемешать. По желанию, можно прогреть смесь на плите, чтобы сахар растворился, а затем охладить.
- Хорошо охлажденные сливки взбить миксером до состояния пышной пены.
- Добавить охлажденный сыр маскарпоне и сахарную пудру, продолжать взбивать до однородной массы.
- Добавить ванильный экстракт и клубничный соус, осторожно перемешать лопаткой.
- С помощью кондитерского мешка наполните эклеры клубничным кремом.
Способ приготовления глазури из белого шоколада уже упоминался выше в рецепте эклеров с кокосовым кремом и белым шоколадом.
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