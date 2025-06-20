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Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома

Киев • УНН

 • 2332 просмотра

Узнайте, как приготовить идеальную фруктовую галету дома, используя пошаговую инструкцию. Этот десерт готовится быстро и позволяет экспериментировать с различными сезонными фруктами, идеально подходя для летнего сезона.

Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома

Легче пирога и не менее вкусная – фруктовая галета идеально подходит для летнего десерта. Она не требует идеальной формы, готовится быстро, а главное – позволяет импровизировать с сезонными фруктами. УНН подготовил пошаговую инструкцию, как создать этот летний кулинарный шедевр.

Выбираем фрукты для начинки

Для классической галеты требуется примерно 600-700 г свежих фруктов. Среди лучших вариантов:

  • ягоды (клубника, черника, малина);
    • косточковые плоды (персики, абрикосы, сливы);
      • сочетания нескольких видов – например, персик и ежевика.

        Фрукты можно порезать на слайсы или кубики и сложить в глубокую миску.

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        Добавляем к начинке другие ингредиенты

        Чтобы фруктовая начинка имела насыщенный вкус и правильную консистенцию, смешайте с ней следующие ингредиенты:

        • сахар: от ¼ до ½ стакана. Для кисловатых плодов больше, для очень сладких – меньше;
          • кислота: 1 ст. л. лимонного сока, яблочного уксуса или даже белого бальзамического уксуса – для баланса вкуса;
            • загуститель: 1-2 ст. л. кукурузного крахмала (или 2-3 ст. л. пшеничной муки, если нет крахмала);
              • соль: ¼ ч. л. соли.

                Хотите разнообразить начинку и добавить аромат? Добавьте одну или несколько специй:

                • 1 ст. л. измельченных свежих трав (эстрагон, тимьян);
                  • 1 ч. л. тертой цедры лимона, лайма или апельсина;
                    • 1 ч. л. натертого свежего имбиря;
                      • несколько капель ванильного или миндального экстракта;
                        • щепотка черного перца, чили или корицы.

                          Подготовка теста

                          Используйте готовое или домашнее тесто. Подойдет как песочное, так и заварное.

                          Ингредиенты для приготовления теста:

                          • 250 г муки;
                            • 125 г охлажденного сливочного масла (или маргарина);
                              • 1-2 ст. л. сахара;
                                • щепотка соли;
                                  • 5-6 ст. л. холодной воды.

                                    Приготовление

                                    В большой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте охлажденное сливочное масло, порезанное на кубики. Перетрите масло с мукой руками или с помощью комбайна, пока не образуется крошка. Затем постепенно добавляйте холодную воду, замешивая тесто. Не перемешивайте слишком долго, тесто должно быть эластичным, но не липким. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

                                    Готовое охлажденное тесто раскатайте в диск диаметром 30-35 см. Не волнуйтесь по поводу формы – галета не должна выглядеть идеальной.

                                    Совет: перед выкладыванием начинки можно посыпать центр теста 1-2 ч. л. муки или сахара для дополнительной текстуры.

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                                    Формирование галеты

                                    Для того, чтобы сформировать галету:

                                    • выложите фруктовую массу в центр теста, оставив 5 см свободного края;
                                      • заверните тесто вокруг начинки, немного защипывая края;
                                        • смажьте края взбитым яйцом с 1 ст. л. воды;
                                          • посыпьте сахаром или добавьте измельченные орехи для украшения.

                                            Совет: поставьте галету в морозилку на 10 мин или в холодильник на 20 мин перед выпеканием – это поможет тесту не "поплыть".

                                            Выпекание

                                            Выставьте температуру духовки на 190°C и выпекайте галету 30-40 мин, до образования румяной корочки и активного кипения начинки.

                                            Проверьте готовность, немного приподняв галету лопаткой – дно должно легко отходить от пергамента.

                                            Как подавать и хранить

                                            Дайте галете остыть хотя бы 10 минут. Подавайте с шариком мороженого или йогуртом.

                                            Храните готовый десерт в герметичном контейнере в холодильнике до 2 дней. Даже если корочка станет мягче – это будет вкусный завтрак!

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                                            Алена Уткина

                                            Алена Уткина

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                                            Brent Oil
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