Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома

Легче пирога и не менее вкусная – фруктовая галета идеально подходит для летнего десерта. Она не требует идеальной формы, готовится быстро, а главное – позволяет импровизировать с сезонными фруктами. УНН подготовил пошаговую инструкцию, как создать этот летний кулинарный шедевр.

Выбираем фрукты для начинки

Для классической галеты требуется примерно 600-700 г свежих фруктов. Среди лучших вариантов:

ягоды (клубника, черника, малина);

косточковые плоды (персики, абрикосы, сливы);

сочетания нескольких видов – например, персик и ежевика.

Фрукты можно порезать на слайсы или кубики и сложить в глубокую миску.

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Добавляем к начинке другие ингредиенты

Чтобы фруктовая начинка имела насыщенный вкус и правильную консистенцию, смешайте с ней следующие ингредиенты:

сахар: от ¼ до ½ стакана. Для кисловатых плодов больше, для очень сладких – меньше;

кислота: 1 ст. л. лимонного сока, яблочного уксуса или даже белого бальзамического уксуса – для баланса вкуса;

загуститель: 1-2 ст. л. кукурузного крахмала (или 2-3 ст. л. пшеничной муки, если нет крахмала);

соль: ¼ ч. л. соли.

Хотите разнообразить начинку и добавить аромат? Добавьте одну или несколько специй:

1 ст. л. измельченных свежих трав (эстрагон, тимьян);

1 ч. л. тертой цедры лимона, лайма или апельсина;

1 ч. л. натертого свежего имбиря;

несколько капель ванильного или миндального экстракта;

щепотка черного перца, чили или корицы.

Подготовка теста

Используйте готовое или домашнее тесто. Подойдет как песочное, так и заварное.

Ингредиенты для приготовления теста:

250 г муки;

125 г охлажденного сливочного масла (или маргарина);

1-2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

5-6 ст. л. холодной воды.

Приготовление

В большой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте охлажденное сливочное масло, порезанное на кубики. Перетрите масло с мукой руками или с помощью комбайна, пока не образуется крошка. Затем постепенно добавляйте холодную воду, замешивая тесто. Не перемешивайте слишком долго, тесто должно быть эластичным, но не липким. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Готовое охлажденное тесто раскатайте в диск диаметром 30-35 см. Не волнуйтесь по поводу формы – галета не должна выглядеть идеальной.

Совет: перед выкладыванием начинки можно посыпать центр теста 1-2 ч. л. муки или сахара для дополнительной текстуры.

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Формирование галеты

Для того, чтобы сформировать галету:

выложите фруктовую массу в центр теста, оставив 5 см свободного края;

заверните тесто вокруг начинки, немного защипывая края;

смажьте края взбитым яйцом с 1 ст. л. воды;

посыпьте сахаром или добавьте измельченные орехи для украшения.

Совет: поставьте галету в морозилку на 10 мин или в холодильник на 20 мин перед выпеканием – это поможет тесту не "поплыть".

Выпекание

Выставьте температуру духовки на 190°C и выпекайте галету 30-40 мин, до образования румяной корочки и активного кипения начинки.

Проверьте готовность, немного приподняв галету лопаткой – дно должно легко отходить от пергамента.

Как подавать и хранить

Дайте галете остыть хотя бы 10 минут. Подавайте с шариком мороженого или йогуртом.

Храните готовый десерт в герметичном контейнере в холодильнике до 2 дней. Даже если корочка станет мягче – это будет вкусный завтрак!

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