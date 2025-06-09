День пирога с клубникой и ревенем: топ рецептов из сезонного лакомства
Киев • УНН
В США отмечают День пирога с клубникой и ревенем. УНН предлагает подборку рецептов: крамбл, галету и пирог на песочном тесте, чтобы вы почувствовали вкус праздника.
9 июня в США отмечают День пирога с клубникой и ревенем.
Праздник имеет корни из Соединенных Штатов Америки, особенно популярен в Новой Англии. Получил он спрос еще начиная с 19 века, когда сочетание ревеня и клубники стало любимым десертом.
Поэтому УНН решил сделать подборку рецептов пирогов с клубникой и ревенем, чтобы и вы смогли почувствовать вкус этого праздника.
Крамбл с клубникой и ревенем
Ингредиенты
Начинка
- клубника — 300 г;
- ревень — 300 г;
- сахар — 80–100 г;
- кукурузный крахмал — 1,5–2 ст.л;
- ванильный сахар или экстракт — 1 ч.л. (по желанию).
Крошка
- овсяные хлопья (не быстрого приготовления) — 100 г;
- пшеничная мука — 70 г;
- сахар (обычный или коричневый) — 80 г;
- масло сливочное — 100 г (холодное, нарезанное кубиками);
- соль — щепотка;
- корица — ½ ч.л. (по желанию).
Приготовление
- Подготовить фрукты.
- Приготовить крошку.
- Сборка.
- Выпечка.
- Подача.
Галета с клубникой и ревенем
Ингредиенты (на 1 галету 28–30 см)
Для теста (песочное на масле)
- мука — 200 г;
- сливочное масло (холодное) — 100 г;
- сахар — 1 ст.л;
- соль — щепотка;
- ледяная вода — 3–4 ст.л.
Начинка
- ревень — 200–250 г, порезать на кусочки по 1–1,5 см;
- клубника — 200–250 г, нарезать половинками или четвертинками;
- сахар — 60–80 г (в зависимости от кислоты ревеня);
- кукурузный крахмал — 1,5–2 ст.л;
- цедра апельсина — ½ ч.л;
- ванильный сахар — 1 ч.л. (по желанию).
Для смазывания
- 1 желток + 1 ч.л. молока;
- сахар для посыпки краев.
Приготовление
1. Тесто
- в миске смешать муку, соль и сахар;
- добавить масло — перетереть до состояния крошки;
- постепенно добавлять холодную воду, замесить тесто;
- сформировать диск, завернуть в пленку, охладить в холодильнике 30–60 мин.
2. Начинка
- смешать клубнику, ревень, сахар, крахмал, цедру и ванильный сахар;
- оставить на 10 мин, чтобы пустили немного сока.
3. Сборка
- раскатать тесто в круг толщиной 3–4 мм;
- выложить начинку в центр, оставив 4–5 см до края;
- завернуть края к центру, слегка прижимая;
- смазать края желтком и посыпать сахаром.
4. Выпечка
- выпекать при 180–190 °C 35–40 мин до золотистого цвета;
- дать остыть 10–15 мин, подавать теплой или комнатной температуры.
Идеи для подачи
- с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок;
- можно украсить листиками мяты или медовым сиропом.
Пирог на песочном тесте
Ингредиенты (на 6 порций)
Для теста:
- мука – 300 г;
- масло – 200 г;
- яйцо – 1 шт;
- сахар – 100 г + 10 г ванильного сахара.
Для начинки:
- ревень – 500 г;
- клубника – 300 г;
- сахар – 100 г;
- корица – 5 г.
Приготовление
- Замесить песочное тесто → охладить 30 мин.
- Сверху выложить ревень, затем клубнику, посыпать сахаром и корицей.
- Выпекать 180 °C ≈30–40 мин до золотистой корочки
- Охладить ~10 мин — тонкая нежная песочная текстура.
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