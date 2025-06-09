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День пирога с клубникой и ревенем: топ рецептов из сезонного лакомства

Киев • УНН

 • 446 просмотра

В США отмечают День пирога с клубникой и ревенем. УНН предлагает подборку рецептов: крамбл, галету и пирог на песочном тесте, чтобы вы почувствовали вкус праздника.

День пирога с клубникой и ревенем: топ рецептов из сезонного лакомства

9 июня в США отмечают День пирога с клубникой и ревенем. 

Праздник имеет корни из Соединенных Штатов Америки, особенно популярен в Новой Англии. Получил он спрос еще начиная с 19 века, когда сочетание ревеня и клубники стало любимым десертом.

Поэтому УНН решил сделать подборку рецептов пирогов с клубникой и ревенем, чтобы и вы смогли почувствовать вкус этого праздника. 

Крамбл с клубникой и ревенем

Ингредиенты

Начинка

  • клубника — 300 г;
    • ревень — 300 г;
      • сахар — 80–100 г;
        • кукурузный крахмал — 1,5–2 ст.л;
          • ванильный сахар или экстракт — 1 ч.л. (по желанию).

            Крошка

            • овсяные хлопья (не быстрого приготовления) — 100 г;
              • пшеничная мука — 70 г;
                • сахар (обычный или коричневый) — 80 г;
                  • масло сливочное — 100 г (холодное, нарезанное кубиками);
                    • соль — щепотка;
                      • корица — ½ ч.л. (по желанию).

                        Приготовление

                        1. Подготовить фрукты.
                          1. Приготовить крошку.
                            1. Сборка.
                              1. Выпечка.
                                1. Подача.

                                  Галета с клубникой и ревенем

                                  Ингредиенты (на 1 галету 28–30 см)

                                  Для теста (песочное на масле)

                                  • мука — 200 г;
                                    • сливочное масло (холодное) — 100 г;
                                      • сахар — 1 ст.л;
                                        • соль — щепотка;
                                          • ледяная вода — 3–4 ст.л.

                                            Начинка

                                            • ревень — 200–250 г, порезать на кусочки по 1–1,5 см;
                                              • клубника — 200–250 г, нарезать половинками или четвертинками;
                                                • сахар — 60–80 г (в зависимости от кислоты ревеня);
                                                  • кукурузный крахмал — 1,5–2 ст.л;
                                                    • цедра апельсина — ½ ч.л;
                                                      • ванильный сахар — 1 ч.л. (по желанию).

                                                        Для смазывания

                                                        • 1 желток + 1 ч.л. молока;
                                                          • сахар для посыпки краев.

                                                            Приготовление

                                                            1. Тесто

                                                            • в миске смешать муку, соль и сахар;
                                                              • добавить масло — перетереть до состояния крошки;
                                                                • постепенно добавлять холодную воду, замесить тесто;
                                                                  • сформировать диск, завернуть в пленку, охладить в холодильнике 30–60 мин.

                                                                    2. Начинка

                                                                    • смешать клубнику, ревень, сахар, крахмал, цедру и ванильный сахар;
                                                                      • оставить на 10 мин, чтобы пустили немного сока.

                                                                        3. Сборка

                                                                        • раскатать тесто в круг толщиной 3–4 мм;
                                                                          • выложить начинку в центр, оставив 4–5 см до края;
                                                                            • завернуть края к центру, слегка прижимая;
                                                                              • смазать края желтком и посыпать сахаром.

                                                                                4. Выпечка

                                                                                • выпекать при 180–190 °C 35–40 мин до золотистого цвета;
                                                                                  • дать остыть 10–15 мин, подавать теплой или комнатной температуры.

                                                                                    Идеи для подачи

                                                                                    • с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок;
                                                                                      • можно украсить листиками мяты или медовым сиропом.

                                                                                        Пирог на песочном тесте

                                                                                        Ингредиенты (на 6 порций)

                                                                                        Для теста:

                                                                                        • мука – 300 г;
                                                                                          • масло – 200 г;
                                                                                            • яйцо – 1 шт;
                                                                                              • сахар – 100 г + 10 г ванильного сахара.

                                                                                                Для начинки:

                                                                                                • ревень – 500 г;
                                                                                                  • клубника – 300 г;
                                                                                                    • сахар – 100 г;
                                                                                                      • корица – 5 г.

                                                                                                        Приготовление

                                                                                                        1. Замесить песочное тесто → охладить 30 мин.
                                                                                                          1. Сверху выложить ревень, затем клубнику, посыпать сахаром и корицей.
                                                                                                            1. Выпекать 180 °C ≈30–40 мин до золотистой корочки
                                                                                                              1. Охладить ~10 мин — тонкая нежная песочная текстура.

                                                                                                                Ранее УНН предлагал подборку рецептов из клубники и сливок.

                                                                                                                Яна Соколовская

                                                                                                                Яна Соколовская

                                                                                                                ЛайфхакКулинар
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