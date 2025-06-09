День пирога з полуницею і ревенем: топ рецептів із сезонної смакоти
Київ • УНН
У США відзначають День пирога з полуницею і ревенем. УНН пропонує добірку рецептів: крамбл, галету та пиріг на пісочному тісті, щоб ви відчули смак свята.
9 червня у США відзначають День пирога з полуницею і ревенем.
Свято має коріння зі Сполучених Штатів Америки, особливо популярне в Новій Англії. Отримало воно попит ще починаючи з 19 століття, коли поєднання ревеню і полуниці стало улюбленим десертом.
Тож УНН вирішив зробити добірку рецептів пирогів з полуницею та ревенем, аби й ви змогли відчути смак цього свята.
Крамбл з полуницею і ревенем
Інгредієнти
Начинка
- полуниця — 300 г;
- ревінь — 300 г;
- цукор — 80–100 г;
- кукурудзяний крохмаль — 1,5–2 ст.л;
- ванільний цукор або екстракт — 1 ч.л. (за бажанням).
Крихта
- вівсяні пластівці (не швидкого приготування) — 100 г;
- пшеничне борошно — 70 г;
- цукор (звичайний або коричневий) — 80 г;
- масло вершкове — 100 г (холодне, нарізане кубиками);
- сіль — дрібка;
- кориця — ½ ч.л. (за бажанням).
Приготування
- Підготувати фрукти.
- Приготувати крихту.
- Збірка.
- Випікання.
- Подача.
Галета з полуницею та ревенем
Інгредієнти (на 1 галету 28–30 см)
Для тіста (пісочне на маслі)
- борошно — 200 г;
- вершкове масло (холодне) — 100 г;
- цукор — 1 ст.л;
- сіль — дрібка;
- крижана вода — 3–4 ст.л.
Начинка
- ревінь — 200–250 г, порізати на шматочки по 1–1,5 см;
- полуниця — 200–250 г, нарізати половинками або четвертинками;
- цукор — 60–80 г (залежно від кислоти ревеню);
- кукурудзяний крохмаль — 1,5–2 ст.л;
- цедра апельсина — ½ ч.л;
- ванільний цукор — 1 ч.л. (за бажанням).
Для змазування
- 1 жовток + 1 ч.л. молока;
- цукор для посипки країв.
Приготування:
1. Тісто
- у мисці змішати борошно, сіль і цукор;
- додати масло — перетерти до стану крихти;
- поступово додавати холодну воду, замісити тісто;
- сформувати диск, загорнути у плівку, охолодити в холодильнику 30–60 хв.
2. Начинка
- змішати полуницю, ревінь, цукор, крохмаль, цедру й ванільний цукор;
- залишити на 10 хв, щоб пустили трохи соку.
3. Збірка
- розкачати тісто у круг товщиною 3–4 мм;
- викласти начинку в центр, залишивши 4–5 см до краю;
- загорнути краї до центру, злегка притискаючи;
- змастити краї жовтком і посипати цукром.
4. Випікання
- випікати при 180–190 °C 35–40 хв до золотистого кольору;
- дати охолонути 10–15 хв, подавати теплою або кімнатної температури.
Ідеї для подачі
- з кулькою ванільного морозива або ложкою збитих вершків;
- можна прикрасити листочками м’яти або медовим сиропом.
Пиріг на пісочному тісті
Інгредієнти (на 6 порцій)
Для тіста:
- борошно – 300 г;
- масло – 200 г;
- яйце – 1 шт;
- цукор – 100 г + 10 г ванільного цукру.
Для начинки:
- ревінь – 500 г;
- полуниця – 300 г;
- цукор – 100 г;
- кориця – 5 г.
Приготування
- Замісити пісочне тісто → охолодити 30 хв.
- Зверху викласти ревінь, потім полуницю, посипати цукром і корицею.
- Випікати 180 °C ≈30–40 хв до золотистої скоринки
- Охолодити ~10 хв — тонка ніжна пісочна текстура.
Раніше УНН пропонував добірку рецептів із полуниці та вершків.