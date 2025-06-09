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День пирога з полуницею і ревенем: топ рецептів із сезонної смакоти

Київ • УНН

 • 374 перегляди

У США відзначають День пирога з полуницею і ревенем. УНН пропонує добірку рецептів: крамбл, галету та пиріг на пісочному тісті, щоб ви відчули смак свята.

День пирога з полуницею і ревенем: топ рецептів із сезонної смакоти

9 червня у США відзначають День пирога з полуницею і ревенем. 

Свято має коріння зі Сполучених Штатів Америки, особливо популярне в Новій Англії. Отримало воно попит ще починаючи з 19 століття, коли поєднання ревеню і полуниці стало улюбленим десертом.

Тож УНН вирішив зробити добірку рецептів пирогів з полуницею та ревенем, аби й ви змогли відчути смак цього свята. 

Крамбл з полуницею і ревенем

Інгредієнти

Начинка

  • полуниця — 300 г;
    • ревінь — 300 г;
      • цукор — 80–100 г;
        • кукурудзяний крохмаль — 1,5–2 ст.л;
          • ванільний цукор або екстракт — 1 ч.л. (за бажанням).

            Крихта

            • вівсяні пластівці (не швидкого приготування) — 100 г;
              • пшеничне борошно — 70 г;
                • цукор (звичайний або коричневий) — 80 г;
                  • масло вершкове — 100 г (холодне, нарізане кубиками);
                    • сіль — дрібка;
                      • кориця — ½ ч.л. (за бажанням).

                        Приготування

                        1. Підготувати фрукти.
                          1. Приготувати крихту.
                            1. Збірка.
                              1. Випікання.
                                1. Подача.

                                  Галета з полуницею та ревенем

                                  Інгредієнти (на 1 галету 28–30 см)

                                  Для тіста (пісочне на маслі)

                                  • борошно — 200 г;
                                    • вершкове масло (холодне) — 100 г;
                                      • цукор — 1 ст.л;
                                        • сіль — дрібка;
                                          • крижана вода — 3–4 ст.л.

                                            Начинка

                                            • ревінь — 200–250 г, порізати на шматочки по 1–1,5 см;
                                              • полуниця — 200–250 г, нарізати половинками або четвертинками;
                                                • цукор — 60–80 г (залежно від кислоти ревеню);
                                                  • кукурудзяний крохмаль — 1,5–2 ст.л;
                                                    • цедра апельсина — ½ ч.л;
                                                      • ванільний цукор — 1 ч.л. (за бажанням).

                                                        Для змазування

                                                        • 1 жовток + 1 ч.л. молока;
                                                          • цукор для посипки країв.

                                                            Приготування:

                                                            1. Тісто

                                                            • у мисці змішати борошно, сіль і цукор;
                                                              • додати масло — перетерти до стану крихти;
                                                                • поступово додавати холодну воду, замісити тісто;
                                                                  • сформувати диск, загорнути у плівку, охолодити в холодильнику 30–60 хв.

                                                                    2. Начинка

                                                                    • змішати полуницю, ревінь, цукор, крохмаль, цедру й ванільний цукор;
                                                                      • залишити на 10 хв, щоб пустили трохи соку.

                                                                        3. Збірка

                                                                        • розкачати тісто у круг товщиною 3–4 мм;
                                                                          • викласти начинку в центр, залишивши 4–5 см до краю;
                                                                            • загорнути краї до центру, злегка притискаючи;
                                                                              • змастити краї жовтком і посипати цукром.

                                                                                4. Випікання

                                                                                • випікати при 180–190 °C 35–40 хв до золотистого кольору;
                                                                                  • дати охолонути 10–15 хв, подавати теплою або кімнатної температури.

                                                                                    Ідеї для подачі

                                                                                    • з кулькою ванільного морозива або ложкою збитих вершків;
                                                                                      • можна прикрасити листочками м’яти або медовим сиропом.

                                                                                        Пиріг на пісочному тісті

                                                                                        Інгредієнти (на 6 порцій)

                                                                                        Для тіста:

                                                                                        • борошно – 300 г;
                                                                                          • масло – 200 г;
                                                                                            • яйце – 1 шт;
                                                                                              • цукор – 100 г + 10 г ванільного цукру.

                                                                                                Для начинки:

                                                                                                • ревінь – 500 г;
                                                                                                  • полуниця – 300 г;
                                                                                                    • цукор – 100 г;
                                                                                                      • кориця – 5 г.

                                                                                                        Приготування

                                                                                                        1. Замісити пісочне тісто → охолодити 30 хв.
                                                                                                          1. Зверху викласти ревінь, потім полуницю, посипати цукром і корицею.
                                                                                                            1. Випікати 180 °C ≈30–40 хв до золотистої скоринки
                                                                                                              1. Охолодити ~10 хв — тонка ніжна пісочна текстура.

                                                                                                                Раніше УНН пропонував добірку рецептів із полуниці та вершків.

                                                                                                                Яна Соколівська

                                                                                                                Яна Соколівська

                                                                                                                ЛайфхакКулінар
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                                                                                                                $
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