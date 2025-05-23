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Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Утолите жажду в жаркие дни! Простые рецепты домашних напитков с лимоном, мятой, фруктами и газированной водой, которые легко приготовить каждому.

Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней

В последние дни мая погода радует теплом, поэтому пора освежиться чем-нибудь вкусным и натуральным. Домашние напитки с фруктами, мятой и газированной водой не только утоляют жажду, но и дарят приятное настроение. Без лишних усилий и сложных ингредиентов их может приготовить каждый.

УНН подготовил простые рецепты, которые легко готовить дома, когда хочется чего-нибудь освежающего и вкусного.

Классический лимонад с лимоном, мятой и газированной водой

Ингредиенты

  • 1 стакан свежих листьев мяты;
    • 1 стакан свежевыжатого лимонного сока;
      • 6 стаканов холодной воды; лед.
        • для сиропа 1 стакан сахара;
          • 1 стакан воды.

            Способ приготовления

            Шаг 1

            Приготовьте сироп. Для этого смешайте сахар и воду и поставьте на средний огонь. Помешивайте, до растворения сахара. Увеличьте огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до среднего и варите на медленном огне около трех минут. Хорошо охладите.

            Шаг 2

            В кувшин для напитков положите свежие листья мяты и залейте предварительно сваренный сахарный сироп.

            Шаг 3

            Аккуратно разомните листья деревянной ложкой, стараясь не порвать его. Добавьте лимонный сок и холодную воду.

            Шаг 4

            Перед подачей добавьте лед и украсьте ломтиками лимона. Читайте также:

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            Мохито без алкоголя с лаймом, мятой и спрайтом

            Ингредиенты

            • листья мяты сахарный сироп (как в предыдущем рецепте);
              • сок лайма;
                • газированная вода (Sprite);
                  • лед;
                    • кусочек лайма для украшения.

                      Способ приготовления

                      Шаг 1

                      Соедините мяту и сахарный сироп в высоком стакане и слегка разомните.

                      Шаг 2

                      Далее добавьте сок лайма и лед. Аккуратно перемешайте эти ингредиенты, чтобы смешать их. Добавьте  газированную воду и лед.

                      Шаг 3

                      Перед подачей украсьте лаймом. 

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                      Фруктовый пунш с грейпфрутом, яблочным соком и газированной водой

                      Ингредиенты

                      • 2 столовые ложки сахарной пудры;
                        • 2,5 литра минеральной воды со вкусом яблока и розового грейпфрута;
                          • 2 столовые ложки сока лайма;
                            • 1 чашка нарезанного арбуза без косточек;
                              • 250 г клубники;
                                • 1 чашка листьев мяты; лед.

                                  Способ приготовления

                                  Шаг 1

                                  Смешайте сахарную пудру с 2 столовыми ложками воды и поставьте на медленный огонь, постоянно помешивайте смесь. После того как приготовится сироп, снимите с огня и охладите.

                                  Шаг 2

                                  Смешайте сахарный сироп, воду со вкусом яблока и грейпфрута, сок лайма, арбуз, клубнику и листья мяты в емкости для напитков.

                                  Шаг 3

                                  Перед подачей в каждый стакан можно нарезать фрукты и сверху залить готовым пуншем.

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                                  Арбузный лимонад с мятой и льдом

                                  Ингредиенты

                                  • 1/4 арбуза;
                                    • 1 лимон;
                                      • немного мяты;
                                        • газированная вода; лед.

                                          Способ приготовления

                                          Шаг 1

                                          Почистите и порежьте на кусочки арбуз. Тоже самое сделайте и с лимоном.

                                          Шаг 2

                                          Положите кусочки арбуза, лимона и мяты в блендер и взбейте.

                                          Шаг 3

                                          В стакан вылейте часть арбузной смеси и налейте газированной воды. По желанию добавьте лед.

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                                          Ингредиенты

                                          • 3 клубники;
                                            • кусочек огурца толщиной 3 см;
                                              • 1 чайная ложка подсластителя;
                                                • сок половины лайма;
                                                  • 1 стакан газированной воды;

                                                    Способ приготовления 

                                                    Шаг 1

                                                    Разомните клубнику, огурец, подсластитель и лайм в высоком стакане. 

                                                    Шаг 2 

                                                    Добавьте лед, затем газированную воду и перемешайте.

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                                                    Лимонад с киви и лимонным соком

                                                    Ингредиенты

                                                    • 1 киви;
                                                      • 1 стакан сахара 3 ⁄ 4 стакана лимонного сока;
                                                        • 1 литр газированной воды;

                                                          Способ приготовления

                                                          Шаг 1

                                                          Очистите киви и разомните с помощью блендера. Процедите смесь через мелкое сито. 

                                                          Шаг 2

                                                          В емкости для напитков смешайте сахар и лимонный сок до полного растворения.

                                                          Шаг 3

                                                          Туда добавьте протертый киви, перемешайте. 

                                                          Шаг 4

                                                           Добавьте в смесь охлажденную газированную воду. Перемешайте.

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                                                          Ингредиенты

                                                          • сок 2½ лимонов;
                                                            • 2 яблока;
                                                              • 1 л воды;
                                                                • листья мяты; лед.

                                                                  Способ приготовления

                                                                  Шаг 1

                                                                  С помощью блендера смешайте до однородной смеси лимонный сок, яблоки и воду. Поставьте в холодильник на некоторое время. 

                                                                  Шаг 2

                                                                  Перед подачей добавьте лед и украсьте листьями мяты.

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                                                                  Ингредиенты

                                                                  • 1 апельсин;
                                                                    • 1 стакан черники;
                                                                      • 2 стебля розмарина;
                                                                        • 3 стакана льда;
                                                                          • 5 стаканов холодной воды.

                                                                            Способ приготовления

                                                                            Шаг 1

                                                                            Разомните чернику до почти пюре. Также немного раздавит веточки розмарина. 

                                                                            Шаг 2

                                                                            В емкость для напитков положите лед, размятую чернику, кусочки апельсина, розмарин и залейте все водой.

                                                                            Шаг 3 

                                                                            Поставьте напиток в холодильник на 3 часа. 

                                                                            Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки07.05.25, 16:29 • 47632 просмотра

                                                                            Напиток из огурца, лимона и мяты

                                                                            Ингредиенты

                                                                            • 1 огурец;
                                                                              • 1 стакан листьев мяты;
                                                                                • 1 стакан лимонного сока;
                                                                                  • 1 стакан воды;
                                                                                    • 120 мл кленового сиропа или меда;
                                                                                      • 720 мл газированной воды.

                                                                                        Способ приготовления

                                                                                        Шаг 1

                                                                                         Взбейте блендером огурец, листья мяты, лимонный сок, 1 стакан воды и подсластитель до однородной массы. 

                                                                                        Шаг 2

                                                                                         Вылейте смесь в емкость для напитков через мелкое сито. Добавьте газированную воду. 

                                                                                        Специалисты назвали 5 главных критериев выбора правильной диеты07.11.24, 07:07 • 45595 просмотров

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                                                                                        Ингредиенты 

                                                                                        • 1 1/2 стакана замороженных кусочков ананаса;
                                                                                          • 1/4 стакана льда;
                                                                                            • 3/4 стакана ананасового сока;
                                                                                              • 3/4 стакана кокосового молока;
                                                                                                • 1-3 столовые ложки сахара.  

                                                                                                  Способ приготовления

                                                                                                  Шаг 1

                                                                                                   Взбейте блендером кусочки ананаса и лед.

                                                                                                  Шаг 2

                                                                                                  Вылейте сверху ананасовый сок и кокосовое молоко. Добавьте сахар. И еще раз все хорошо взбейте.    

                                                                                                  Рецепт балаклейских оладий, которые помогли выжить в оккупированном городе15.10.22, 20:41 • 701622 просмотра

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                                                                                                  Алина Волянская

                                                                                                  ЛайфхакКулинар
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