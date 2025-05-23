Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней

В последние дни мая погода радует теплом, поэтому пора освежиться чем-нибудь вкусным и натуральным. Домашние напитки с фруктами, мятой и газированной водой не только утоляют жажду, но и дарят приятное настроение. Без лишних усилий и сложных ингредиентов их может приготовить каждый.

УНН подготовил простые рецепты, которые легко готовить дома, когда хочется чего-нибудь освежающего и вкусного.

Классический лимонад с лимоном, мятой и газированной водой

Ингредиенты

1 стакан свежих листьев мяты;

1 стакан свежевыжатого лимонного сока;

6 стаканов холодной воды; лед.

для сиропа 1 стакан сахара;

1 стакан воды.

Способ приготовления

Шаг 1

Приготовьте сироп. Для этого смешайте сахар и воду и поставьте на средний огонь. Помешивайте, до растворения сахара. Увеличьте огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до среднего и варите на медленном огне около трех минут. Хорошо охладите.

Шаг 2

В кувшин для напитков положите свежие листья мяты и залейте предварительно сваренный сахарный сироп.

Шаг 3

Аккуратно разомните листья деревянной ложкой, стараясь не порвать его. Добавьте лимонный сок и холодную воду.

Шаг 4

Перед подачей добавьте лед и украсьте ломтиками лимона. Читайте также:

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Мохито без алкоголя с лаймом, мятой и спрайтом

Ингредиенты

листья мяты сахарный сироп (как в предыдущем рецепте);

сок лайма;

газированная вода (Sprite);

лед;

кусочек лайма для украшения.

Способ приготовления

Шаг 1

Соедините мяту и сахарный сироп в высоком стакане и слегка разомните.

Шаг 2

Далее добавьте сок лайма и лед. Аккуратно перемешайте эти ингредиенты, чтобы смешать их. Добавьте газированную воду и лед.

Шаг 3

Перед подачей украсьте лаймом.

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Фруктовый пунш с грейпфрутом, яблочным соком и газированной водой

Ингредиенты

2 столовые ложки сахарной пудры;

2,5 литра минеральной воды со вкусом яблока и розового грейпфрута;

2 столовые ложки сока лайма;

1 чашка нарезанного арбуза без косточек;

250 г клубники;

1 чашка листьев мяты; лед.

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте сахарную пудру с 2 столовыми ложками воды и поставьте на медленный огонь, постоянно помешивайте смесь. После того как приготовится сироп, снимите с огня и охладите.

Шаг 2

Смешайте сахарный сироп, воду со вкусом яблока и грейпфрута, сок лайма, арбуз, клубнику и листья мяты в емкости для напитков.

Шаг 3

Перед подачей в каждый стакан можно нарезать фрукты и сверху залить готовым пуншем.

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Арбузный лимонад с мятой и льдом

Ингредиенты

1/4 арбуза;

1 лимон;

немного мяты;

газированная вода; лед.

Способ приготовления

Шаг 1

Почистите и порежьте на кусочки арбуз. Тоже самое сделайте и с лимоном.

Шаг 2

Положите кусочки арбуза, лимона и мяты в блендер и взбейте.

Шаг 3

В стакан вылейте часть арбузной смеси и налейте газированной воды. По желанию добавьте лед.

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Напиток из клубники, огурца и лайма

Ингредиенты

3 клубники;

кусочек огурца толщиной 3 см;

1 чайная ложка подсластителя;

сок половины лайма;

1 стакан газированной воды;

Способ приготовления

Шаг 1

Разомните клубнику, огурец, подсластитель и лайм в высоком стакане.

Шаг 2

Добавьте лед, затем газированную воду и перемешайте.

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Лимонад с киви и лимонным соком

Ингредиенты

1 киви;

1 стакан сахара 3 ⁄ 4 стакана лимонного сока;

1 литр газированной воды;

Способ приготовления

Шаг 1

Очистите киви и разомните с помощью блендера. Процедите смесь через мелкое сито.

Шаг 2

В емкости для напитков смешайте сахар и лимонный сок до полного растворения.

Шаг 3

Туда добавьте протертый киви, перемешайте.

Шаг 4

Добавьте в смесь охлажденную газированную воду. Перемешайте.

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Яблочный лимонад без сахара с мятой

Ингредиенты

сок 2½ лимонов;

2 яблока;

1 л воды;

листья мяты; лед.

Способ приготовления

Шаг 1

С помощью блендера смешайте до однородной смеси лимонный сок, яблоки и воду. Поставьте в холодильник на некоторое время.

Шаг 2

Перед подачей добавьте лед и украсьте листьями мяты.

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Напиток из черники и апельсина

Ингредиенты

1 апельсин;

1 стакан черники;

2 стебля розмарина;

3 стакана льда;

5 стаканов холодной воды.

Способ приготовления

Шаг 1

Разомните чернику до почти пюре. Также немного раздавит веточки розмарина.

Шаг 2

В емкость для напитков положите лед, размятую чернику, кусочки апельсина, розмарин и залейте все водой.

Шаг 3

Поставьте напиток в холодильник на 3 часа.

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Напиток из огурца, лимона и мяты

Ингредиенты

1 огурец;

1 стакан листьев мяты;

1 стакан лимонного сока;

1 стакан воды;

120 мл кленового сиропа или меда;

720 мл газированной воды.

Способ приготовления

Шаг 1

Взбейте блендером огурец, листья мяты, лимонный сок, 1 стакан воды и подсластитель до однородной массы.

Шаг 2

Вылейте смесь в емкость для напитков через мелкое сито. Добавьте газированную воду.

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Ингредиенты

1 1/2 стакана замороженных кусочков ананаса;

1/4 стакана льда;

3/4 стакана ананасового сока;

3/4 стакана кокосового молока;

1-3 столовые ложки сахара.

Способ приготовления

Шаг 1

Взбейте блендером кусочки ананаса и лед.

Шаг 2

Вылейте сверху ананасовый сок и кокосовое молоко. Добавьте сахар. И еще раз все хорошо взбейте.

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