Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней
Киев • УНН
Утолите жажду в жаркие дни! Простые рецепты домашних напитков с лимоном, мятой, фруктами и газированной водой, которые легко приготовить каждому.
В последние дни мая погода радует теплом, поэтому пора освежиться чем-нибудь вкусным и натуральным. Домашние напитки с фруктами, мятой и газированной водой не только утоляют жажду, но и дарят приятное настроение. Без лишних усилий и сложных ингредиентов их может приготовить каждый.
УНН подготовил простые рецепты, которые легко готовить дома, когда хочется чего-нибудь освежающего и вкусного.
Классический лимонад с лимоном, мятой и газированной водой
Ингредиенты
- 1 стакан свежих листьев мяты;
- 1 стакан свежевыжатого лимонного сока;
- 6 стаканов холодной воды; лед.
- для сиропа 1 стакан сахара;
- 1 стакан воды.
Способ приготовления
Шаг 1
Приготовьте сироп. Для этого смешайте сахар и воду и поставьте на средний огонь. Помешивайте, до растворения сахара. Увеличьте огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до среднего и варите на медленном огне около трех минут. Хорошо охладите.
Шаг 2
В кувшин для напитков положите свежие листья мяты и залейте предварительно сваренный сахарный сироп.
Шаг 3
Аккуратно разомните листья деревянной ложкой, стараясь не порвать его. Добавьте лимонный сок и холодную воду.
Шаг 4
Перед подачей добавьте лед и украсьте ломтиками лимона. Читайте также:
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Мохито без алкоголя с лаймом, мятой и спрайтом
Ингредиенты
- листья мяты сахарный сироп (как в предыдущем рецепте);
- сок лайма;
- газированная вода (Sprite);
- лед;
- кусочек лайма для украшения.
Способ приготовления
Шаг 1
Соедините мяту и сахарный сироп в высоком стакане и слегка разомните.
Шаг 2
Далее добавьте сок лайма и лед. Аккуратно перемешайте эти ингредиенты, чтобы смешать их. Добавьте газированную воду и лед.
Шаг 3
Перед подачей украсьте лаймом.
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Фруктовый пунш с грейпфрутом, яблочным соком и газированной водой
Ингредиенты
- 2 столовые ложки сахарной пудры;
- 2,5 литра минеральной воды со вкусом яблока и розового грейпфрута;
- 2 столовые ложки сока лайма;
- 1 чашка нарезанного арбуза без косточек;
- 250 г клубники;
- 1 чашка листьев мяты; лед.
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте сахарную пудру с 2 столовыми ложками воды и поставьте на медленный огонь, постоянно помешивайте смесь. После того как приготовится сироп, снимите с огня и охладите.
Шаг 2
Смешайте сахарный сироп, воду со вкусом яблока и грейпфрута, сок лайма, арбуз, клубнику и листья мяты в емкости для напитков.
Шаг 3
Перед подачей в каждый стакан можно нарезать фрукты и сверху залить готовым пуншем.
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Арбузный лимонад с мятой и льдом
Ингредиенты
- 1/4 арбуза;
- 1 лимон;
- немного мяты;
- газированная вода; лед.
Способ приготовления
Шаг 1
Почистите и порежьте на кусочки арбуз. Тоже самое сделайте и с лимоном.
Шаг 2
Положите кусочки арбуза, лимона и мяты в блендер и взбейте.
Шаг 3
В стакан вылейте часть арбузной смеси и налейте газированной воды. По желанию добавьте лед.
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Напиток из клубники, огурца и лайма
Ингредиенты
- 3 клубники;
- кусочек огурца толщиной 3 см;
- 1 чайная ложка подсластителя;
- сок половины лайма;
- 1 стакан газированной воды;
Способ приготовления
Шаг 1
Разомните клубнику, огурец, подсластитель и лайм в высоком стакане.
Шаг 2
Добавьте лед, затем газированную воду и перемешайте.
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Лимонад с киви и лимонным соком
Ингредиенты
- 1 киви;
- 1 стакан сахара 3 ⁄ 4 стакана лимонного сока;
- 1 литр газированной воды;
Способ приготовления
Шаг 1
Очистите киви и разомните с помощью блендера. Процедите смесь через мелкое сито.
Шаг 2
В емкости для напитков смешайте сахар и лимонный сок до полного растворения.
Шаг 3
Туда добавьте протертый киви, перемешайте.
Шаг 4
Добавьте в смесь охлажденную газированную воду. Перемешайте.
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Яблочный лимонад без сахара с мятой
Ингредиенты
- сок 2½ лимонов;
- 2 яблока;
- 1 л воды;
- листья мяты; лед.
Способ приготовления
Шаг 1
С помощью блендера смешайте до однородной смеси лимонный сок, яблоки и воду. Поставьте в холодильник на некоторое время.
Шаг 2
Перед подачей добавьте лед и украсьте листьями мяты.
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Напиток из черники и апельсина
Ингредиенты
- 1 апельсин;
- 1 стакан черники;
- 2 стебля розмарина;
- 3 стакана льда;
- 5 стаканов холодной воды.
Способ приготовления
Шаг 1
Разомните чернику до почти пюре. Также немного раздавит веточки розмарина.
Шаг 2
В емкость для напитков положите лед, размятую чернику, кусочки апельсина, розмарин и залейте все водой.
Шаг 3
Поставьте напиток в холодильник на 3 часа.
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Напиток из огурца, лимона и мяты
Ингредиенты
- 1 огурец;
- 1 стакан листьев мяты;
- 1 стакан лимонного сока;
- 1 стакан воды;
- 120 мл кленового сиропа или меда;
- 720 мл газированной воды.
Способ приготовления
Шаг 1
Взбейте блендером огурец, листья мяты, лимонный сок, 1 стакан воды и подсластитель до однородной массы.
Шаг 2
Вылейте смесь в емкость для напитков через мелкое сито. Добавьте газированную воду.
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Безалкогольная Пина Колада с ананасовым соком и кокосовым молоком
Ингредиенты
- 1 1/2 стакана замороженных кусочков ананаса;
- 1/4 стакана льда;
- 3/4 стакана ананасового сока;
- 3/4 стакана кокосового молока;
- 1-3 столовые ложки сахара.
Способ приготовления
Шаг 1
Взбейте блендером кусочки ананаса и лед.
Шаг 2
Вылейте сверху ананасовый сок и кокосовое молоко. Добавьте сахар. И еще раз все хорошо взбейте.
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