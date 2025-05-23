Освіжаючі напої в домашніх умовах: прості рецепти для спекотних днів
Київ • УНН
Втамуйте спрагу в спекотні дні! Прості рецепти домашніх напоїв з лимоном, м'ятою, фруктами та газованою водою, які легко приготувати кожному.
В останні дні травня погода тішить теплом, тож час освіжитися чимось смачним і натуральним. Домашні напої з фруктами, м’ятою і газованою водою не лише втамовують спрагу, а й дарують приємний настрій. Без зайвих зусиль і складних інгредієнтів їх може приготувати кожен.
УНН підготував прості рецепти, які легко готувати вдома, коли хочеться чогось освіжаючого і смачного.
Класичний лимонад з лимоном, м'ятою та газованою водою
Інгредієнти
- 1 склянка свіжого листя м'яти;
- 1 склянка свіжовичавленого лимонного соку;
- 6 склянок холодної води; лід.
- для сиропу 1 склянка цукру;
- 1 склянка води.
Спосіб приготування
Крок 1
Приготуйте сироп. Для цього змішайте цукор і воду та поставте на середній вогонь. Помішуйте, до розчинення цукру. Збільште вогонь і доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь до середнього і варіть на повільному вогні близько трьох хвилин. Добре охолодіть.
Крок 2
У глечик для напоїв покладіть свіже листя м'яти і залийте попередньо зварений цукровий сироп.
Крок 3
Акуратно розімніть листя дерев'яною ложкою, намагаючись не порвати його. Додайте лимонний сік і холодну воду.
Крок 4
Перед подачею додайте лід і прикрасьте скибочками лимона. Читайте також:
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Мохіто без алкоголю з лаймом, м'ятою та спрайтом
Інгредієнти
- листя м'яти цукровий сироп (як у попередньому рецепті);
- сік лайма;
- газована вода (Sprite);
- лід;
- шматочок лайма для прикрашання.
Спосіб приготування
Крок 1
Зʼєднайте мʼяту і цукровий сироп у високій склянці та злегка розімніть.
Крок 2
Далі додайте сік лайма і лід. Акуратно перемішайте ці інгредієнти, щоб змішати їх. Додайте газовану воду та лід.
Крок 3
Перед подачею прикрасьте лаймом.
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Фруктовий пунш з грейпфрутом, яблучним соком та газованою водою
Інгредієнти
- 2 столові ложки цукрової пудри;
- 2,5 літра мінеральної води зі смаком яблука і рожевого грейпфрута;
- 2 столові ложки соку лайма;
- 1 чашка нарізаного кавуна без кісточок;
- 250 г полуниці;
- 1 чашка листя м'яти; лід.
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте цукрову пудру з 2 столовими ложками води та поставте на повільний вогонь, постійно помішуйте суміш. Після того як приготується сироп, зніміть з вогню і охолодіть.
Крок 2
Змішайте цукровий сироп, воду зі смаком яблука і грейпфруту, сік лайма, кавун, полуницю і листя м'яти в ємності для напоїв.
Крок 3
Перед подачею у кожну склянку можна нарізати фрукти та зверху залити готовим пуншем.
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Кавуновий лимонад з м'ятою та льодом
Інгредієнти
- 1/4 кавуна;
- 1 лимон;
- трохи м'яти;
- газована вода; лід.
Спосіб приготування
Крок 1
Почистіть та поріжте на шматочки кавун. Теж саме зробіть і з лимоном.
Крок 2
Покладіть шматочки кавуна, лимона та мʼяти у блендер та взбийте.
Крок 3
У склянку вилийте частину кавунової суміші та налийте газованої води. За бажанням додайте лід.
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Напій з полуниці, огірка та лайма
Інгредієнти
- 3 полуниці;
- шматочок огірка товщиною 3 см;
- 1 чайна ложка підсолоджувача;
- сік половини лайма;
- 1 склянка газованої води;
Спосіб приготування
Крок 1
Розімніть полуницю, огірок, підсолоджувач і лайм у високій склянці.
Крок 2
Додайте лід, потім газовану воду і перемішайте.
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Лимонад з ківі та лимонним соком
Інгредієнти
- 1 ківі;
- 1 склянка цукру 3 ⁄ 4 склянки лимонного соку;
- 1 літр газованої води;
Спосіб приготування
Крок 1
Очистіть ківі та розімніть за допомогою блендера. Процідіть суміш через дрібне сито.
Крок 2
У ємності для напоїв змішайте цукор і лимонний сік до повного розчинення.
Крок 3
Туди додайте протертий ківі, перемішайте.
Крок 4
Додайте у суміш охолоджену газовану воду. Перемішайте.
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Яблучний лимонад без цукру з м'ятою
Інгредієнти
- сік 2½ лимонів;
- 2 яблука;
- 1 л води;
- листя м'яти; лід.
Спосіб приготування
Крок 1
За допомогою блендера змішайте до однорідної суміші лимонний сік, яблука та воду. Поставте в холодильник на деякий час.
Крок 2
Перед подачею додайте лід та прикрасьте листям мʼяти.
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Напій з чорниці та апельсина
Інгредієнти
- 1 апельсин;
- 1 склянка чорниці;
- 2 стебла розмарину;
- 3 склянки льоду;
- 5 склянок холодної води.
Спосіб приготування
Крок 1
Розімніть чорницю до майже пюре. Також трішки розчавить гілочки розмарину.
Крок 2
У ємність для напоїв покладіть лід, розімʼяту чорницю, шматочки апельсину, розмарин та залийте все водою.
Крок 3
Поставте напій у холодильник на 3 години.
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Напій з огірка, лимона та м'яти
Інгредієнти
- 1 огірок;
- 1 склянка листя м'яти;
- 1 склянка лимонного соку;
- 1 склянка води;
- 120 мл кленового сиропу або меду;
- 720 мл газованої води.
Спосіб приготування
Крок 1
Збийте блендером огірок, листя м'яти, лимонний сік, 1 склянку води та підсолоджувач до однорідної маси.
Крок 2
Вилийте суміш у ємність для напоїв через дрібне сито. Додайте газовану воду.
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Інгредієнти
- 1 1/2 склянки заморожених шматочків ананаса;
- 1/4 склянки льоду;
- 3/4 склянки ананасового соку;
- 3/4 склянки кокосового молока;
- 1-3 столові ложки цукру.
Спосіб приготування
Крок 1
Збийте блендером шматочки ананаса і лід.
Крок 2
Вилийте зверху ананасовий сік і кокосове молоко. Додайте цукор. І ще раз все добре збийте.
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