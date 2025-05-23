Освіжаючі напої в домашніх умовах: прості рецепти для спекотних днів

В останні дні травня погода тішить теплом, тож час освіжитися чимось смачним і натуральним. Домашні напої з фруктами, м’ятою і газованою водою не лише втамовують спрагу, а й дарують приємний настрій. Без зайвих зусиль і складних інгредієнтів їх може приготувати кожен.

УНН підготував прості рецепти, які легко готувати вдома, коли хочеться чогось освіжаючого і смачного.

Класичний лимонад з лимоном, м'ятою та газованою водою

Інгредієнти

1 склянка свіжого листя м'яти;

1 склянка свіжовичавленого лимонного соку;

6 склянок холодної води; лід.

для сиропу 1 склянка цукру;

1 склянка води.

Спосіб приготування

Крок 1

Приготуйте сироп. Для цього змішайте цукор і воду та поставте на середній вогонь. Помішуйте, до розчинення цукру. Збільште вогонь і доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь до середнього і варіть на повільному вогні близько трьох хвилин. Добре охолодіть.

Крок 2

У глечик для напоїв покладіть свіже листя м'яти і залийте попередньо зварений цукровий сироп.

Крок 3

Акуратно розімніть листя дерев'яною ложкою, намагаючись не порвати його. Додайте лимонний сік і холодну воду.

Крок 4

Перед подачею додайте лід і прикрасьте скибочками лимона. Читайте також:

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Мохіто без алкоголю з лаймом, м'ятою та спрайтом

Інгредієнти

листя м'яти цукровий сироп (як у попередньому рецепті);

сік лайма;

газована вода (Sprite);

лід;

шматочок лайма для прикрашання.

Спосіб приготування

Крок 1

Зʼєднайте мʼяту і цукровий сироп у високій склянці та злегка розімніть.

Крок 2

Далі додайте сік лайма і лід. Акуратно перемішайте ці інгредієнти, щоб змішати їх. Додайте газовану воду та лід.

Крок 3

Перед подачею прикрасьте лаймом.

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Фруктовий пунш з грейпфрутом, яблучним соком та газованою водою

Інгредієнти

2 столові ложки цукрової пудри;

2,5 літра мінеральної води зі смаком яблука і рожевого грейпфрута;

2 столові ложки соку лайма;

1 чашка нарізаного кавуна без кісточок;

250 г полуниці;

1 чашка листя м'яти; лід.

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте цукрову пудру з 2 столовими ложками води та поставте на повільний вогонь, постійно помішуйте суміш. Після того як приготується сироп, зніміть з вогню і охолодіть.

Крок 2

Змішайте цукровий сироп, воду зі смаком яблука і грейпфруту, сік лайма, кавун, полуницю і листя м'яти в ємності для напоїв.

Крок 3

Перед подачею у кожну склянку можна нарізати фрукти та зверху залити готовим пуншем.

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Кавуновий лимонад з м'ятою та льодом

Інгредієнти

1/4 кавуна;

1 лимон;

трохи м'яти;

газована вода; лід.

Спосіб приготування

Крок 1

Почистіть та поріжте на шматочки кавун. Теж саме зробіть і з лимоном.

Крок 2

Покладіть шматочки кавуна, лимона та мʼяти у блендер та взбийте.

Крок 3

У склянку вилийте частину кавунової суміші та налийте газованої води. За бажанням додайте лід.

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Напій з полуниці, огірка та лайма

Інгредієнти

3 полуниці;

шматочок огірка товщиною 3 см;

1 чайна ложка підсолоджувача;

сік половини лайма;

1 склянка газованої води;

Спосіб приготування

Крок 1

Розімніть полуницю, огірок, підсолоджувач і лайм у високій склянці.

Крок 2

Додайте лід, потім газовану воду і перемішайте.

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Лимонад з ківі та лимонним соком

Інгредієнти

1 ківі;

1 склянка цукру 3 ⁄ 4 склянки лимонного соку;

1 літр газованої води;

Спосіб приготування

Крок 1

Очистіть ківі та розімніть за допомогою блендера. Процідіть суміш через дрібне сито.

Крок 2

У ємності для напоїв змішайте цукор і лимонний сік до повного розчинення.

Крок 3

Туди додайте протертий ківі, перемішайте.

Крок 4

Додайте у суміш охолоджену газовану воду. Перемішайте.

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Яблучний лимонад без цукру з м'ятою

Інгредієнти

сік 2½ лимонів;

2 яблука;

1 л води;

листя м'яти; лід.

Спосіб приготування

Крок 1

За допомогою блендера змішайте до однорідної суміші лимонний сік, яблука та воду. Поставте в холодильник на деякий час.

Крок 2

Перед подачею додайте лід та прикрасьте листям мʼяти.

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Напій з чорниці та апельсина

Інгредієнти

1 апельсин;

1 склянка чорниці;

2 стебла розмарину;

3 склянки льоду;

5 склянок холодної води.

Спосіб приготування

Крок 1

Розімніть чорницю до майже пюре. Також трішки розчавить гілочки розмарину.

Крок 2

У ємність для напоїв покладіть лід, розімʼяту чорницю, шматочки апельсину, розмарин та залийте все водою.

Крок 3

Поставте напій у холодильник на 3 години.

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Напій з огірка, лимона та м'яти

Інгредієнти

1 огірок;

1 склянка листя м'яти;

1 склянка лимонного соку;

1 склянка води;

120 мл кленового сиропу або меду;

720 мл газованої води.

Спосіб приготування

Крок 1

Збийте блендером огірок, листя м'яти, лимонний сік, 1 склянку води та підсолоджувач до однорідної маси.

Крок 2

Вилийте суміш у ємність для напоїв через дрібне сито. Додайте газовану воду.

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Інгредієнти

1 1/2 склянки заморожених шматочків ананаса;

1/4 склянки льоду;

3/4 склянки ананасового соку;

3/4 склянки кокосового молока;

1-3 столові ложки цукру.

Спосіб приготування

Крок 1

Збийте блендером шматочки ананаса і лід.

Крок 2

Вилийте зверху ананасовий сік і кокосове молоко. Додайте цукор. І ще раз все добре збийте.

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