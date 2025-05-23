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Освіжаючі напої в домашніх умовах: прості рецепти для спекотних днів

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Втамуйте спрагу в спекотні дні! Прості рецепти домашніх напоїв з лимоном, м'ятою, фруктами та газованою водою, які легко приготувати кожному.

Освіжаючі напої в домашніх умовах: прості рецепти для спекотних днів

В останні дні травня погода тішить теплом, тож час освіжитися чимось смачним і натуральним. Домашні напої з фруктами, м’ятою і газованою водою не лише втамовують спрагу, а й дарують приємний настрій. Без зайвих зусиль і складних інгредієнтів їх може приготувати кожен.

УНН підготував прості рецепти, які легко готувати вдома, коли хочеться чогось освіжаючого і смачного.

Класичний лимонад з лимоном, м'ятою та газованою водою

Інгредієнти

  • 1 склянка свіжого листя м'яти;
    • 1 склянка свіжовичавленого лимонного соку;
      • 6 склянок холодної води; лід.
        • для сиропу 1 склянка цукру;
          • 1 склянка води.

            Спосіб приготування

            Крок 1

            Приготуйте сироп. Для цього змішайте цукор і воду та поставте на середній вогонь. Помішуйте, до розчинення цукру. Збільште вогонь і доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь до середнього і варіть на повільному вогні близько трьох хвилин. Добре охолодіть.

            Крок 2

            У глечик для напоїв покладіть свіже листя м'яти і залийте попередньо зварений цукровий сироп.

            Крок 3

            Акуратно розімніть листя дерев'яною ложкою, намагаючись не порвати його. Додайте лимонний сік і холодну воду.

            Крок 4

            Перед подачею додайте лід і прикрасьте скибочками лимона. Читайте також:

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            Мохіто без алкоголю з лаймом, м'ятою та спрайтом

            Інгредієнти

            • листя м'яти цукровий сироп (як у попередньому рецепті);
              • сік лайма;
                • газована вода (Sprite);
                  • лід;
                    • шматочок лайма для прикрашання.

                      Спосіб приготування

                      Крок 1

                      Зʼєднайте мʼяту і цукровий сироп у високій склянці та злегка розімніть.

                      Крок 2

                      Далі додайте сік лайма і лід. Акуратно перемішайте ці інгредієнти, щоб змішати їх. Додайте  газовану воду та лід.

                      Крок 3

                      Перед подачею прикрасьте лаймом. 

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                      Фруктовий пунш з грейпфрутом, яблучним соком та газованою водою

                      Інгредієнти

                      • 2 столові ложки цукрової пудри;
                        • 2,5 літра мінеральної води зі смаком яблука і рожевого грейпфрута;
                          • 2 столові ложки соку лайма;
                            • 1 чашка нарізаного кавуна без кісточок;
                              • 250 г полуниці;
                                • 1 чашка листя м'яти; лід.

                                  Спосіб приготування

                                  Крок 1

                                  Змішайте цукрову пудру з 2 столовими ложками води та поставте на повільний вогонь, постійно помішуйте суміш. Після того як приготується сироп, зніміть з вогню і охолодіть.

                                  Крок 2

                                  Змішайте цукровий сироп, воду зі смаком яблука і грейпфруту, сік лайма, кавун, полуницю і листя м'яти в ємності для напоїв.

                                  Крок 3

                                  Перед подачею у кожну склянку можна нарізати фрукти та зверху залити готовим пуншем.

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                                  Кавуновий лимонад з м'ятою та льодом

                                  Інгредієнти

                                  • 1/4 кавуна;
                                    • 1 лимон;
                                      • трохи м'яти;
                                        • газована вода; лід.

                                          Спосіб приготування

                                          Крок 1

                                          Почистіть та поріжте на шматочки кавун. Теж саме зробіть і з лимоном.

                                          Крок 2

                                          Покладіть шматочки кавуна, лимона та мʼяти у блендер та взбийте.

                                          Крок 3

                                          У склянку вилийте частину кавунової суміші та налийте газованої води. За бажанням додайте лід.

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                                          Напій з полуниці, огірка та лайма

                                          Інгредієнти

                                          • 3 полуниці;
                                            • шматочок огірка товщиною 3 см;
                                              • 1 чайна ложка підсолоджувача;
                                                • сік половини лайма;
                                                  • 1 склянка газованої води;

                                                    Спосіб приготування 

                                                    Крок 1

                                                    Розімніть полуницю, огірок, підсолоджувач і лайм у високій склянці. 

                                                    Крок 2 

                                                    Додайте лід, потім газовану воду і перемішайте.

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                                                    Інгредієнти

                                                    • 1 ківі;
                                                      • 1 склянка цукру 3 ⁄ 4 склянки лимонного соку;
                                                        • 1 літр газованої води;

                                                          Спосіб приготування

                                                          Крок 1

                                                          Очистіть ківі та розімніть за допомогою блендера. Процідіть суміш через дрібне сито. 

                                                          Крок 2

                                                          У ємності для напоїв змішайте цукор і лимонний сік до повного розчинення.

                                                          Крок 3

                                                          Туди додайте протертий ківі, перемішайте. 

                                                          Крок 4

                                                           Додайте у суміш охолоджену газовану воду. Перемішайте.

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                                                          Інгредієнти

                                                          • сік 2½ лимонів;
                                                            • 2 яблука;
                                                              • 1 л води;
                                                                • листя м'яти; лід.

                                                                  Спосіб приготування

                                                                  Крок 1

                                                                  За допомогою блендера змішайте до однорідної суміші лимонний сік, яблука та воду. Поставте в холодильник на деякий час. 

                                                                  Крок 2

                                                                  Перед подачею додайте лід та прикрасьте листям мʼяти.

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                                                                  Інгредієнти

                                                                  • 1 апельсин;
                                                                    • 1 склянка чорниці;
                                                                      • 2 стебла розмарину;
                                                                        • 3 склянки льоду;
                                                                          • 5 склянок холодної води.

                                                                            Спосіб приготування

                                                                            Крок 1

                                                                            Розімніть чорницю до майже пюре. Також трішки розчавить гілочки розмарину. 

                                                                            Крок 2

                                                                            У ємність для напоїв покладіть лід, розімʼяту чорницю, шматочки апельсину, розмарин та залийте все водою.

                                                                            Крок 3 

                                                                            Поставте напій у холодильник на 3 години. 

                                                                            Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки07.05.25, 16:29 • 47632 перегляди

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                                                                            Інгредієнти

                                                                            • 1 огірок;
                                                                              • 1 склянка листя м'яти;
                                                                                • 1 склянка лимонного соку;
                                                                                  • 1 склянка води;
                                                                                    • 120 мл кленового сиропу або меду;
                                                                                      • 720 мл газованої води.

                                                                                        Спосіб приготування

                                                                                        Крок 1

                                                                                         Збийте блендером огірок, листя м'яти, лимонний сік, 1 склянку води та підсолоджувач до однорідної маси. 

                                                                                        Крок 2

                                                                                         Вилийте суміш у ємність для напоїв через дрібне сито. Додайте газовану воду. 

                                                                                        Фахівці назвали 5 головних критеріїв вибору правильної дієти07.11.24, 07:07 • 45595 переглядiв

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                                                                                        Інгредієнти 

                                                                                        • 1 1/2 склянки заморожених шматочків ананаса;
                                                                                          • 1/4 склянки льоду;
                                                                                            • 3/4 склянки ананасового соку;
                                                                                              • 3/4 склянки кокосового молока;
                                                                                                • 1-3 столові ложки цукру.  

                                                                                                  Спосіб приготування

                                                                                                  Крок 1

                                                                                                   Збийте блендером шматочки ананаса і лід.

                                                                                                  Крок 2

                                                                                                  Вилийте зверху ананасовий сік і кокосове молоко. Додайте цукор. І ще раз все добре збийте.    

                                                                                                  Рецепт балаклійських оладок, які допомогли вижити в окупованому місті15.10.22, 20:41 • 701622 перегляди

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                                                                                                  ЛайфхакКулінар
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