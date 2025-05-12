Сезон молодої картоплі: 3 смачні рецепти, які варто спробувати

У травні починається сезон улюбленого українцями овоча — молодої картоплі. Саме зараз вона особливо ніжна, солодкувата й потребує мінімуму зусиль, аби перетворитися на вишукану страву. Її можна запекти, обсмажити або зробити щось більш незвичне, наприклад, салат.

УНН зібрав смачні та прості рецепти з молодою картоплею.

Молода картопля в духовці

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі;

оливкова олія в спреї;

сіль, перець — за смаком;

петрушка;

Заправка:

2 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка лимонної цедри;

2 столові ложки лимонного соку;

1 чайна ложка діжонської гірчиці;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка подрібненого свіжого розмарину;

¼ чайної ложки червоного перцю;

¼ чайної ложки солі;

свіжомелений чорний перець - за смаком.

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Спосіб приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 200 °C і застеліть велике деко пергаментним папером.

Крок 2

Картоплю розріжте навпіл, заправте оливковою олією, сіллю і перцем та рівномірно розподіліть на деку. Запікайте 20-30 хвилин, поки картопля не стане м'якою і не підсмажиться до золотистості.

Крок 3

Далі приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, цедру лимона, сік лимона, гірчицю, часник, розмарин, червоний перець, сіль і чорний перець.

Крок 4

Готову картоплю пролийте заправкою і перемішайте. Зверху посипте все подрібненою петрушкою.

Молода картопля по-французьки

Інгредієнти:

1 пачка (200 г) вершкового масла;

450 г дрібної молодої картоплі;

сіль і перець — за смаком;

4 гілочки свіжого розмарину;

2 зубчики часнику;

зелена цибуля.

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Спосіб приготування

Крок 1

У каструлі на середньому вогні розтопіть масло. У розтоплене масло покладіть картоплю, посоліть і поперчіть. Готуйте картоплю, постійно помічаючи, поки олія не почне швидко пінитися. Це приблизно 5-8 хвилин.

Крок 2

Зменшіть вогонь та додайте трави і часник. Продовжуйте помішувати і час від часу перевертати картоплю, щоб вона рівномірно підрумʼянилася. Продовжуйте готувати, поки картопля не стане повністю м'якою і не матиме темно-золотистої скоринки, близько 45 хвилин. Зніміть з вогню і дайте картоплі постояти в каструлі 5 хвилин.

Крок 3

Картоплю подавайте разом з маслом, в якому вона смажилася, та посипте зеленою подрібненою цибулею. Також рекомендуємо куштувати її зі сметаною.

Салат з молодої картоплі і соусу айолі

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі;

80 г олії;

1 велика цибулина;

2 зубчики часнику;

1 ч.л. насіння гірчиці;

2 ч.л. насіння коріандру;

1 ч.л. діжонської гірчиці;

1 лимон;

200 г редиски;

пучок кропу;

Для соусу Айолі:

2 яєчних жовтки;

2 зубчики часнику;

сік з двох лимонів;

250 мл оливкової олії.

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Спосіб приготування

Крок 1

Для початку відваріть картоплю у злегка підсоленій воді протягом 15-20 хвилин або до готовності. Потім злийте воду й остудіть.

Крок 2

Обсмажте цибулю протягом 5 хвилин, потім додайте часник і смажте ще 5 хвилин. Додайте насіння гірчиці та коріандру, діжонську гірчицю і сік 1 лимона та перемішайте.

Крок 3

Відварену картоплю злегка розчавіть плоским боком ножа. А потім обсмажте її в невеликій кількості олії протягом 10-15 хвилин.

Крок 4

Приготуйте соус Айолі. Для цього змішайте яєчні жовтки, часник, лимонний сік і спеції приправ за допомогою блендера до однорідної маси. Повільно влийте оливкову олію, продовжуючи перемішувати на низькій швидкості, поки суміш не загусне і не стане однорідною.

Крок 5

Перекладіть обсмажену картоплю в окрему миску і полийте її олії з цибулею, але не всією, частину залиште.

Крок 6

Соус Айолі розприділіть по тарілці і зверху покладіть картоплю. Зверху все полийте олією з цибулею. Посипте великою кількістю свіжого кропу.

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