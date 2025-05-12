Сезон молодої картоплі: 3 смачні рецепти, які варто спробувати
Київ • УНН
У травні розпочинається сезон молодої картоплі! У статті зібрано три смачні та прості рецепти з молодою картоплею, які варто спробувати кожному.
У травні починається сезон улюбленого українцями овоча — молодої картоплі. Саме зараз вона особливо ніжна, солодкувата й потребує мінімуму зусиль, аби перетворитися на вишукану страву. Її можна запекти, обсмажити або зробити щось більш незвичне, наприклад, салат.
УНН зібрав смачні та прості рецепти з молодою картоплею.
Молода картопля в духовці
Інгредієнти:
- 1 кг молодої картоплі;
- оливкова олія в спреї;
- сіль, перець — за смаком;
- петрушка;
Заправка:
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 чайна ложка лимонної цедри;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
- 2 зубчики часнику;
- 1 столова ложка подрібненого свіжого розмарину;
- ¼ чайної ложки червоного перцю;
- ¼ чайної ложки солі;
- свіжомелений чорний перець - за смаком.
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Спосіб приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 200 °C і застеліть велике деко пергаментним папером.
Крок 2
Картоплю розріжте навпіл, заправте оливковою олією, сіллю і перцем та рівномірно розподіліть на деку. Запікайте 20-30 хвилин, поки картопля не стане м'якою і не підсмажиться до золотистості.
Крок 3
Далі приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, цедру лимона, сік лимона, гірчицю, часник, розмарин, червоний перець, сіль і чорний перець.
Крок 4
Готову картоплю пролийте заправкою і перемішайте. Зверху посипте все подрібненою петрушкою.
Молода картопля по-французьки
Інгредієнти:
- 1 пачка (200 г) вершкового масла;
- 450 г дрібної молодої картоплі;
- сіль і перець — за смаком;
- 4 гілочки свіжого розмарину;
- 2 зубчики часнику;
- зелена цибуля.
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Спосіб приготування
Крок 1
У каструлі на середньому вогні розтопіть масло. У розтоплене масло покладіть картоплю, посоліть і поперчіть. Готуйте картоплю, постійно помічаючи, поки олія не почне швидко пінитися. Це приблизно 5-8 хвилин.
Крок 2
Зменшіть вогонь та додайте трави і часник. Продовжуйте помішувати і час від часу перевертати картоплю, щоб вона рівномірно підрумʼянилася. Продовжуйте готувати, поки картопля не стане повністю м'якою і не матиме темно-золотистої скоринки, близько 45 хвилин. Зніміть з вогню і дайте картоплі постояти в каструлі 5 хвилин.
Крок 3
Картоплю подавайте разом з маслом, в якому вона смажилася, та посипте зеленою подрібненою цибулею. Також рекомендуємо куштувати її зі сметаною.
Салат з молодої картоплі і соусу айолі
Інгредієнти:
- 1 кг молодої картоплі;
- 80 г олії;
- 1 велика цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ч.л. насіння гірчиці;
- 2 ч.л. насіння коріандру;
- 1 ч.л. діжонської гірчиці;
- 1 лимон;
- 200 г редиски;
- пучок кропу;
Для соусу Айолі:
- 2 яєчних жовтки;
- 2 зубчики часнику;
- сік з двох лимонів;
- 250 мл оливкової олії.
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Спосіб приготування
Крок 1
Для початку відваріть картоплю у злегка підсоленій воді протягом 15-20 хвилин або до готовності. Потім злийте воду й остудіть.
Крок 2
Обсмажте цибулю протягом 5 хвилин, потім додайте часник і смажте ще 5 хвилин. Додайте насіння гірчиці та коріандру, діжонську гірчицю і сік 1 лимона та перемішайте.
Крок 3
Відварену картоплю злегка розчавіть плоским боком ножа. А потім обсмажте її в невеликій кількості олії протягом 10-15 хвилин.
Крок 4
Приготуйте соус Айолі. Для цього змішайте яєчні жовтки, часник, лимонний сік і спеції приправ за допомогою блендера до однорідної маси. Повільно влийте оливкову олію, продовжуючи перемішувати на низькій швидкості, поки суміш не загусне і не стане однорідною.
Крок 5
Перекладіть обсмажену картоплю в окрему миску і полийте її олії з цибулею, але не всією, частину залиште.
Крок 6
Соус Айолі розприділіть по тарілці і зверху покладіть картоплю. Зверху все полийте олією з цибулею. Посипте великою кількістю свіжого кропу.
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