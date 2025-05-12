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Сезон молодої картоплі: 3 смачні рецепти, які варто спробувати

Київ • УНН

 • 1940 перегляди

У травні розпочинається сезон молодої картоплі! У статті зібрано три смачні та прості рецепти з молодою картоплею, які варто спробувати кожному.

Сезон молодої картоплі: 3 смачні рецепти, які варто спробувати

У травні починається сезон улюбленого українцями овоча — молодої картоплі. Саме зараз вона особливо ніжна, солодкувата й потребує мінімуму зусиль, аби перетворитися на вишукану страву. Її можна запекти, обсмажити або зробити щось більш незвичне, наприклад, салат. 

УНН зібрав смачні та прості рецепти з молодою картоплею.

Молода картопля в духовці

Інгредієнти:

  • 1 кг молодої картоплі;
    • оливкова олія в спреї;
      • сіль, перець — за смаком;
        • петрушка;

          Заправка:

          • 2 столові ложки оливкової олії;
            • 1 чайна ложка лимонної цедри;
              • 2 столові ложки лимонного соку;
                • 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
                  • 2 зубчики часнику;
                    • 1 столова ложка подрібненого свіжого розмарину;
                      • ¼ чайної ложки червоного перцю;
                        • ¼ чайної ложки солі;
                          • свіжомелений чорний перець - за смаком.

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                            Спосіб приготування

                            Крок 1

                            Розігрійте духовку до 200 °C і застеліть велике деко пергаментним папером.

                            Крок 2

                            Картоплю розріжте навпіл, заправте оливковою олією, сіллю і перцем та рівномірно розподіліть на деку. Запікайте 20-30 хвилин, поки картопля не стане м'якою і не підсмажиться до золотистості.

                            Крок 3

                            Далі приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, цедру лимона, сік лимона, гірчицю, часник, розмарин, червоний перець, сіль і чорний перець.

                            Крок 4

                            Готову картоплю пролийте заправкою і перемішайте. Зверху посипте все подрібненою петрушкою.

                            Молода картопля по-французьки

                             Інгредієнти:

                            • 1 пачка (200 г) вершкового масла;
                              • 450 г дрібної молодої картоплі;
                                • сіль і перець — за смаком;
                                  • 4 гілочки свіжого розмарину;
                                    • 2 зубчики часнику;
                                      • зелена цибуля.

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                                        Спосіб приготування

                                        Крок 1

                                        У каструлі на середньому вогні розтопіть масло. У розтоплене масло покладіть картоплю, посоліть і поперчіть. Готуйте картоплю, постійно помічаючи, поки олія не почне швидко пінитися. Це приблизно 5-8 хвилин.

                                        Крок 2

                                        Зменшіть вогонь та додайте трави і часник. Продовжуйте помішувати і час від часу перевертати картоплю, щоб вона рівномірно підрумʼянилася. Продовжуйте готувати, поки картопля не стане повністю м'якою і не матиме темно-золотистої скоринки, близько 45 хвилин. Зніміть з вогню і дайте картоплі постояти в каструлі 5 хвилин.

                                        Крок 3

                                        Картоплю подавайте разом з маслом, в якому вона смажилася, та посипте зеленою подрібненою цибулею. Також рекомендуємо куштувати її зі сметаною.

                                        Салат з молодої картоплі і соусу айолі

                                        Інгредієнти:

                                        • 1 кг молодої картоплі;
                                          • 80 г олії;
                                            • 1 велика цибулина;
                                              • 2 зубчики часнику;
                                                • 1 ч.л. насіння гірчиці;
                                                  • 2 ч.л. насіння коріандру;
                                                    • 1 ч.л. діжонської гірчиці;
                                                      • 1 лимон;
                                                        • 200 г редиски;
                                                          • пучок кропу;

                                                            Для соусу Айолі:

                                                            • 2 яєчних жовтки;
                                                              • 2 зубчики часнику;
                                                                • сік з двох лимонів;
                                                                  • 250 мл оливкової олії.

                                                                    Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі01.05.25, 16:44 • 152029 переглядiв

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                                                                    Крок 1

                                                                    Для початку відваріть картоплю у злегка підсоленій воді протягом 15-20 хвилин або до готовності. Потім злийте воду й остудіть.

                                                                    Крок 2

                                                                    Обсмажте цибулю протягом 5 хвилин, потім додайте часник і смажте ще 5 хвилин. Додайте насіння гірчиці та коріандру, діжонську гірчицю і сік 1 лимона та перемішайте.

                                                                    Крок 3

                                                                    Відварену картоплю злегка розчавіть плоским боком ножа. А потім обсмажте її в невеликій кількості олії протягом 10-15 хвилин.

                                                                    Крок 4

                                                                    Приготуйте соус Айолі. Для цього змішайте яєчні жовтки, часник, лимонний сік і спеції приправ за допомогою блендера до однорідної маси. Повільно влийте оливкову олію, продовжуючи перемішувати на низькій швидкості, поки суміш не загусне і не стане однорідною.

                                                                    Крок 5

                                                                    Перекладіть обсмажену картоплю в окрему миску і полийте її олії з цибулею, але не всією, частину залиште.

                                                                    Крок 6

                                                                    Соус Айолі розприділіть по тарілці і зверху покладіть картоплю. Зверху все полийте олією з цибулею. Посипте великою кількістю свіжого кропу.

                                                                    Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома30.04.25, 08:55 • 191821 перегляд

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