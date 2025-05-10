Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

Травень — період, коли починає зʼявлятися все більше свіжих овочів, зелені та фруктів. Тож саме час додати до свого раціону більше, корисного, сезонного і легкого. Редиска, щавель, шпинат, молода картопля, зелена цибуля, ароматна рукола й полуниця — усе це вже зараз легко знайти в магазині. І не потрібно вигадувати складних рецептів: достатньо кількох простих інгредієнтів та трішки фантазії.

УНН зробив для добірку корисних і легких страв із сезонних овочів та фруктів.

Овочі

Редиска

Багата на вітамін С та позитивно впливає на організм, очищуючи його від накопичених шлаків та токсинів.

Молода картопля

Є хорошим джерелом калію та містить корисні для травлення клітковину та органічні кислоти.

Спаржа

Допомагає покращити кровообіг та знижує артеріальний тиск.

Горох

Містить вітаміни групи B, C, D, K, а також допомагає схуднути.

Буряк

Багатий вміст заліза, тож позитивно впливає на роботу печінки та серця.

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Зелень

Кропива

Містить багато вітаміну С, чим допомагає у боротьбі з простудними захворюваннями та зміцнює імунітет.

Шпинат

В ньому міститься залізо та вітаміни А і С, що корисно для росту здорового волосся та забезпечує зволоження шкіри голови.

Щавель

Позитивно впливає на кістки та суглоби, бо містить багато магнію, калію, фосфору.

Ревінь

Знижує рівень цукру в крові та позитивно впливає на травну систему.

Зелена цибуля

Містить вітаміни групи В і С та сприяє кращому засвоєнню їжі.

Листя салату

Допомагає запобігти запорам та проблемам з травленням.

Рукола

Попереджає розвиток ракових захворювань та зміцнює нервову систему.

Кріп та петрушка

Вони зміцнюють стан серцево-судинної системи та допомагають при захворюванні на діабет.

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Фрукти та ягоди

Полуниця

Багата на вітамін С, тому корисно впливає на стан шкіри, серця та підвищує імунітет.

Яблука

Містять пектин та антиоксиданти. Крім того речовини, що містяться в яблуках, підтримують мікрофлору кишечника.

Абрикоси

Підвищують рівень гемоглобіну та в цілому позитивно впливають на кров.

Що приготувати з сезонних овочів та фруктів?

Салат із редиски та шпинату, спаржі

Інгредієнти:

4-6 редиски;

1 пучок свіжої спаржі;

зелена цибуля — за смаком

2 склянки порізаного молодого шпинату;

1/2 склянки порізаної руколи;

2 столові ложки подрібненого мигдалю;

1/4 склянки порізаного свіжого базиліка;

1/4 склянки сиру фета;

3 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки бальзамічного оцту;

1 чайна ложка меду;

2 чайні ложки свіжовичавленого соку лайма;

сіль — за смаком;

¼ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

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Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте в мисці порізані редиску, спаржу, зелену цибулю, шпинат, руколу, мигдаль, свіжий базилік і сир.

Крок 2

В окремій ємності приготуйте соус. Для цього зʼєднайте оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, сік лайма, сіль і перець.

Крок 3

Вилийте до порізаних овочів та зелені готовий соус та добре перемішайте.

Смузі з полуницею та шпинатом

Інгредієнти:

160 г полуниці;

160 г шпинату;

1 невелике авокадо;

150 мл йогурту без наповнювача;

2 маленьких апельсина (плюс ½ ч. л. дрібно натертої цедри);

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Спосіб приготування

Крок 1

За допомогою блендера збийте до однорідної консистенції всі інгредієнти. Якщо вийшло трохи густувато, додайте трішки холодної води і знову збийте.

Крок 2

Розлийте по склянках та подавайте. Можна прикрасити полуницею.

Зелений борщ

Інгредієнти:

3-4 середні картоплини;

1 велика морква;

1 маленька цибулина;

10 листків щавлю;

2 столові ложки нарізаного свіжого кропу;

2 лаврові листки;

1 столова ложка оливкової олії;

4 склянки води;

сіль — за смаком;

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Спосіб приготування

Крок 1

Наріжте кубиками моркву та картоплю та цибулю. Також дрібно поріжте щавель і кріп.

Крок 2

В каструлю налийте олію та розігрійте її на середньому вогні. Потім додайте туди цибулю та готуйте її до прозорості близько 3 хвилин, часто помішуючи. Далі додайте моркву і готуйте ще 3 хвилини.

Крок 3

Налийте в каструлю з засмажкою воду та додайте нарізану кубиками картоплю, лавровий лист. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть на повільному вогні близько 20 хвилин або поки овочі повністю не приготуються.

Крок 4

Додайте подрібнений щавель і кріп. Потім премішайте все та накрийте кришкою і дайте постояти 10 хвилин.

Крок 6

Подавати зелений борщ можна вареним яйцем і ложкою сметани.