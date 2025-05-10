Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти
Київ • УНН
У травні з'являється багато свіжих овочів та фруктів, таких як редиска, шпинат, молода картопля та полуниця. З них можна приготувати прості та корисні страви.
Травень — період, коли починає зʼявлятися все більше свіжих овочів, зелені та фруктів. Тож саме час додати до свого раціону більше, корисного, сезонного і легкого. Редиска, щавель, шпинат, молода картопля, зелена цибуля, ароматна рукола й полуниця — усе це вже зараз легко знайти в магазині. І не потрібно вигадувати складних рецептів: достатньо кількох простих інгредієнтів та трішки фантазії.
УНН зробив для добірку корисних і легких страв із сезонних овочів та фруктів.
Овочі
Редиска
Багата на вітамін С та позитивно впливає на організм, очищуючи його від накопичених шлаків та токсинів.
Молода картопля
Є хорошим джерелом калію та містить корисні для травлення клітковину та органічні кислоти.
Спаржа
Допомагає покращити кровообіг та знижує артеріальний тиск.
Горох
Містить вітаміни групи B, C, D, K, а також допомагає схуднути.
Буряк
Багатий вміст заліза, тож позитивно впливає на роботу печінки та серця.
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Зелень
Кропива
Містить багато вітаміну С, чим допомагає у боротьбі з простудними захворюваннями та зміцнює імунітет.
Шпинат
В ньому міститься залізо та вітаміни А і С, що корисно для росту здорового волосся та забезпечує зволоження шкіри голови.
Щавель
Позитивно впливає на кістки та суглоби, бо містить багато магнію, калію, фосфору.
Ревінь
Знижує рівень цукру в крові та позитивно впливає на травну систему.
Зелена цибуля
Містить вітаміни групи В і С та сприяє кращому засвоєнню їжі.
Листя салату
Допомагає запобігти запорам та проблемам з травленням.
Рукола
Попереджає розвиток ракових захворювань та зміцнює нервову систему.
Кріп та петрушка
Вони зміцнюють стан серцево-судинної системи та допомагають при захворюванні на діабет.
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Фрукти та ягоди
Полуниця
Багата на вітамін С, тому корисно впливає на стан шкіри, серця та підвищує імунітет.
Яблука
Містять пектин та антиоксиданти. Крім того речовини, що містяться в яблуках, підтримують мікрофлору кишечника.
Абрикоси
Підвищують рівень гемоглобіну та в цілому позитивно впливають на кров.
Що приготувати з сезонних овочів та фруктів?
Салат із редиски та шпинату, спаржі
Інгредієнти:
- 4-6 редиски;
- 1 пучок свіжої спаржі;
- зелена цибуля — за смаком
- 2 склянки порізаного молодого шпинату;
- 1/2 склянки порізаної руколи;
- 2 столові ложки подрібненого мигдалю;
- 1/4 склянки порізаного свіжого базиліка;
- 1/4 склянки сиру фета;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 2 столові ложки бальзамічного оцту;
- 1 чайна ложка меду;
- 2 чайні ложки свіжовичавленого соку лайма;
- сіль — за смаком;
- ¼ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
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Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте в мисці порізані редиску, спаржу, зелену цибулю, шпинат, руколу, мигдаль, свіжий базилік і сир.
Крок 2
В окремій ємності приготуйте соус. Для цього зʼєднайте оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, сік лайма, сіль і перець.
Крок 3
Вилийте до порізаних овочів та зелені готовий соус та добре перемішайте.
Смузі з полуницею та шпинатом
Інгредієнти:
- 160 г полуниці;
- 160 г шпинату;
- 1 невелике авокадо;
- 150 мл йогурту без наповнювача;
- 2 маленьких апельсина (плюс ½ ч. л. дрібно натертої цедри);
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Спосіб приготування
Крок 1
За допомогою блендера збийте до однорідної консистенції всі інгредієнти. Якщо вийшло трохи густувато, додайте трішки холодної води і знову збийте.
Крок 2
Розлийте по склянках та подавайте. Можна прикрасити полуницею.
Зелений борщ
Інгредієнти:
- 3-4 середні картоплини;
- 1 велика морква;
- 1 маленька цибулина;
- 10 листків щавлю;
- 2 столові ложки нарізаного свіжого кропу;
- 2 лаврові листки;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 4 склянки води;
- сіль — за смаком;
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Спосіб приготування
Крок 1
Наріжте кубиками моркву та картоплю та цибулю. Також дрібно поріжте щавель і кріп.
Крок 2
В каструлю налийте олію та розігрійте її на середньому вогні. Потім додайте туди цибулю та готуйте її до прозорості близько 3 хвилин, часто помішуючи. Далі додайте моркву і готуйте ще 3 хвилини.
Крок 3
Налийте в каструлю з засмажкою воду та додайте нарізану кубиками картоплю, лавровий лист. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть на повільному вогні близько 20 хвилин або поки овочі повністю не приготуються.
Крок 4
Додайте подрібнений щавель і кріп. Потім премішайте все та накрийте кришкою і дайте постояти 10 хвилин.
Крок 6
Подавати зелений борщ можна вареним яйцем і ложкою сметани.