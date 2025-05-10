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Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

Київ • УНН

 • 4032 перегляди

У травні з'являється багато свіжих овочів та фруктів, таких як редиска, шпинат, молода картопля та полуниця. З них можна приготувати прості та корисні страви.

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

Травень — період, коли починає зʼявлятися все більше свіжих овочів, зелені та фруктів. Тож саме час додати до свого раціону більше, корисного, сезонного і легкого. Редиска, щавель, шпинат, молода картопля, зелена цибуля, ароматна рукола й полуниця — усе це вже зараз легко знайти в магазині. І не потрібно вигадувати складних рецептів: достатньо кількох простих інгредієнтів та трішки фантазії.

УНН зробив для добірку корисних і легких страв із сезонних овочів та фруктів.

Овочі

Редиска

Багата на вітамін С та позитивно впливає на організм, очищуючи його від накопичених шлаків та токсинів.

Молода картопля

Є хорошим джерелом калію та містить корисні для травлення клітковину та органічні кислоти.

Спаржа

Допомагає покращити кровообіг та знижує артеріальний тиск.

Горох

Містить вітаміни групи B, C, D, K, а також допомагає схуднути.

Буряк

Багатий вміст заліза, тож позитивно впливає на роботу печінки та серця.

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Зелень

Кропива

Містить багато вітаміну С, чим допомагає у боротьбі з простудними захворюваннями та зміцнює імунітет.

Шпинат

В ньому міститься залізо та вітаміни А і С, що корисно для росту здорового волосся та забезпечує зволоження шкіри голови.

Щавель

Позитивно впливає на кістки та суглоби, бо містить багато магнію, калію, фосфору.

Ревінь

Знижує рівень цукру в крові та позитивно впливає на травну систему.

Зелена цибуля

Містить вітаміни групи В і С та сприяє кращому засвоєнню їжі.

Листя салату

Допомагає запобігти запорам та проблемам з травленням.

Рукола

Попереджає розвиток ракових захворювань та зміцнює нервову систему.

Кріп та петрушка

Вони зміцнюють стан серцево-судинної системи та допомагають при захворюванні на діабет.

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Фрукти та ягоди

Полуниця

Багата на вітамін С, тому корисно впливає на стан шкіри, серця та підвищує імунітет.

Яблука

Містять пектин та антиоксиданти. Крім того речовини, що містяться в яблуках, підтримують мікрофлору кишечника.

Абрикоси

Підвищують рівень гемоглобіну та в цілому позитивно впливають на кров.

Що приготувати з сезонних овочів та фруктів?

Салат із редиски та шпинату, спаржі

Інгредієнти: 

  • 4-6 редиски;
    • 1 пучок свіжої спаржі;
      • зелена цибуля — за смаком
        • 2 склянки порізаного молодого шпинату;
          • 1/2 склянки порізаної руколи;
            • 2 столові ложки подрібненого мигдалю;
              • 1/4 склянки порізаного свіжого базиліка;
                • 1/4 склянки сиру фета;
                  • 3 столові ложки оливкової олії;
                    • 2 столові ложки бальзамічного оцту;
                      • 1 чайна ложка меду;
                        • 2 чайні ложки свіжовичавленого соку лайма;
                          • сіль — за смаком;
                            • ¼ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

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                              Спосіб приготування

                              Крок 1

                              Змішайте в мисці порізані редиску, спаржу, зелену цибулю, шпинат, руколу, мигдаль, свіжий базилік і сир.

                              Крок 2

                              В окремій ємності приготуйте соус. Для цього зʼєднайте оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, сік лайма, сіль і перець.

                              Крок 3

                              Вилийте до порізаних овочів та зелені готовий соус та добре перемішайте.

                              Смузі з полуницею та шпинатом

                              Інгредієнти: 

                              • 160 г полуниці;
                                • 160 г шпинату;
                                  • 1 невелике авокадо;
                                    • 150 мл йогурту без наповнювача;
                                      • 2 маленьких апельсина (плюс ½ ч. л. дрібно натертої цедри);

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                                        Спосіб приготування

                                        Крок 1

                                        За допомогою блендера збийте до однорідної консистенції всі інгредієнти. Якщо вийшло трохи густувато, додайте трішки холодної води і знову збийте.

                                        Крок 2

                                        Розлийте по склянках та подавайте. Можна прикрасити полуницею.

                                        Зелений борщ

                                        Інгредієнти: 

                                        • 3-4 середні картоплини;
                                          • 1 велика морква;
                                            • 1 маленька цибулина;
                                              • 10 листків щавлю;
                                                • 2 столові ложки нарізаного свіжого кропу;
                                                  • 2 лаврові листки;
                                                    • 1 столова ложка оливкової олії;
                                                      • 4 склянки води;
                                                        • сіль — за смаком;

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                                                          Спосіб приготування

                                                          Крок 1

                                                          Наріжте кубиками моркву та картоплю та цибулю. Також дрібно поріжте щавель і кріп.

                                                          Крок 2

                                                          В каструлю налийте олію та розігрійте її на середньому вогні. Потім додайте туди цибулю та готуйте її до прозорості близько 3 хвилин, часто помішуючи. Далі додайте моркву і готуйте ще 3 хвилини.

                                                          Крок 3

                                                          Налийте в каструлю з засмажкою воду та додайте нарізану кубиками картоплю, лавровий лист. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть на повільному вогні близько 20 хвилин або поки овочі повністю не приготуються.

                                                          Крок 4

                                                          Додайте подрібнений щавель і кріп. Потім премішайте все та накрийте кришкою і дайте постояти 10 хвилин.

                                                          Крок 6

                                                          Подавати зелений борщ можна вареним яйцем і ложкою сметани.

                                                          Аліна Волянська

                                                          Аліна Волянська

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