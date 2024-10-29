Чи потрібно мити м’ясо перед приготуванням? Кухар розвінчав популярний міф
Київ • УНН
Кухар Олексій Огороднік пояснив, чому не варто мити м'ясо перед приготуванням. Він назвав три головні причини: ризик розмноження бактерій, втрата смаку та погіршення якості смаження.
Кухар Олексій Огороднік запевняє, що м'ясо перед приготуванням мити не потрібно. За його словами, йдеться про втрату смаку і не тільки, передає УНН.
На своїй сторінці в Instagram кухар назвав три основні причини, чому м'ясо мити не врато:
Збільшення ризику розмноження бактерій
Якщо ви думаєте, що миттям ви змиєте бактерії то це не правильно тому, що усі бактерії знищуються саме завдяки термічній обробці яка вбиває бактерії на м’ясі, тому важливо дотримуватись правильного температурного режиму для курячого філе це 75 градусів.
Втрата смаку через змивання соків
Ускладнення процесу смаження через надлишок вологи
При обсмажуванні воно не отримає якісну скоринку, адже спочатку буде випаровуватися вода. Це може зробити м’ясо вареним, а не смаженим.
Натомість Огороднік рекомендує просушити м’ясо перед маринуванням та приготуванням.
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