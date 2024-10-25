З гарбузом та на основі рецепту 16 століття: готуємо яблучні пироги

УНН зібрав рецепти осінніх пирогів з яблуками, які ідеально доповнять будь-яке чаювання й не тільки.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує рецепт французького яблучного пирога, який також називають невидимкою, бо яблука у ньому ніби є, а ніби й немає. Він зазначає, що яблука потрібно обирати з щільною структурою, вони мають бути твердими та соковитими.

Він радить подавати французький яблучний пиріг з домашньою карамеллю та пломбіром. Вона робиться супер просто, тож не оминайте цей крок у приготуванні десерту.

Як приготувати французький яблучний пиріг

Інгредієнти для пирога:

5 яєць

100 г цукру

дрібка солі

100 мл молока

100 г борошна

1 ч. л. розпушувача

10 г ванільного цукру

5 яблук (800 г)

½ ч. л. кориці

Інгредієнти для карамелі:

100 г цукру

50 г масла

90 мл вершків жирністю 30%

Французький яблучний пиріг: покроковий рецепт

Крок 1

Збийте 5 яєць зі 100 г цукру і дрібкою солі за допомогою вінчика до отримання пишної піни.

Крок 2

Додайте 100 мл молока, 100 г борошна з 1 ч. л. розпушувача та 10 г ванільного цукру. Добре перемішайте.

Крок 3

Почистіть 5 яблук від шкірки, дістаньте серцевинку за допомогою овочечистки, тонко наріжте на кружальця 3 яблука, а 2 інших поріжте на часточки.

Крок 4

Вистеліть розʼємну форму для випікання діаметром 20 см пергаментним папером. Викладіть шар яблук у форму та залийте його частиною яєчної суміші.

Крок 5

Повторюйте чергування шарів яблук і яєчної суміші. Наприкінці викладіть часточки яблук і залийте сумішшю, яка лишилась. Присипте ½ ч. л. кориці.

Крок 6

Випікайте пиріг в духовці при температурі 180°C протягом 40-50 хвилин. Дайте трохи охолонути.

Крок 7

Тим часом приготуйте карамель. Для цього викладіть у сотейник 100 г цукру та поставте його на вогонь. Не перемішуючи, дочекайтеся, поки він перетвориться на коричнево-бурштинову масу.

Крок 8

Далі додайте 50 г масла та 90 г нагрітих вершків. Перемішайте й зніміть з вогню.

Крок 9

Полийте карамеллю пиріг. Додайте кульку або кілька кульок морозива перед подачею за бажанням.

Також в Клопотенка є рецепт яблучного пирога з гарбузом та журавлиною.

Як приготувати пиріг з гарбузом і яблуками

Інгредієнти

Для начинки:

100 г волоських горіхів

2 ст. л. журавлини

200 г цукру

300 г гарбуза

2 яблука

Для тіста:

200 г вершкового масла (+ для змащування форми)

350 г борошна

1 ч. л. ванільного цукру

5 яєць

10 г розпушувача

½ ч. л. солі

Для соусу з журавлини:

380 г журавлини

200 г цукру

1 гілочка розмарину

Пиріг з гарбузом, яблуками та журавлиною: покроковий рецепт

Крок 1

Підготуйте всі інгредієнти для приготування пирога з гарбузом і яблуками із журавлиною. Увімкніть духовку, аби вона розігрілася до 180 градусів.

Крок 2

Почистьте 300 г гарбуза та наріжте його кубиками зі стороною приблизно 1 см.

Крок 3

Перекладіть нарізаний гарбуз у велику миску та додайте 100 г волоських горіхів.

Крок 4

У ту ж миску з гарбузом натріть на крупну тертку 2 яблука.

Крок 5

Додайте до начинки половину цукру (100 г) та 1 ч. л. ванільного цукру.

Крок 6

Всипте у миску 2 ст. л. журавлини, вона надасть начинці приємної кислинки.

Крок 7

Для тіста викладіть у іншу велику миску 200 г розм’якшеного вершкового масла

Крок 8

Додайте до масла другу половину цукру (ще 100 г) та вбийте 5 яєць.

Крок 9

Всипте у тісто 10 г розпушувача та 350 г борошна. Добре перемішайте тісто до однорідного стану.

Крок 10

Пересипте начинку у миску до тіста та ретельно перемішайте, аби начинка добре розподілилася.

Крок 11

Вистеліть форму для запікання пергаментом та змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто із начинкою у форму. Поставте пиріг у духовку випікатися 1 годину за температури 180 градусів.

Крок 12

Для соусу з журавлини викладіть у сотейник журавлину, що залишилася, та додайте 200 г цукру.

Крок 13

Додайте 1 гілочку розмарину та варіть соус на великому вогні 15 хвилин, поки він упариться. Готовий пиріг полийте соусом з журавлини.

Американський яблучний пиріг

Як приготувати американський яблучний пиріг

Інгредієнти (на 8 порцій):

Для пісочного тіста:

450 г пшеничного борошна

200 г вершкового масла

1 невелике куряче яйце

1 г ванільної пасти або ванільного екстракту

0,5 ч. л. солі

1,5 ч. л. цукру

Для начинки:

3 великих яблука кислих та твердих сортів

70 г цукрової пудри

50 г вершкового масла

2,5 г ванільної пасти

0,25 ч. л. меленої кориці

цедра половини лимона

Для яєчного змащення:

1 ціле яйце

1 яєчний жовток

2 ч. л. води

дрібка солі

дрібка цукру

Посипка:

25 г цукрової пудри

Американський яблучний пиріг: покроковий рецепт

Пісочне тісто

Крок 1

Просійте борошно, сіль і цукор в чашку і засипте в кухонний комбайн Masterpiece.

Крок 2

Наріжте вершкове масло кубиками і додайте до сухих інгредієнтів.

Крок 3

В імпульсному режимі змішайте всі інгредієнти до утворення крихт.

Крок 4

Перемішайте 1 яйце, ванільну пасту і воду в окремій мисці, потім додайте в комбайн.

Крок 5

Замішайте тісто в імпульсному режимі.

Крок 6

Викладіть готове тісто з комбайна на злегка присипану борошном поверхню і вимішуйте до однорідної текстури.

Крок 7

Загорніть тісто в харчову плівку і помістіть в холодильник 20 хвилин, потім розкачайте.

Начинка

Крок 1

Очистіть яблука від шкірки й серцевини та покладіть в воду з лимоном до тих пір, поки вони вам не знадобляться.

Крок 2

Наріжте яблука однаковими шматочками.

Крок 3

Розігрійте вершкове масло в каструлі і додайте цукор, лимон і корицю.

Крок 4

Додайте половину нарізаних яблук - варіть на середньому вогні, поки вони не почнуть розм'якшуватися.

Крок 5

За допомогою блендера Electrolux подрібніть розм'якшені яблука в пюре, потім помістіть назад до каструлі і додайте інші яблука.

Крок 6

Варіть до м'якості. При необхідності долийте води, так як суміш почне густіти.

Яєчне змащення

Збийте всі інгредієнти разом, а потім пропустіть через дрібне сито.

Основа пирога і начинка

Крок 1

Поставте кільце для пирога діаметром 20 см з хвилястим або рівним краєм на викладене папером для випікання деко.

Крок 2

Розкатайте 2/3 тіста до товщини 3 мм, викладіть на дно форми для пирога, залиште зайве тісто звисати по краях.

Крок 3

Викладіть в центр приготовлену охолоджену начинку.

Крок 4

Змастіть яєчним змащенням навколо краю форми для пирога.

Верх пирога

Крок 1

Розкатайте другий шматок тіста, щоб сформувати верх пирога.

Крок 2

Наріжте смужки тіста по 1 см і покладіть з боків пирога.

Крок 3

Змастіть ці смужки яйцем.

Крок 4

Викладіть решту розкатаного тіста на яблучну начинку.

Крок 5

Притисніть краї, щоб з'єднати два коржи тіста.

Крок 6

Защипніть краї тіста щипцями або пальцями для формування декоративного візерунку.

Крок 7

Відріжте надлишок тіста з країв ножем.

Крок 8

Додайте декоративні вирізані листя або яблука, виготовлені з обрізків тіста.

Крок 9

Умокніть кисть в яєчне змащення і рівномірно змастіть поверхню пирога.

Крок 10

Посипте цукровою пудрою.

Випікання

• Випікайте при температурі 175°C приблизно 30-40 хвилин або до появи золотисто-коричневої скоринки.

• Після випікання вийміть з духовки і залиште охолоджуватися 10 хвилин.

• За допомогою невеликого ножа звільніть сторони кільця і зніміть форму для пирога.

Як приготувати осінні напої: рецепти від відомих шеф-кухарів

Тертий пиріг з яблуками

Як приготувати тертий пиріг з яблуками

Інгредієнти:

1 шт яйце

260 г борошна

3 ч. л. кориці з цукром

3 шт. яблук

150 г вершкового масла

150 г цукру

розпушувач для тіста

морозиво для подачі

Тертий пиріг з яблуками: покроковий рецепт

Крок 1

Для приготування тіста беремо містку посудину, або гарно очищуємо кухонну поверхню, якщо ви замішуєте на стільниці. Попередньо потрібно дати вершковому маслу полежати при кімнатній температурі. Масло має бути м'яким для того, щоб тісто було простіше місити. Потім збийте міксером, чи вінчиком або перетріть виделкою масло з цукром до однорідної маси.

Крок 2

До збитої суміші масла та цукру додайте яйце та знову збийте до однорідної маси. Цукор повинен розтанути. Потім в окремій мисці додати до борошна розпушувач й ретельно все перемішати. Суху суміш потрібно додавати поступово до вологої маси та добре все замісити. Має вийти еластичне та м'яке тісто, але не надто туге.

Крок 3

Тісто розділіть на дві нерівні частини та обидві загорніть в харчову плівку. Меншу частину покладіть в холодильник на 30 хв, а більшу до морозильної камери на 30-40 хв. Більший шматок повинен добре застигнути, щоб його можна було натерти, а менший має трохи охолонути для того, щоб гарно розтягувався.

Крок 4

Помийте яблука, зріжте з них шкірку та виріжте серцевини. Натріть яблука на грубій терці, а якщо утворилось багато рідини, злийте її (сік з яблук не потрібен).

Крок 5

Дістаньте з холодильника менший шматок тіста та розкачайте його між двома листками пергаменту. Верхній листок приберіть, а разом з нижнім перемістіть тісто на дно форми для випікання. На тісто покрадіть яблука рівним шаром. Зверху їх потрібно посипати корицею з цукром. Дістаньте більшу частину тіста та натріть її на грубу тертці поверх начинки.

Крок 6

Деко ставте в розігріту духовку з температурою 170°С на 35-40 хвилин. Час від часу спостерігайте за тим, як карамелізується начинка і запікається верхній шар.

Крок 7

Можете розрізати пиріг на порції та додати кульку морозива при подачі.

Яблучно-сирний пиріг на основі рецепту 16 століття

Проєкт Tasting History пропонує приготувати яблучно-сирний пиріг на основі рецепту 16 століття.

Як приготувати яблучно-сирний пиріг

Інгредієнти

Для тіста:

• 2 склянки (240 г) борошна

• 6 столових ложок (85 г) вершкового масла

• 2 яєчних жовтки

• Щіпку шафрану розмочити в 1 столовій ложці води

• ¼ склянки (60 мл) води

Начинка:

• 5 середніх солодких яблук

• 3 склянки (340 г) тертого сиру типу Ементаль

• 2 яйця

• 1/8 чайної ложки гвоздики

• ¾ чайної ложки імбиру

• 1 чайна ложка кориці

• 3 столові ложки (43 г) масла або сала для смаження

• ¼ чайної ложки солі

Яблучно-сирний пиріг: покроковий рецепт

Крок 1

Почнемо з тіста. Для цього розітріть руками масло з борошном. Додайте яєчні жовтки та шафранову воду та перемішайте.

Крок 2

Потроху додавайте решту води, поки тісто не стане однорідним. Не використовуйте більше води, ніж потрібно, можливо, ви не використаєте всю. Накрийте тісто і дайте йому відпочити 30 хвилин.

Крок 3

Розігрійте духовку до 220°C.

Крок 4

Тісто, яке відпочило, викладіть на злегка присипану борошном поверхню та розкачайте. Викладіть тісто у форму для торта або пирога та загладьте краї.

Крок 5

Випікати тісто слід 15 хвилин. Середину потрібно застелити фольгою та насипати на неї зверху пекарську керамічну квасолю (якщо у вас її немає, то можна замінити сушеними горохом). Після випікання вийміть квасолю та фольгу, потім поверніть форму з тістом в духовку та запікайте ще 5 хвилин або поки основа скоринки не буде виглядати повністю сухою. Повністю остудіть корж перед тим, як викладати начинку.

Крок 6

Для начинки: розігрійте духовку до 350°F (175°C).

Крок 7

Очистіть яблука та натріть їх на тертці.

Крок 8

На невеликому вогні в глибокій сковороді розтопіть вершкове масло. Додайте туди ж натерті яблука обсмажте їх постійно помішуючи близько 5 хвилин. З яблук має вийти зайва волога. Перекладіть готові яблука у миску.

Крок 9

Поки яблуко ще гаряче, змішайте натертий сир, гвоздику, імбир, корицю та яйце. Сир почне плавитися і допоможе зв’язати все разом. Ложкою викладіть суміш в охолонувший корж і розрівняйте верх.

Крок 10

Випікайте пиріг від 45 до 50 хвилин. Якщо тісто починає ставати занадто темним, то його можна вкрити фольгою. Пиріг готовий, коли серединка вже не рідка і лише злегка коливається.

Крок 11

Вийміть пиріг з духовки, дайте йому повністю охолонути, а потім подавайте.