С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

УНН собрал рецепты осенних пирогов с яблоками, которые идеально дополнят любое чаепитие и не только.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает рецепт французского яблочного пирога, который также называют невидимкой, потому что яблоки в нем будто есть, а будто и нет. Он отмечает, что яблоки нужно выбирать с плотной структурой, они должны быть твердыми и сочными.

Он советует подавать французский яблочный пирог с домашней карамелью и пломбиром. Она делается супер просто, поэтому не обходите этот шаг в приготовлении десерта.

Как приготовить французский яблочный пирог с яблоками

Ингредиенты для пирога:

5 яиц

100 г сахара

щепотка соли

100 мл молока

100 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

10 г ванильного сахара

5 яблок (800 г)

½ Ч. л. корицы

Ингредиенты для карамели:

100 г сахара

50 г масла

90 мл сливок жирностью 30%

Французский яблочный пирог: пошаговый рецепт

Шаг 1

Взбейте 5 яиц со 100 г сахара и щепоткой соли с помощью венчика до получения пышной пены.

Шаг 2

Добавьте 100 мл молока, 100 г муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя и 10 г ванильного сахара. Хорошо перемешайте.

Шаг 3

Почистите 5 яблок от кожуры, достаньте сердцевинку с помощью овощечистки, тонко нарежьте на кружочки 3 яблока, а 2 других порежьте на дольки.

Шаг 4

Выстелите разъемную форму для выпекания диаметром 20 см пергаментной бумагой. Выложите слой яблок в форму и залейте его частью яичной смеси.

Шаг 5

Повторяйте чередование слоев яблок и яичной смеси. В конце выложите дольки яблок и залейте оставшейся смесью. Присыпьте ½ ч. л. корицы.

Шаг 6

Выпекайте пирог в духовке при температуре 180°C в течение 40-50 минут. Дайте немного остыть.

Шаг 7

Тем временем приготовьте карамель. Для этого выложите в сотейник 100 г сахара и поставьте его на огонь. Не перемешивая, дождитесь, пока он превратится в коричнево-янтарную массу.

Шаг 8

Затем добавьте 50 г масла и 90 г нагретых сливок. Перемешайте и снимите с огня.

Шаг 9

Сбрызните пирог карамелью. Добавьте шарик или несколько шариков мороженого перед подачей на стол по желанию.

Также у Клопотенко есть рецепт яблочного пирога с тыквой и клюквой.

Как приготовить пирог с тыквой и яблоками

Ингредиенты

Для начинки:

100 г грецких орехов

2 столовые ложки клюквы

200 г сахара

300 г тыквы

2 яблока

Для теста:

200 г сливочного масла (+для смазывания формы)

350 г муки

1 ч. л. ванильного сахара

5 яиц

10 г разрыхлителя

½ Ч. л. соли

Для клюквенного соуса:

380 г клюквы

200 г сахара

1 веточка розмарина

Пирог с тыквой, яблоками и клюквой: пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пирога с тыквой и яблоками с клюквой. Включите духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов.

Шаг 2

Почистите 300 г тыквы и нарежьте ее кубиками со стороной примерно 1 см.

Шаг 3

Переложите нарезанную тыкву в большую миску и добавьте 100 г грецких орехов.

Шаг 4

В ту же миску с тыквой натрите на крупную терку 2 яблока.

Шаг 5

Добавьте в начинку половину сахара (100 г) и 1 ч. л. ванильного сахара.

Шаг 6

Всыпьте в миску 2 ст. л. клюквы, она придаст начинке приятную кислинку.

Шаг 7

Для теста выложите 200 г размягченного сливочного масла в другую большую миску

Шаг 8

Добавьте в масло вторую половину сахара (еще 100 г) и вбейте 5 яиц.

Шаг 9

Всыпьте в тесто 10 г разрыхлителя и 350 г муки. Хорошо перемешайте тесто до однородного состояния.

Шаг 10

Пересыпьте начинку в миску к тесту и тщательно перемешайте, чтобы начинка хорошо распределилась.

Шаг 11

Выстелите форму для запекания пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите тесто с начинкой в форму. Поставьте пирог в духовку выпекаться 1 час при температуре 180 градусов.

Шаг 12

Для клюквенного соуса выложите оставшуюся клюкву в сковороду и добавьте 200 г сахара.

Шаг 13

Добавьте 1 веточку розмарина и варите соус на большом огне 15 минут, пока он упарится. Готовый пирог полейте соусом из клюквы.

Американский яблочный пирог

Как приготовить американский яблочный пирог

Ингредиенты (на 8 порций):

Для песочного теста:

450 г пшеничной муки

200 г сливочного масла

1 маленькое куриное яйцо

1 г ванильной пасты или ванильного экстракта

0,5 ч. л. соли

1,5 ч. л. сахара

Для начинки:

3 больших яблока кислых и твердых сортов

70 г сахарной пудры

50 г сливочного масла

2,5 г ванильной пасты

0,25 ч. л. молотой корицы

цедра половины лимона

Для яичной смазки:

1 целое яйцо

1 яичный желток

2 ч. л. воды

щепотка соли

щепотка сахара

Посыпка:

25 г сахарной пудры

Американский яблочный пирог: пошаговый рецепт

Песочное тесто

Шаг 1

Просейте муку, соль и сахар в чашку и залейте в кухонный комбайн Masterpiece.

Шаг 2

Нарежьте сливочное масло кубиками и добавьте к сухим ингредиентам.

Шаг 3

В импульсном режиме смешайте все ингредиенты до образования крошек.

Шаг 4

Перемешайте 1 яйцо, ванильную пасту и воду в отдельной миске, затем добавьте в комбайн.

Шаг 5

Замешайте тесто в импульсном режиме.

Шаг 6

выложите готовое тесто для комбайна на слегка посыпанную мукой поверхность и месите до однородной текстуры.

Шаг 7

Заверните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на 20 минут, затем раскатайте.

Начинка

Шаг 1

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и положите в воду с лимоном до тех пор, пока они вам не понадобятся.

Шаг 2

Яблоки нарезать одинаковыми кусочками.

Шаг 3

Нагрейте масло в кастрюле и добавьте сахар, лимон и корицу.

Шаг 4

Добавьте половину нарезанных яблок - варите на среднем огне, пока они не начнут размягчаться.

Шаг 5

С помощью блендера Electrolux измельчите размягченные яблоки в пюре, затем поместите обратно в кастрюлю и добавьте остальные яблоки.

Шаг 6

Варить до мягкости. При необходимости долейте воды, так как смесь начнет густеть.

Яичная смазка

Взбейте все ингредиенты вместе, затем пропустите через мелкое сито.

Основа пирога и начинка

Шаг 1

Поставьте кольцо для пирога диаметром 20 см с волнистым или ровным краем на выложенный бумагой для выпекания противень.

Шаг 2

Раскатайте 2/3 теста до толщины 3 мм, выложите на дно формы для пирога, оставьте лишнее тесто свисать по краям.

Шаг 3

Выложите в центр приготовленную охлажденную начинку.

Шаг 4

Смажьте яичной смазкой край формы для пирога.

Верх пирога

Шаг 1

Раскатайте второй кусок теста, чтобы сформировать верх пирога.

Шаг 2

Нарежьте полоски теста по 1 см и положите по бокам пирога.

Шаг 3

Смажьте эти полоски яйцом.

Шаг 4

Выложите оставшееся раскатанное тесто на яблочную начинку.

Шаг 5

Прижмите края, чтобы соединить две лепешки теста.

Шаг 6

Защипните края теста щипцами или пальцами для формирования декоративного узора.

Шаг 7

Отрежьте излишек теста с краев ножом.

Шаг 8

Добавьте декоративные вырезанные листья или яблоки, сделанные из обрезков теста.

Шаг 9

Обмакните кисть в яичную смазку и равномерно смажьте поверхность пирога.

Шаг 10

Посыпать сахарной пудрой.

Выпекание

* выпекать при температуре 175°C около 30-40 минут или до золотисто-коричневой корочки.

* после запекания выньте из духовки и оставьте остывать на 10 минут.

* с помощью небольшого ножа освободите стороны кольца и снимите форму для пирога.

Как приготовить осенние напитки: рецепты от известных шеф-поваров

Тертый пирог с яблоками

Как приготовить тертый пирог с яблоками

Ингредиенты:

1 шт Яйцо

260 г муки

3 ч. л. корицы с сахаром

3 шт. яблок

150 г сливочного масла

150 г сахара

разрыхлитель для теста

мороженое для подачи

Тертый пирог с яблоками: пошаговый рецепт

Шаг 1

Для приготовления теста берем вместительный сосуд, или хорошо очищаем кухонную поверхность, если вы замешиваете на столешнице. Предварительно нужно дать сливочному маслу полежать при комнатной температуре. Масло должно быть мягким для того, чтобы тесто было проще месить. Затем взбейте миксером, или венчиком или перетрите вилкой масло с сахаром до однородной массы.

Шаг 2

К взбитой смеси масла и сахара добавьте яйцо и снова взбейте до однородной массы. Сахар должен растаять. Затем в отдельной миске добавить к муке разрыхлитель и тщательно все перемешать. Сухую смесь нужно добавлять постепенно до влажной массы и хорошо все замесить. Должно получиться эластичное и мягкое тесто, но не слишком тугое.

Шаг 3

Тесто разделите на две неравные части и обе заверните в пищевую пленку. Меньшую часть положите в холодильник на 30 мин, а большую до морозильной камеры на 30-40 мин. Больший кусок должен хорошо застыть, чтобы его можно было натереть, а меньший должен немного остыть для того, чтобы хорошо растягивался.

Шаг 4

Вымойте яблоки, срежьте с них кожуру и вырежьте сердцевины. Натрите яблоки на грубой терке, а если образовалось много жидкости, слейте ее (сок из яблок не нужен).

Шаг 5

Достаньте из холодильника меньший кусок теста и раскатайте его между двумя листами пергамента. Верхний лист уберите, а вместе с нижним переместите тесто на дно формы для выпекания. На тесто покройте яблоки ровным слоем. Сверху их нужно посыпать корицей с сахаром. Достаньте большую часть теста и натрите его на грубой терке поверх начинки.

Шаг 6

Противень ставьте в разогретую духовку с температурой 170°С на 35-40 минут. Время от времени наблюдайте за тем, как карамелизируется начинка и запекается верхний слой.

Шаг 7

Можете разрезать пирог на порции и добавить шарик мороженого при подаче.

Яблочно-творожный пирог на основе рецепта 16 века

Проект Tasting History предлагает приготовить яблочно-сырный пирог на основе рецепта 16 века.

Как приготовить яблочно-сырный пирог

Ингредиенты

Для теста:

- 2 стакана (240 г) муки

* 6 столовых ложек (85 г) сливочного масла

* 2 яичных желтка

* щепотку шафрана размочить в 1 столовой ложке воды

* ¼ стакана (60 мл) воды

Начинка:

* 5 средних сладких яблок

* 3 стакана (340 г) тертого сыра типа Эмменталь

* 2 яйца

- 1/8 чайной ложки гвоздики

* ¾ чайной ложки имбиря

- 1 чайная ложка корицы

* 3 столовые ложки (43 г) масла илисала для жарки

- ¼ чайной ложки соли

Яблочно-творожный пирог: пошаговый рецепт

Шаг 1

Начнем с теста. Для этого разотрите руками масло с мукой. Добавьте яичные желтки и шафрановую воду и перемешайте.

Шаг 2

Постепенно добавляйте оставшуюся воду, пока тесто не станет однородным. Не используйте больше воды, чем необходимо, вы можете не использовать всю воду. Накройте тесто и дайте ему постоять 30 минут.

Шаг 3

Разогрейте духовку до 220°C.

Шаг 4

Тесто, которое отдохнуло, выложите на слегка присыпанную мукой поверхность и раскатайте. Выложите тесто в форму для торта или пирога и загладьте края.

Шаг 5

Выпекать тесто следует 15 минут. Середину нужно застелить фольгой и насыпать на нее сверху пекарскую керамическую фасоль (если у вас ее нет, то можно заменить сушеным горохом). После выпечки удалите фасоль и фольгу, затем верните форму с тестом в духовку и запекайте еще 5 минут или пока основа корочки не станет полностью сухой. Полностью остудите корж перед тем, как выкладывать начинку.

Шаг 6

Для начинки: Разогрейте духовку до 350°F (175°C).

Шаг 7

Очистите яблоки и натрите их на терке.

Шаг 8

На небольшом огне в глубокой сковороде растопите сливочное масло. Добавьте туда же натертые яблоки обжарьте их постоянно помешивая около 5 минут. Из яблок должна получиться лишняя влага. Переложите готовые яблоки в миску.

Шаг 9

Пока яблоко еще горячее, смешайте тертый сыр, гвоздику, имбирь, корицу и яйцо. Сыр начнет плавиться и поможет связать все вместе. Выложите смесь ложкой в остывшую лепешку и разгладьте верх.

Шаг 10

Выпекайте пирог от 45 до 50 минут. Если тесто начинает становиться слишком темным, то его можно укрыть фольгой. Пирог готов, когда серединка уже не жидкая и лишь слегка колеблется.

Шаг 11

Достаньте пирог из духовки, дайте ему полностью остыть, затем подавайте.