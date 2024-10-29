Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

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Повар Алексей Огородник объяснил, почему не стоит мыть мясо перед приготовлением. Он назвал три главные причины: риск размножения бактерий, потеря вкуса и ухудшение качества жарки.

Повар Алексей Огородник уверяет, что мясо перед приготовлением мыть не нужно. По его словам, речь идет о потере вкуса и не только, передает УНН.

На своей странице в Instagram повар назвал три основные причины, почему мясо мыть не врато:

Увеличение риска размножения бактерий

Если вы думаете, что мытьем вы смоете бактерии то это не правильно потому, что все бактерии уничтожаются именно благодаря термической обработке которая убивает бактерии на мясе, поэтому важно придерживаться правильного температурного режима для куриного филе это 75 градусов. 

Потеря вкуса из-за смывания соков

Осложнение процесса жарки из-за избытка влаги

При обжаривании оно не получит качественную корочку, ведь сначала будет испаряться вода. Это может сделать мясо вареным, а не жареным.

В тоже время Огородник рекомендует просушить мясо перед маринованием и приготовлением.

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