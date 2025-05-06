Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепти
Київ • УНН
Рецепти пастили з яблук та моркви, абрикосів та полуниці. Домашні солодощі без цукру за рецептами Євгена Клопотенка – чудова альтернатива магазинним десертам.
Домашня пастила — це завжди чудова альтернатива магазинним солодощам, в складі яких часто містяться барвники та консерванти. Цей домашній смаколик готується без додавання цукру, з натуральних фруктів та овочів, тому її можна сміливо давати дітям чи брати з собою як перекус.
УНН зібрав 3 смачних рецепти пастили від українського кулінара Євгена Клопотенка, які може приготувати кожен.
Пастила з яблук та моркви
Інгредієнти: 1 кг яблук; 300 г моркви; 250 мл води.
Спосіб приготування:
Крок 1
Для початку підготуйте яблука: помийте, просушіть та очистьте їх від шкірки. Після цього розріжте фрукти навпіл, видаліть з них насіннєву коробочку та натріть на крупну терку. Теж саме потрібно зробити з морквою.
Крок 2
Далі натерті яблука та моркву покладіть у каструлю, додайте туди 250 мл води, доведіть масу до кипіння та зніміть з вогню.
Крок 3
Потім потрібно яблучно-морквяну масу збити блендером в однорідне пюре. Читайте також: Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день
Крок 4
Деко застеліть пергаментним папером та викладіть на нього яблучно-морквяне пюре. Розприділіть масу тонким шаром, для цього можна скористатися силіконовою лопаткою або кондитерським шпателем.
Крок 5
Деко з морквяно-яблучним пюре поставте в духову шафу та виставте режим FRY ART.
Крок 6
Сушити пастилу потрібно за температури 100 градусів протягом 6 годин. Важливо, що сушити ці натуральні смаколики треба з трішки просуненими дверцятами духовки, щоб конденсат міг вільно випаровуватися. Готова пастила на дотик повинна бути повністю сухою, але при цьому залишатися еластичною.
Крок 7
Після того як пастила охолоне, обережно відділіть її від пергаментного паперу, наріжте смужками та закрутіть невеличкими рулетами.
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Абрикосова пастила
Інструкція: 1 кг абрикосів (700 г очищені від кісточок), 50 мл меду.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 60 градусів. Далі необхідно підготувати фрукти: помийте 1 кг абрикосів, видаліть кісточки та перебийте до однорідної консистенції блендером.
Крок 2
До пюре додайте 50 мл рідкого меду та добре перемішайте.
Крок 3
Деко застеліть пергаментним папером та викладіть на нього половину абрикосового пюре. Розприділіть його шаром товщиною 5 мм, це можна зробити за допомогою.
Крок 4
Деко з абрикосово-медовою сумішшю поставте в духовку на 6 годин за температури 60 градусів. Тут так само, як і в попередньому рецепті рекомендується трішки при відкрити дверцята духовки, щоб всередині не було конденсату та абрикосове пюре добре висушувалося.
Якщо використовуєте сушарку, застеліть піддони пергаментом і викладіть на нього пюре шаром завтовшки 5 мм та сушіть за температури 60 градусів 6 годин.
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Крок 5
Готова пастила має бути сухою та не липнути до рук. Якщо у вас не вийшла така — сушіть її ще.
Крок 6
Дістаньте деко з готовою пастилою, перекладіть пергамент із нею на дошку, нехай остигає до кімнатної температури.
Крок 7
Готову остиглу пастилу обережно зніміть з пергаменту та наріжте смужками або загорніть в трубочки.
Полунична пастила
Інгредієнти 500-530 г полуниці; 20 г цукру; 10 г ванільного цукру; 1 ст. л. рослинної олії.
Спосіб приготування:
Крок 1
Полуницю почистьте від хвостиків та замочіть її на 10-15 хв, після цього ретельно промийте під проточною водою та висушіть рушником.
Крок 2
Далі вибийте полуницю з цукром та ванільним цукром в однорідну масу за допомогою блендера.
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Крок 3
Деко застеліть пергаментним папером, а папір змастіть за допомогою кулінарного пензлика олією.
Крок 4
За допомогою силіконової лопатки, викладіть полуничне пюре на деко, рівномірно розподіліть його тонким шаром.
Випікати полуничну пастилу необхідно у розігрітій до 90 градусів духовці 6 годин. Також не забувайте трішки при відкрити дверцята духовки.
Крок 5
Готову пастилу витягніть з духовки та залиште повністю охолонути за кімнатної температури. Після цього зніміть пастилу, загорніть у форму трубочки та наріжте.
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