Як приготувати пастилу вдома: 3 смачних рецепти

Домашня пастила — це завжди чудова альтернатива магазинним солодощам, в складі яких часто містяться барвники та консерванти. Цей домашній смаколик готується без додавання цукру, з натуральних фруктів та овочів, тому її можна сміливо давати дітям чи брати з собою як перекус.

УНН зібрав 3 смачних рецепти пастили від українського кулінара Євгена Клопотенка, які може приготувати кожен.

Пастила з яблук та моркви

Інгредієнти: 1 кг яблук; 300 г моркви; 250 мл води.

Спосіб приготування:

Крок 1

Для початку підготуйте яблука: помийте, просушіть та очистьте їх від шкірки. Після цього розріжте фрукти навпіл, видаліть з них насіннєву коробочку та натріть на крупну терку. Теж саме потрібно зробити з морквою.

Крок 2

Далі натерті яблука та моркву покладіть у каструлю, додайте туди 250 мл води, доведіть масу до кипіння та зніміть з вогню.

Крок 3

Потім потрібно яблучно-морквяну масу збити блендером в однорідне пюре. Читайте також: Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день

Крок 4

Деко застеліть пергаментним папером та викладіть на нього яблучно-морквяне пюре. Розприділіть масу тонким шаром, для цього можна скористатися силіконовою лопаткою або кондитерським шпателем.

Крок 5

Деко з морквяно-яблучним пюре поставте в духову шафу та виставте режим FRY ART.

Крок 6

Сушити пастилу потрібно за температури 100 градусів протягом 6 годин. Важливо, що сушити ці натуральні смаколики треба з трішки просуненими дверцятами духовки, щоб конденсат міг вільно випаровуватися. Готова пастила на дотик повинна бути повністю сухою, але при цьому залишатися еластичною.

Крок 7

Після того як пастила охолоне, обережно відділіть її від пергаментного паперу, наріжте смужками та закрутіть невеличкими рулетами.

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Абрикосова пастила

Інструкція: 1 кг абрикосів (700 г очищені від кісточок), 50 мл меду.

Спосіб приготування:

Крок 1

Розігрійте духовку до 60 градусів. Далі необхідно підготувати фрукти: помийте 1 кг абрикосів, видаліть кісточки та перебийте до однорідної консистенції блендером.

Крок 2

До пюре додайте 50 мл рідкого меду та добре перемішайте.

Крок 3

Деко застеліть пергаментним папером та викладіть на нього половину абрикосового пюре. Розприділіть його шаром товщиною 5 мм, це можна зробити за допомогою.

Крок 4

Деко з абрикосово-медовою сумішшю поставте в духовку на 6 годин за температури 60 градусів. Тут так само, як і в попередньому рецепті рекомендується трішки при відкрити дверцята духовки, щоб всередині не було конденсату та абрикосове пюре добре висушувалося.

Якщо використовуєте сушарку, застеліть піддони пергаментом і викладіть на нього пюре шаром завтовшки 5 мм та сушіть за температури 60 градусів 6 годин.



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Крок 5

Готова пастила має бути сухою та не липнути до рук. Якщо у вас не вийшла така — сушіть її ще.

Крок 6

Дістаньте деко з готовою пастилою, перекладіть пергамент із нею на дошку, нехай остигає до кімнатної температури.

Крок 7

Готову остиглу пастилу обережно зніміть з пергаменту та наріжте смужками або загорніть в трубочки.

Полунична пастила

Інгредієнти 500-530 г полуниці; 20 г цукру; 10 г ванільного цукру; 1 ст. л. рослинної олії.

Спосіб приготування:

Крок 1

Полуницю почистьте від хвостиків та замочіть її на 10-15 хв, після цього ретельно промийте під проточною водою та висушіть рушником.

Крок 2

Далі вибийте полуницю з цукром та ванільним цукром в однорідну масу за допомогою блендера.



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Крок 3

Деко застеліть пергаментним папером, а папір змастіть за допомогою кулінарного пензлика олією.

Крок 4

За допомогою силіконової лопатки, викладіть полуничне пюре на деко, рівномірно розподіліть його тонким шаром.

Випікати полуничну пастилу необхідно у розігрітій до 90 градусів духовці 6 годин. Також не забувайте трішки при відкрити дверцята духовки.

Крок 5

Готову пастилу витягніть з духовки та залиште повністю охолонути за кімнатної температури. Після цього зніміть пастилу, загорніть у форму трубочки та наріжте.

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