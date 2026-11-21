На Одещині тривають масштабні знеструмлення через російські удари по енергооб’єктах
Київ • УНН
російські удари пошкодили енергооб’єкти Одещини та спричинили масштабні відключення. Можливі перебої з теплом і водою.
Після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною. У регіоні тривають масштабні знеструмлення, а через відсутність світла можливі перебої з тепло- та водопостачанням. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Понад добу ворог безперервно атакує енергетичну інфраструктуру регіону. Внаслідок ударів є пошкодження, зокрема на об’єктах НЕК "Укренерго""
За словами Кіпера, енергетикам вдалося частково відновити електропостачання, однак нові російські атаки знову ускладнили ситуацію.
За інформацією Міністерства енергетики, протягом дня в частині Одеського району, зокрема в Одесі, відбуваються відключення електроенергії через ворожі атаки на магістральні мережі.
За відсутності світла тимчасово може призупинятися робота котелень і насосних станцій. Там, де це технічно можливо, їх переводять на резервне живлення. Однак перебої з тепло- та водопостачанням можливі
Наразі ремонтні бригади працюють усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці також опрацьовують резервні схеми живлення, щоб забезпечити електропостачання споживачів.
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