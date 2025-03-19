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Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Київ • УНН

 • 138282 перегляди

У статті представлені рецепти корисних десертів без цукру: тісто з нуту, шоколадні трюфелі, персики на грилі з рікоттою, пудинг із чіа та вівсяне печиво.

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти — це чудова альтернатива традиційним солодощам та справжня знахідка для солодкоїжок. Якщо ви шукаєте альтернативу традиційним десертам і хочете спробувати щось нове, УНН підготував для вас підбірку корисних десертів, які можна приготувати з смачних та простих інгредієнтів. У цьому матеріалі ви знайдете рецепти, які ідеально підходять для тих, хто хоче насолоджуватися десертами без шкоди для здоров’я та фігури.

Тісто для печива з нуту без додавання цукру

Інгредієнти

500 г консервованого нуту

1/2 склянки горіхової олії

1 столова ложка ванільного екстракту

1/2 чайної ложки кориці

1/2 чайної ложки морської солі

1/2 склянки шоколадної крихти

Спосіб приготування 

Крок 1

За допомогою блендеру або кухонного комбайну змішайте нут, горіхову олію, ванільний екстракт, корицю і морську сіль.

Крок 2

Збивайте близько 3-5 хвилин, періодично зішкрібаючи суміш зі стінок, до отримання однорідної кремоподібної маси.

Крок 3

Додайте 1/2 склянки темної шоколадної крихти.

Крок 4

Сформуйте з тіста 24 кульки.

Примітка: Зберігати таке тісто можна в герметичному контейнері в холодильнику протягом 5 днів або заморозити, тоді термін зберігання буде до 3 місяців.

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Шоколадні фісташкові трюфелі - веганські безглютенові енергетичні закуски

Інгредієнти 

1 склянка очищених фісташок

2 ст. л. какао-порошку

2 ст. л. кленового сиропу 

1 ч.л. ванільного екстракту

Спосіб приготування 

Крок 1

Зʼєднайте в ємності фісташки, какао-порошок, кленовий сироп, ванільний екстракт, кленовий сироп.

Крок 2

Добре перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.

Крок 3

Зробіть невеликі кульки з отриманої маси.

Крок 4

Готові цукерки покладіть до холодильника на кілька годин.

Персики на грилі з медовою рікоттою

Інгредієнти

4 стиглих персика 

1 ч. л. олії авокадо 

1/2 склянки сиру рікотта

сік і цедра 1/2 лимона

1 ч. л. меду

свіжа м'ята для подачі (за бажанням) 

Спосіб приготування 

Крок 1

Розігрійте гриль до середньо-високої температури. Якщо у вас немає гриля, ви можете використовувати духовку-гриль. Змастіть половинки персиків олією. Покладіть персики на гриль м'якоттю донизу і готуйте на грилі близько 5 хвилин, поки вони не стануть м'якими, але триматимуть форму.

Крок 2

Збийте рікотту ручним міксером до консистенції збитих вершків. 

Крок 3

Додайте мед, лимонний сік і цедру та перемішайте.

Крок 4

Додайте близько 1 ст. л. суміші рікотти до кожного персика. Зверху посипте свіжою подрібненою м'ятою і полийте медом, за бажанням. 

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Пудинг із какао, кокосом і насінням чіа

Інгредієнти

2 столові ложки какао-порошку

2 столові ложки кленового сиропу

1 1/2 склянки кокосового молока 

1/2 склянки насіння чіа

Спосіб приготування 

Крок 1

Зʼєднайте какао-порошок, кленовий сироп, кокосове молоко і насіння чіа і збийте до однорідності. Постійно збивайте, поки суміш повністю не змішається без грудочок какао.

Крок 2

Накрийте миску поліетиленовою плівкою і поставте в холодильник щонайменше на 3 години, поки суміш не стане густою, консистенції пудингу. Перемішайте суміш після перших 30 хвилин у холодильнику, щоб переконатися, що пудинг правильно застиг. Перемішайте ще раз через 60 хвилин. 

Крок 3

Перед подачею розкладіть по окремих ємностях.

Вівсяне печиво з шоколадною крихтою без випікання 

Інгредієнти

1 ¼ склянки арахісового масла

1 склянка вівсянки

½ склянки шоколадної крихти 

⅓ склянки кокосової стружки

⅓ склянки меленого насіння льону

¼ склянки конопляного насіння 

¼ склянки меду

дрібка солі

Спосіб приготування 

Крок 1

Зʼєднайте усі інгредієнти і перемішайте до однорідної маси.

Крок 2

Розділіть тісто на 16 рівних частин і скачайте кожну в кульку, щільно притискаючи тісто одна до одної, щоб воно зберегло круглу форму.

Крок 3

Розплющіть кожну кульку долонями так, щоб вона набула форми печива.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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