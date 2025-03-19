Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування
Київ • УНН
У статті представлені рецепти корисних десертів без цукру: тісто з нуту, шоколадні трюфелі, персики на грилі з рікоттою, пудинг із чіа та вівсяне печиво.
Корисні десерти — це чудова альтернатива традиційним солодощам та справжня знахідка для солодкоїжок. Якщо ви шукаєте альтернативу традиційним десертам і хочете спробувати щось нове, УНН підготував для вас підбірку корисних десертів, які можна приготувати з смачних та простих інгредієнтів. У цьому матеріалі ви знайдете рецепти, які ідеально підходять для тих, хто хоче насолоджуватися десертами без шкоди для здоров’я та фігури.
Тісто для печива з нуту без додавання цукру
Інгредієнти
500 г консервованого нуту
1/2 склянки горіхової олії
1 столова ложка ванільного екстракту
1/2 чайної ложки кориці
1/2 чайної ложки морської солі
1/2 склянки шоколадної крихти
Спосіб приготування
Крок 1
За допомогою блендеру або кухонного комбайну змішайте нут, горіхову олію, ванільний екстракт, корицю і морську сіль.
Крок 2
Збивайте близько 3-5 хвилин, періодично зішкрібаючи суміш зі стінок, до отримання однорідної кремоподібної маси.
Крок 3
Додайте 1/2 склянки темної шоколадної крихти.
Крок 4
Сформуйте з тіста 24 кульки.
Примітка: Зберігати таке тісто можна в герметичному контейнері в холодильнику протягом 5 днів або заморозити, тоді термін зберігання буде до 3 місяців.
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Інгредієнти
1 склянка очищених фісташок
2 ст. л. какао-порошку
2 ст. л. кленового сиропу
1 ч.л. ванільного екстракту
Спосіб приготування
Крок 1
Зʼєднайте в ємності фісташки, какао-порошок, кленовий сироп, ванільний екстракт, кленовий сироп.
Крок 2
Добре перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.
Крок 3
Зробіть невеликі кульки з отриманої маси.
Крок 4
Готові цукерки покладіть до холодильника на кілька годин.
Персики на грилі з медовою рікоттою
Інгредієнти
4 стиглих персика
1 ч. л. олії авокадо
1/2 склянки сиру рікотта
сік і цедра 1/2 лимона
1 ч. л. меду
свіжа м'ята для подачі (за бажанням)
Спосіб приготування
Крок 1
Розігрійте гриль до середньо-високої температури. Якщо у вас немає гриля, ви можете використовувати духовку-гриль. Змастіть половинки персиків олією. Покладіть персики на гриль м'якоттю донизу і готуйте на грилі близько 5 хвилин, поки вони не стануть м'якими, але триматимуть форму.
Крок 2
Збийте рікотту ручним міксером до консистенції збитих вершків.
Крок 3
Додайте мед, лимонний сік і цедру та перемішайте.
Крок 4
Додайте близько 1 ст. л. суміші рікотти до кожного персика. Зверху посипте свіжою подрібненою м'ятою і полийте медом, за бажанням.
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Пудинг із какао, кокосом і насінням чіа
Інгредієнти
2 столові ложки какао-порошку
2 столові ложки кленового сиропу
1 1/2 склянки кокосового молока
1/2 склянки насіння чіа
Спосіб приготування
Крок 1
Зʼєднайте какао-порошок, кленовий сироп, кокосове молоко і насіння чіа і збийте до однорідності. Постійно збивайте, поки суміш повністю не змішається без грудочок какао.
Крок 2
Накрийте миску поліетиленовою плівкою і поставте в холодильник щонайменше на 3 години, поки суміш не стане густою, консистенції пудингу. Перемішайте суміш після перших 30 хвилин у холодильнику, щоб переконатися, що пудинг правильно застиг. Перемішайте ще раз через 60 хвилин.
Крок 3
Перед подачею розкладіть по окремих ємностях.
Вівсяне печиво з шоколадною крихтою без випікання
Інгредієнти
1 ¼ склянки арахісового масла
1 склянка вівсянки
½ склянки шоколадної крихти
⅓ склянки кокосової стружки
⅓ склянки меленого насіння льону
¼ склянки конопляного насіння
¼ склянки меду
дрібка солі
Спосіб приготування
Крок 1
Зʼєднайте усі інгредієнти і перемішайте до однорідної маси.
Крок 2
Розділіть тісто на 16 рівних частин і скачайте кожну в кульку, щільно притискаючи тісто одна до одної, щоб воно зберегло круглу форму.
Крок 3
Розплющіть кожну кульку долонями так, щоб вона набула форми печива.
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