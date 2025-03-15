Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку
Київ • УНН
У суботу зранку приготуйте панкейки, яєчню, сирники, вівсянку або тост з куркою та авокадо. Ці прості страви зранку, подарують енергію на цілий день.
У суботу зранку можна приготувати багато смачних і простих страв, які піднімуть настрій і зарядять енергією на цілий день. УНН радить кілька варіантів для сніданку.
1. Панкейки:
Інгредієнти:
- 1 склянка борошна
- 1 ст. л. цукру
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. ванільного цукру
- 1 яйце
- 1 склянка молока
- 2 ст. л. олії
- щіпка солі
Приготування:
У мисці змішайте всі сухі інгредієнти. В окремій ємності збийте яйце з молоком та олією. Додайте рідку суміш до сухих інгредієнтів і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. На розігріту сковороду влийте тісто, формуючи маленькі круглі млинці. Смажте до золотистої скоринки з обох боків. Подавати можна з медом, фруктами або ягодами.
2. Яєчня:
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 1 ст. л. олії або вершкового масла
- сіль і перець за смаком
- зелень (за бажанням)
Приготування:
Розігрійте сковороду з олією або маслом. Коли жир нагріється, розбийте яйця в сковороду. Посоліть і поперчіть. Смажте до бажаного рівня готовності: від рідкого жовтка до повністю приготованого. Якщо хочете, можна додати зелень або овочі для більш яскравого смаку.
3. Сирники:
Інгредієнти:
- 250 г сиру
- 1 яйце
- 2 ст. л. цукру
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 2 ст. л. борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- олія для смаження
Приготування:
Змішайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор, борошно та розпушувач до утворення однорідної маси. Сформуйте невеликі кульки або коржики. На розігрітій сковороді з олією обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте з медом, варенням або сметаною.
4. Вівсянка:
Інгредієнти:
- 1/2 склянки вівсяних пластівців
- 1 склянка молока або води
- 1 ст. л. меду
- 1/2 ч. л. кориці
- фрукти або ягоди для прикраси
Приготування:
Залийте вівсянку молоком або водою, додайте корицю та мед. Варіть на середньому вогні, помішуючи, до готовності (зазвичай 5-7 хвилин). Подавайте з вашими улюбленими фруктами або ягодами.
5. Тост з куркою, авокадо і соусом:
Інгредієнти:
- 2 шматочки хліба
- 100 г вареної або запеченої курки
- 1 авокадо
- 1 ст. л. майонезу
- 1 ч. л. гірчиці
- сіль і перець за смаком
Приготування: Підсмажте хліб до хрусткості. Курку наріжте на тонкі скибочки, авокадо розімніть або наріжте кубиками. Приготуйте соус, змішавши майонез з гірчицею. На готові тости покладіть курку, авокадо та полийте соусом. Посоліть і поперчіть за смаком. Це смачний і ситний варіант для сніданку.
З цими простими та смачними стравами ваш сніданок у суботу стане не тільки смачним, а й надасть заряд енергії на весь день!
Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів19.02.25, 08:32 • 231272 перегляди