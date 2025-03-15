Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку

У суботу зранку можна приготувати багато смачних і простих страв, які піднімуть настрій і зарядять енергією на цілий день. УНН радить кілька варіантів для сніданку.

1. Панкейки:

Інгредієнти:

- 1 склянка борошна

- 1 ст. л. цукру

- 1 ч. л. розпушувача

- 1/2 ч. л. ванільного цукру

- 1 яйце

- 1 склянка молока

- 2 ст. л. олії

- щіпка солі

Приготування:

У мисці змішайте всі сухі інгредієнти. В окремій ємності збийте яйце з молоком та олією. Додайте рідку суміш до сухих інгредієнтів і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. На розігріту сковороду влийте тісто, формуючи маленькі круглі млинці. Смажте до золотистої скоринки з обох боків. Подавати можна з медом, фруктами або ягодами.

2. Яєчня:

Інгредієнти:

- 2 яйця

- 1 ст. л. олії або вершкового масла

- сіль і перець за смаком

- зелень (за бажанням)

Приготування:

Розігрійте сковороду з олією або маслом. Коли жир нагріється, розбийте яйця в сковороду. Посоліть і поперчіть. Смажте до бажаного рівня готовності: від рідкого жовтка до повністю приготованого. Якщо хочете, можна додати зелень або овочі для більш яскравого смаку.

3. Сирники:

Інгредієнти:

- 250 г сиру

- 1 яйце

- 2 ст. л. цукру

- 1 ч. л. ванільного цукру

- 2 ст. л. борошна

- 1 ч. л. розпушувача

- олія для смаження

Приготування:

Змішайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор, борошно та розпушувач до утворення однорідної маси. Сформуйте невеликі кульки або коржики. На розігрітій сковороді з олією обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте з медом, варенням або сметаною.

4. Вівсянка:

Інгредієнти:

- 1/2 склянки вівсяних пластівців

- 1 склянка молока або води

- 1 ст. л. меду

- 1/2 ч. л. кориці

- фрукти або ягоди для прикраси

Приготування:

Залийте вівсянку молоком або водою, додайте корицю та мед. Варіть на середньому вогні, помішуючи, до готовності (зазвичай 5-7 хвилин). Подавайте з вашими улюбленими фруктами або ягодами.

5. Тост з куркою, авокадо і соусом:

Інгредієнти:

- 2 шматочки хліба

- 100 г вареної або запеченої курки

- 1 авокадо

- 1 ст. л. майонезу

- 1 ч. л. гірчиці

- сіль і перець за смаком

Приготування: Підсмажте хліб до хрусткості. Курку наріжте на тонкі скибочки, авокадо розімніть або наріжте кубиками. Приготуйте соус, змішавши майонез з гірчицею. На готові тости покладіть курку, авокадо та полийте соусом. Посоліть і поперчіть за смаком. Це смачний і ситний варіант для сніданку.

З цими простими та смачними стравами ваш сніданок у суботу стане не тільки смачним, а й надасть заряд енергії на весь день!

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