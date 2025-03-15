Легкие и вкусные блюда для идеального субботнего завтрака
Киев • УНН
В субботу утром приготовьте панкейки, яичницу, сырники, овсянку или тост с курицей и авокадо. Эти простые блюда утром подарят энергию на целый день.
В субботу утром можно приготовить много вкусных и простых блюд, которые поднимут настроение и зарядят энергией на целый день. УНН советует несколько вариантов для завтрака.
1. Панкейки:
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. ванильного сахара
- 1 яйцо
- 1 стакан молока
- 2 ст. л. растительного масла
- щепотка соли
Приготовление:
В миске смешайте все сухие ингредиенты. В отдельной емкости взбейте яйцо с молоком и растительным маслом. Добавьте жидкую смесь к сухим ингредиентам и тщательно перемешайте до однородной консистенции. На разогретую сковороду влейте тесто, формируя маленькие круглые блинчики. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать можно с медом, фруктами или ягодами.
2. Яичница:
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 ст. л. растительного или сливочного масла
- соль и перец по вкусу
- зелень (по желанию)
Приготовление:
Разогрейте сковороду с растительным или сливочным маслом. Когда жир нагреется, разбейте яйца в сковороду. Посолите и поперчите. Жарьте до желаемого уровня готовности: от жидкого желтка до полностью приготовленного. Если хотите, можно добавить зелень или овощи для более яркого вкуса.
3. Сырники:
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 2 ст. л. муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, муку и разрыхлитель до образования однородной массы. Сформируйте небольшие шарики или лепешки. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте сырники с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте с медом, вареньем или сметаной.
4. Овсянка:
Ингредиенты:
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1 стакан молока или воды
- 1 ст. л. меда
- 1/2 ч. л. корицы
- фрукты или ягоды для украшения
Приготовление:
Залейте овсянку молоком или водой, добавьте корицу и мед. Варите на среднем огне, помешивая, до готовности (обычно 5-7 минут). Подавайте с вашими любимыми фруктами или ягодами.
5. Тост с курицей, авокадо и соусом:
Ингредиенты:
- 2 кусочка хлеба
- 100 г вареной или запеченной курицы
- 1 авокадо
- 1 ст. л. майонеза
- 1 ч. л. горчицы
- соль и перец по вкусу
Приготовление: Поджарьте хлеб до хрустящей корочки. Курицу нарежьте на тонкие ломтики, авокадо разомните или нарежьте кубиками. Приготовьте соус, смешав майонез с горчицей. На готовые тосты положите курицу, авокадо и полейте соусом. Посолите и поперчите по вкусу. Это вкусный и сытный вариант для завтрака.
С этими простыми и вкусными блюдами ваш завтрак в субботу станет не только вкусным, но и придаст заряд энергии на весь день!
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов19.02.25, 08:32 • 231186 просмотров