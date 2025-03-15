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Легкие и вкусные блюда для идеального субботнего завтрака

Киев • УНН

 • 31364 просмотра

В субботу утром приготовьте панкейки, яичницу, сырники, овсянку или тост с курицей и авокадо. Эти простые блюда утром подарят энергию на целый день.

Легкие и вкусные блюда для идеального субботнего завтрака

В субботу утром можно приготовить много вкусных и простых блюд, которые поднимут настроение и зарядят энергией на целый день. УНН советует несколько вариантов для завтрака.

1. Панкейки:

Ингредиенты:

- 1 стакан муки

- 1 ст. л. сахара

- 1 ч. л. разрыхлителя

- 1/2 ч. л. ванильного сахара

- 1 яйцо

- 1 стакан молока

- 2 ст. л. растительного масла

- щепотка соли

Приготовление:

В миске смешайте все сухие ингредиенты. В отдельной емкости взбейте яйцо с молоком и растительным маслом. Добавьте жидкую смесь к сухим ингредиентам и тщательно перемешайте до однородной консистенции. На разогретую сковороду влейте тесто, формируя маленькие круглые блинчики. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать можно с медом, фруктами или ягодами.

2. Яичница:

Ингредиенты:

- 2 яйца

- 1 ст. л. растительного или сливочного масла

- соль и перец по вкусу

- зелень (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте сковороду с растительным или сливочным маслом. Когда жир нагреется, разбейте яйца в сковороду. Посолите и поперчите. Жарьте до желаемого уровня готовности: от жидкого желтка до полностью приготовленного. Если хотите, можно добавить зелень или овощи для более яркого вкуса.

3. Сырники:

Ингредиенты:

- 250 г творога

- 1 яйцо

- 2 ст. л. сахара

- 1 ч. л. ванильного сахара

- 2 ст. л. муки

- 1 ч. л. разрыхлителя

- растительное масло для жарки

Приготовление:

Смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, муку и разрыхлитель до образования однородной массы. Сформируйте небольшие шарики или лепешки. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте сырники с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте с медом, вареньем или сметаной.

4. Овсянка:

Ингредиенты:

- 1/2 стакана овсяных хлопьев

- 1 стакан молока или воды

- 1 ст. л. меда

- 1/2 ч. л. корицы

- фрукты или ягоды для украшения

Приготовление:

Залейте овсянку молоком или водой, добавьте корицу и мед. Варите на среднем огне, помешивая, до готовности (обычно 5-7 минут). Подавайте с вашими любимыми фруктами или ягодами.

5. Тост с курицей, авокадо и соусом:

Ингредиенты:

- 2 кусочка хлеба

- 100 г вареной или запеченной курицы

- 1 авокадо

- 1 ст. л. майонеза

- 1 ч. л. горчицы

- соль и перец по вкусу

Приготовление: Поджарьте хлеб до хрустящей корочки. Курицу нарежьте на тонкие ломтики, авокадо разомните или нарежьте кубиками. Приготовьте соус, смешав майонез с горчицей. На готовые тосты положите курицу, авокадо и полейте соусом. Посолите и поперчите по вкусу. Это вкусный и сытный вариант для завтрака.

С этими простыми и вкусными блюдами ваш завтрак в субботу станет не только вкусным, но и придаст заряд энергии на весь день!

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов19.02.25, 08:32 • 231186 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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