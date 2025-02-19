Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов
Киев • УНН
Подборка полезных и быстрых рецептов для завтрака, включая овсянку на ночь, соленый завтрак с сыром и ягодные смузи. Все блюда можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
Завтрак - самый важный прием пищи, который задает тон на весь день.
УНН предлагает вам несколько вариантов полезных и вкусных завтраков: от овсянки на ночь до английской запеканки с маффинами. Эти блюда не только быстро готовятся, но и подходят для каждого, кто хочет начать день с пользой для здоровья.
Овсянка на ночь
Ингредиенты
- 3 финика
- 1¾ стакана несладкого соевого молока
- 1½ стакана овсяных хлопьев
- 1 стакан греческого йогурта
- ¼ арахисовой пасты
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
- соль по вкусу
- 70 г черного шоколада
Способ приготовления:
Шаг 1
Смешайте порезанные финики, соевое молоко, овсяные хлопья, йогурт, арахисовую пасту, экстракт ванили и соль с помощью блендера. Перемешивать нужно, пока овсянка не станет однородной консистенции.
Шаг 2
Переложите смесь в среднюю миску и добавьте измельченный шоколад.
Шаг 3
Разлейте смесь по 4 небольшим баночкам, накройте и поставьте в холодильник на ночь.
Соленый завтрак с творогом Соленый завтрак с творогом
Ингредиенты
- 1 стакан творога
- 2½ столовых ложки оливкового масла
- свежий укроп
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1½ столовых ложки каперсов
- 1 столовая ложка тонко нарезанного зеленого лука, и еще немного для декора блюда
- соль по вкусу
- 2 зубчика чеснока
- ¼ ч.л. молотого перца
- ⅔ стакана помидоров черри
- ⅔ стакана нарезанного огурца
- ⅓ стакана тонко нарезанного красного лука
- ⅓ стакана промытого консервированного нута
- 2 сваренных крупных яйца
Способ приготовления:
Шаг 1
Соедините сыр, масло, укроп, 1½ чайной ложки лимонного сока, каперсы, зеленый лук и соль в средней миске.
Шаг 2
Хорошо все перемешайте и разделите на сервировочные миски.
Шаг 3
В отдельные емкости смешайте измельченный чеснок, перец, укроп, остатки лимонного сока.
Шаг 4
Добавьте к смеси помидоры и огурцы, лук и нут.
Шаг 5
В каждую миску с сыром положите овощную смесь.
Шаг 6
Положите в каждую тарелку отварное яйцо, предварительно разрезав его на две половинки.
Шаг 7
Украсьте блюдо зеленым луком и черным перцем, полейте маслом.
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Клубничный чиа-пудинг
Ингредиенты
- 1 стакан несладкого миндального молока
- ¾ стакана фиников
- 1 стакан кокосовых сливок
- 3¼ стакана свежей клубники
- ½ стакана семян чиа
- 1 стакан молока без добавок
Способ приготовления:
Шаг 1
Соедините миндальное молоко и финики в одной емкости.
Шаг 2
Нагрейте смесь в микроволновой печи на высокой мощности, пока финики немного не размякнут.
Шаг 3
Переложите смесь в блендер. Добавьте кокосовые сливки и клубнику. Взбивайте все в течение минуты.
Шаг 4
Залейте семена чиа под холодной водой, пока они слегка не набухнут.
Шаг 5
Слейте воду и добавьте семечки в клубничную смесь, перемешайте до однородной консистенции.
Шаг 6
Накройте готовую смесь и поставьте в холодильник на 8 часов, пока семена чиа не набухнут больше, а смесь не остынет и не загустеет.
Шаг 7
Несколькими слоями в небольшую банку налейте немного клубничной смеси и немного йогурта. Сверху украсьте пудинг клубникой.
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Смузи с ягодами и зеленым чаем
Ингредиенты
2 стакана замороженных ягод
1 чашка крепко заваренного зеленого чая
¼ стакана греческого йогурта
3 сушеных финика
1½ столовых ложки семян чиа
Способ приготовления:
Шаг 1
Взбейте замороженные ягоды, чай, финики, йогурт и семена чиа с помощью блендера.
Шаг 2
Перелейте в стакан, можно украсить ягодами.
Английская запеканка для завтрака с маффинами
Ингредиенты
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 маленькая луковица
- ½ стакана вяленых томатов в масле
- 1 столовая ложка измельченного чеснока
- 1 упаковка замороженного измельченного шпината
- ⅓ стакана обезжиренного сливочного сыра
- 1 стакан сыра фета
- ½ чайной ложки молотого перца
- 12 крупных яиц
- 1 стакан сливочного масла
- соль по вкусу
- ¼ чайной ложки молотого красного перца
- 3 английских маффина из цельнозерновой муки
Способ приготовления:
Шаг 1
Разогрейте духовку до 180°C. И смажьте форму для выпекания растительным маслом.
Шаг 2
1 столовую ложку масла нагрейте в большой сковороде на среднем огне.
Добавьте туда нарезанный лук, готовьте его, периодически помешивая, пока он не станет мягким и полупрозрачным. Добавьте нарезанные вяленые томаты и чеснок. Добавьте к смеси шпинат, готовьте, пока он не станет почти сухим и ярко-зеленым.
Шаг 3
Переложите половину смеси шпината в среднюю миску. Добавьте размягченный сливочный сыр, фету, перец и масло. Перемешайте.
Шаг 4
В большой миске взбейте 12 яиц, сливочное масло, оставшуюся смесь шпината и специи.
Шаг 5
Вылейте яичную смесь в подготовленную форму для выпечки. Сырной смесью намажьте, предварительно разрезанные английские маффины. Положите их срезанными сторонами вниз в яичную смесь, формируя 2 ряда по 3 маффина. Плотно накройте форму фольгой.
Шаг 6
Выпекайте блюдо, пока не приготовятся яйца.
Шаг 7
Перед подачей дайте блюду постоять 10 минут и остыть.
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