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Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Киев  •  УНН

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Подборка полезных и быстрых рецептов для завтрака, включая овсянку на ночь, соленый завтрак с сыром и ягодные смузи. Все блюда можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

Завтрак - самый важный прием пищи, который задает тон на весь день. 

УНН предлагает вам несколько вариантов полезных и вкусных завтраков: от овсянки на ночь до английской запеканки с маффинами. Эти блюда не только быстро готовятся, но и подходят для каждого, кто хочет начать день с  пользой для здоровья.

Овсянка на ночь

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Ингредиенты

  • 3 финика
  • 1¾ стакана несладкого соевого молока
  • 1½ стакана овсяных хлопьев
  • 1 стакан греческого йогурта
  • ¼ арахисовой пасты
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • соль по вкусу
  • 70 г черного шоколада 

Способ приготовления:

Шаг 1

Смешайте порезанные финики, соевое молоко, овсяные хлопья, йогурт, арахисовую пасту, экстракт ванили и соль с помощью блендера. Перемешивать нужно, пока овсянка не станет однородной консистенции. 

Шаг 2

Переложите смесь в среднюю миску и добавьте измельченный шоколад.

Шаг 3

Разлейте смесь по 4 небольшим баночкам, накройте и поставьте в холодильник на ночь.

Соленый завтрак с творогом Соленый завтрак с творогом 

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Ингредиенты

  • 1 стакан творога 
  • 2½ столовых ложки оливкового масла
  • свежий укроп
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1½ столовых ложки каперсов
  • 1 столовая ложка тонко нарезанного зеленого лука, и еще немного для декора блюда
  • соль по вкусу
  • 2 зубчика чеснока
  • ¼ ч.л. молотого перца
  • ⅔ стакана помидоров черри
  • ⅔ стакана нарезанного огурца 
  • ⅓ стакана тонко нарезанного красного лука
  • ⅓ стакана промытого консервированного нута
  • 2 сваренных крупных яйца
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Способ приготовления:

Шаг 1

Соедините сыр, масло, укроп, 1½ чайной ложки лимонного сока, каперсы, зеленый лук и соль в средней миске.

Шаг 2

Хорошо все перемешайте и разделите на сервировочные миски.

Шаг 3

В отдельные емкости смешайте измельченный чеснок, перец, укроп, остатки лимонного сока.

Шаг 4

Добавьте к смеси помидоры и огурцы, лук и нут. 

Шаг 5

В каждую миску с сыром положите овощную смесь.

Шаг 6

Положите в каждую тарелку отварное яйцо, предварительно разрезав его на две половинки.

Шаг 7

Украсьте блюдо зеленым луком и черным перцем, полейте маслом.

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Клубничный чиа-пудинг

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Ингредиенты

  • 1 стакан несладкого миндального молока 
  • ¾ стакана фиников 
  • 1 стакан кокосовых сливок
  • 3¼ стакана свежей клубники
  • ½ стакана семян чиа
  • 1 стакан молока без добавок

Способ приготовления:

Шаг 1

Соедините миндальное молоко и финики в одной емкости. 

Шаг 2

Нагрейте смесь в микроволновой печи на высокой мощности, пока финики немного не размякнут. 

Шаг 3

Переложите смесь в блендер. Добавьте кокосовые сливки и клубнику. Взбивайте все в течение минуты. 

Шаг 4

Залейте семена чиа под холодной водой, пока они слегка не набухнут. 

Шаг 5

Слейте воду и добавьте семечки в клубничную смесь, перемешайте до однородной консистенции. 

Шаг 6

Накройте готовую смесь и поставьте в холодильник на 8 часов, пока семена чиа не набухнут больше, а смесь не остынет и не загустеет.

Шаг 7

Несколькими слоями в небольшую банку налейте немного клубничной смеси и немного йогурта. Сверху украсьте пудинг клубникой.

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Смузи с ягодами и зеленым чаем 

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Ингредиенты

2 стакана замороженных ягод 

1 чашка крепко заваренного зеленого чая

¼ стакана греческого йогурта

3 сушеных финика 

1½ столовых ложки семян чиа

Способ приготовления:

Шаг 1

Взбейте замороженные ягоды, чай, финики, йогурт и семена чиа с помощью блендера.

Шаг 2

Перелейте в стакан, можно украсить ягодами.

Английская запеканка для завтрака с маффинами

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Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 маленькая луковица
  • ½ стакана вяленых томатов в масле
  • 1 столовая ложка измельченного чеснока
  • 1 упаковка замороженного измельченного шпината
  • ⅓ стакана обезжиренного сливочного сыра
  • 1 стакан сыра фета 
  • ½ чайной ложки молотого перца
  • 12 крупных яиц
  • 1 стакан сливочного масла 
  • соль по вкусу 
  • ¼ чайной ложки молотого красного перца
  • 3 английских маффина из цельнозерновой муки
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Способ приготовления:

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180°C. И смажьте форму для выпекания растительным маслом.

Шаг 2

1 столовую ложку масла нагрейте в большой сковороде на среднем огне.

Добавьте туда нарезанный лук, готовьте его, периодически помешивая, пока он не станет мягким и полупрозрачным. Добавьте нарезанные вяленые томаты и чеснок. Добавьте к смеси шпинат, готовьте, пока он не станет почти сухим и ярко-зеленым.

Шаг 3

Переложите половину смеси шпината в среднюю миску. Добавьте размягченный сливочный сыр, фету, перец и масло. Перемешайте.

Шаг 4

В большой миске взбейте 12 яиц,  сливочное масло,  оставшуюся смесь шпината и специи.

Шаг 5

Вылейте яичную смесь в подготовленную форму для выпечки. Сырной смесью намажьте, предварительно разрезанные английские маффины. Положите их срезанными сторонами вниз в яичную смесь, формируя 2 ряда по 3 маффина. Плотно накройте форму фольгой.

Шаг 6

Выпекайте блюдо, пока не приготовятся яйца. 

Шаг 7

Перед подачей дайте блюду постоять 10 минут и остыть.

Как составить сбалансированный рацион и при этом сэкономить – советы диетолога04.11.22, 09:32 • 597251 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

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