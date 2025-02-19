Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Завтрак - самый важный прием пищи, который задает тон на весь день.

УНН предлагает вам несколько вариантов полезных и вкусных завтраков: от овсянки на ночь до английской запеканки с маффинами. Эти блюда не только быстро готовятся, но и подходят для каждого, кто хочет начать день с пользой для здоровья.

Овсянка на ночь

Ингредиенты

3 финика

1¾ стакана несладкого соевого молока

1½ стакана овсяных хлопьев

1 стакан греческого йогурта

¼ арахисовой пасты

2 чайные ложки ванильного экстракта

соль по вкусу

70 г черного шоколада

Способ приготовления:

Шаг 1

Смешайте порезанные финики, соевое молоко, овсяные хлопья, йогурт, арахисовую пасту, экстракт ванили и соль с помощью блендера. Перемешивать нужно, пока овсянка не станет однородной консистенции.

Шаг 2

Переложите смесь в среднюю миску и добавьте измельченный шоколад.

Шаг 3

Разлейте смесь по 4 небольшим баночкам, накройте и поставьте в холодильник на ночь.

Соленый завтрак с творогом Соленый завтрак с творогом

Ингредиенты

1 стакан творога

2½ столовых ложки оливкового масла

свежий укроп

2 столовые ложки лимонного сока

1½ столовых ложки каперсов

1 столовая ложка тонко нарезанного зеленого лука, и еще немного для декора блюда

соль по вкусу

2 зубчика чеснока

¼ ч.л. молотого перца

⅔ стакана помидоров черри

⅔ стакана нарезанного огурца

⅓ стакана тонко нарезанного красного лука

⅓ стакана промытого консервированного нута

2 сваренных крупных яйца

Способ приготовления:

Шаг 1

Соедините сыр, масло, укроп, 1½ чайной ложки лимонного сока, каперсы, зеленый лук и соль в средней миске.

Шаг 2

Хорошо все перемешайте и разделите на сервировочные миски.

Шаг 3

В отдельные емкости смешайте измельченный чеснок, перец, укроп, остатки лимонного сока.

Шаг 4

Добавьте к смеси помидоры и огурцы, лук и нут.

Шаг 5

В каждую миску с сыром положите овощную смесь.

Шаг 6

Положите в каждую тарелку отварное яйцо, предварительно разрезав его на две половинки.

Шаг 7

Украсьте блюдо зеленым луком и черным перцем, полейте маслом.

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Клубничный чиа-пудинг

Ингредиенты

1 стакан несладкого миндального молока

¾ стакана фиников

1 стакан кокосовых сливок

3¼ стакана свежей клубники

½ стакана семян чиа

1 стакан молока без добавок

Способ приготовления:

Шаг 1

Соедините миндальное молоко и финики в одной емкости.

Шаг 2

Нагрейте смесь в микроволновой печи на высокой мощности, пока финики немного не размякнут.

Шаг 3

Переложите смесь в блендер. Добавьте кокосовые сливки и клубнику. Взбивайте все в течение минуты.

Шаг 4

Залейте семена чиа под холодной водой, пока они слегка не набухнут.

Шаг 5

Слейте воду и добавьте семечки в клубничную смесь, перемешайте до однородной консистенции.

Шаг 6

Накройте готовую смесь и поставьте в холодильник на 8 часов, пока семена чиа не набухнут больше, а смесь не остынет и не загустеет.

Шаг 7

Несколькими слоями в небольшую банку налейте немного клубничной смеси и немного йогурта. Сверху украсьте пудинг клубникой.

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Смузи с ягодами и зеленым чаем

Ингредиенты

2 стакана замороженных ягод

1 чашка крепко заваренного зеленого чая

¼ стакана греческого йогурта

3 сушеных финика

1½ столовых ложки семян чиа

Способ приготовления:

Шаг 1

Взбейте замороженные ягоды, чай, финики, йогурт и семена чиа с помощью блендера.

Шаг 2

Перелейте в стакан, можно украсить ягодами.

Английская запеканка для завтрака с маффинами

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

1 маленькая луковица

½ стакана вяленых томатов в масле

1 столовая ложка измельченного чеснока

1 упаковка замороженного измельченного шпината

⅓ стакана обезжиренного сливочного сыра

1 стакан сыра фета

½ чайной ложки молотого перца

12 крупных яиц

1 стакан сливочного масла

соль по вкусу

¼ чайной ложки молотого красного перца

3 английских маффина из цельнозерновой муки

Способ приготовления:

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180°C. И смажьте форму для выпекания растительным маслом.

Шаг 2

1 столовую ложку масла нагрейте в большой сковороде на среднем огне.

Добавьте туда нарезанный лук, готовьте его, периодически помешивая, пока он не станет мягким и полупрозрачным. Добавьте нарезанные вяленые томаты и чеснок. Добавьте к смеси шпинат, готовьте, пока он не станет почти сухим и ярко-зеленым.

Шаг 3

Переложите половину смеси шпината в среднюю миску. Добавьте размягченный сливочный сыр, фету, перец и масло. Перемешайте.

Шаг 4

В большой миске взбейте 12 яиц, сливочное масло, оставшуюся смесь шпината и специи.

Шаг 5

Вылейте яичную смесь в подготовленную форму для выпечки. Сырной смесью намажьте, предварительно разрезанные английские маффины. Положите их срезанными сторонами вниз в яичную смесь, формируя 2 ряда по 3 маффина. Плотно накройте форму фольгой.

Шаг 6

Выпекайте блюдо, пока не приготовятся яйца.

Шаг 7

Перед подачей дайте блюду постоять 10 минут и остыть.

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