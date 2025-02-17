Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

В Украине продолжается рост цен на продукты питания, что обусловлено инфляцией, погодными условиями и ситуацией на рынке труда. На конец января уровень инфляции достиг 12,9%, тогда как в декабре он составлял чуть более 12%. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель председателя «Всеукраинского аграрного совета» Денис Марчук.

Детали

Инфляция в Украине продолжает расти. Фактически, если мы в декабре месяце констатировали более 12%, то на конец января она уже стала там 12,9%, это такой фактор удорожания. Фактор инфляции приводит к росту на все группы товаров - отметил Марчук.

По словам эксперта, засуха, которая наблюдалась летом, привела к потере значительного количества урожая, начиная от овощной группы. Также этот фактор частично повлиял и на зерновые культуры, что привело к их росту в цене.

Если смотреть по овощной группе, то за счет потерянной урожайности, количество качественной продукции, которую можно складывать на хранение не так много. А спрос внутри страны на овощи является достаточно серьезный, большим, и соответственно, цены на овощную группу также пошли вверх - объяснил Марчук.

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Как он отметил, в январе цены на овощи выросли еще где-то на 5%, и до нового урожая их снижения не ожидается.

По словам Марчука, зимой традиционно уменьшается объем надоев, что создает дефицит молока экстракласса. Кроме того, конкуренция за качественное сырье возросла из-за увеличения экспорта украинской молочной продукции, в частности в Европу.

«Сейчас частично они (цены,-ред) стабилизировались на молоко, имею в виду экстракласс, которое закупается, но еще в конце декабря, в начале января оно там поднималось в цене. Опять же, за счет того, что мы экспортируем и за счет того, что зерновая группа выросла, корма выросли, себестоимость подорожала», - сказал эксперт. «Также закладываем сюда в основу цены на энергетику соответствия для того, чтобы обеспечить работу там молочно-товарных ферм. Энергетика дорогая, если мы говорим об овощных складах, генерация на утепление работы соответствующих складов, тоже очень большие затраты. И, к сожалению, не приходится констатировать, что там не ближайший период времени мы будем видеть удешевление продуктов».

Хлебобулочные изделия в 2024 году подорожали на 20%, и эта тенденция, по мнению Марчука, сохранится в 2025 году. Ожидается постепенное повышение на 1-1,5% ежемесячно. Одна из причин - мобилизация работников, что заставляет предприятия инвестировать в автоматизацию производства, повышая себестоимость продукции.

В ценах на хлеб важную роль играет то, что например, очень большое количество мобилизованных работников, их не хватает на производство и переработку, и многие начали инвестировать в оснащение, в технологии. Технология является достаточно дорогой - это замена человеческого труда. Соответственно, это будет также закладываться в основу себестоимости производства - пояснил эксперт.

Единственным продуктом, стоимость которого снизилась, являются яйца. С приближением весны и увеличением предложения от частных домохозяйств цены на них должны стабилизироваться.

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